Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στην Πολεοδομία Κατερίνης για παράνομο κύκλωμα

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στην Πολεοδομία Κατερίνης από τους «Αδιάφθορους».
  • Ερευνάται φερόμενο κύκλωμα που ενδέχεται να εμπλέκει υπαλλήλους της Πολεοδομίας.
  • Πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον πέντε συλλήψεις μέχρι στιγμής.
  • Δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τη δράση του κυκλώματος ή τους συλληφθέντες.
  • Οι έρευνες συνεχίζονται με αναμενόμενες επίσημες ανακοινώσεις από τις Αρχές.

Έφοδο στην Πολεοδομία Κατερίνης έκαναν οι «Αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ., καθώς γίνεται έρευνα για φερόμενο κύκλωμα.  

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αστυνομικοί ερευνούν εάν στην υπόθεση εμπλέκονται υπάλληλοι της Πολεοδομίας, ενώ έχουν ήδη γίνει τουλάχιστον πέντε συλλήψεις. 

Προς το παρόν δεν έχουν ακόμη γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τη δράση του κυκλώματος, ποιος ο ρόλος των εμπλεκόμενων, αλλά και ποιοι έχουν συλληφθεί.  

Οι έρευνες συνεχίζονται και αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από τις Αρχές. 

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