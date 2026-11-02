Έφοδο στην Πολεοδομία Κατερίνης έκαναν οι «Αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ., καθώς γίνεται έρευνα για φερόμενο κύκλωμα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αστυνομικοί ερευνούν εάν στην υπόθεση εμπλέκονται υπάλληλοι της Πολεοδομίας, ενώ έχουν ήδη γίνει τουλάχιστον πέντε συλλήψεις.

Προς το παρόν δεν έχουν ακόμη γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τη δράση του κυκλώματος, ποιος ο ρόλος των εμπλεκόμενων, αλλά και ποιοι έχουν συλληφθεί.

Οι έρευνες συνεχίζονται και αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από τις Αρχές.