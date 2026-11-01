Ο «βασιλιάς των φούρνων» άφησε στο σπίτι του ένα σημείωμα με μήνυμα προς την αστυνομία, στο οποίο κάνει αναφορά στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Ο ιδιοκτήτης των φούρνων «Το Χωριάτικο», πριν πάρει τη βαλίτσα από το σπίτι του και κλείσει πίσω του την πόρτα, επιχειρώντας να διαφύγει, φρόντισε να αφήσει ένα σημείωμα για να το βρει το ελληνικό FBI, ανέφερε η Κατερίνα Ρίστα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

«Θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια όταν φύγει ο Χρυσοχοΐδης» ήταν το μήνυμα που άφησε προς την Ελληνική Αστυνομία.

Πίστευε ότι όταν οι αστυνομικοί θα διάβαζαν το σημείωμα, εκείνος θα βρισκόταν ήδη στο Ντουμπάι. Τελικά, όμως, τον πρόλαβαν στα Γιάννενα και κατέληξε στα κρατητήρια.

Ο «βασιλιάς των φούρνων» ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο σημείωμα από τον δικηγόρο του, κ. Μιχάλη Δημητρακόπουλο, και, όπως παραδέχθηκε, το είχε πράγματι γράψει.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα μετέφερε ο συνήγορός του, ο πελάτης του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είναι έντιμος υπουργός, ο οποίος όμως «τον έχει στοχοποιήσει και γι' αυτό επιθυμεί να αποχωρήσει από τη θέση του».

Το σημείωμα, ωστόσο, μπορεί να έχει και μια δεύτερη ανάγνωση. Ουσιαστικά, αφήνει να εννοηθεί ότι πριν τον Μ. Χρυσοχοΐδη είχε διασυνδέσεις μέσα στην Αστυνομία και ότι, όταν εκείνος φύγει, θα μπορούσε και πάλι να βρει συνομιλητές στα ενδότερα της ΕΛ.ΑΣ.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Ακρόπολης φέρονται να συνομιλούσαν με τον «Λαγό» του κυκλώματος του «Mr Χωριάτικο»

Στο μεταξύ, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Ακροπόλεως φέρονται να είχαν απευθείας επικοινωνία με μέλος του κυκλώματος του «Mr Χωριάτικο».

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Ακρόπολης φέρονται να συνομιλούσαν με τον «Λαγό» του κυκλώματος του «Mr Χωριάτικο» / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Πρόκειται για πρόσωπο με κομβικό ρόλο σε ένα από τα στριπ κλαμπ που διατηρούσε ο φερόμενος αρχηγός. Στο φως έρχονται αποκαλυπτικά στοιχεία για τη δράση τους, αλλά και διάλογοι που προκαλούν σοβαρά ερωτήματα. Το αποκλειστικό ρεπορτάζ είναι της Τασούλας Παπανικολάου και της Κατερίνας Ρίστα.

Δύο αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Ακροπόλεως φέρονται να είχαν αναπτύξει στενές επαφές με τον αποκαλούμενο «Λαγό», τον μάνατζερ του κεντρικού στριπ κλαμπ στη Συγγρού και μέλος του κυκλώματος φοροδιαφυγής.

Οι συνομιλίες τους καταγράφηκαν από τον κοριό της ΕΛ.ΑΣ. Σε αυτές γίνεται αναφορά σε χρηματικό ποσό 1.500 ευρώ, το οποίο φέρεται να προοριζόταν για εξοπλισμό του αστυνομικού τμήματος.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ: Ε, μας έδωσε προσφορά ο άλλος, να ξέρεις.

«ΛΑΓΟΣ»: Πόσα λεφτά;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ: Ενάμιση... Μίλα το εσύ με το αφεντικό και βλέπουμε, όποτε μου πεις εσύ.

«ΛΑΓΟΣ»: Προχώρα το αυτό. Λεφτά πότε θέλετε; Έχεις συνεννοηθεί με αυτόν; Θέλει πρώτα λεφτά για να ξεκινήσει;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ: Όχι, από Δευτέρα.

«ΛΑΓΟΣ»: Να σας φέρω τα λεφτά από εκεί; Θέλετε από Δευτέρα;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ: Ναι, μωρέ...

«ΛΑΓΟΣ»: Εντάξει, θα τα πούμε Δευτέρα. Θα έρθω εγώ από εκεί να τα πούμε, να σου φέρω και τον φάκελο, εντάξει;

Σε άλλη επικοινωνία, ο «Λαγός» φαίνεται να αναζητά πληροφορίες για επικείμενους ελέγχους της αστυνομίας και του ΙΚΑ.

«ΛΑΓΟΣ»: Άκουσες τίποτα περίεργο για εμάς σήμερα;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ: Σήμερα; Όχι.

«ΛΑΓΟΣ»: Ναι, έχει. Τους περιμένουμε τώρα γι' αυτό. Κάτι λέει το ΙΚΑ με αστυνομία.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ: Αυτά είναι άλλα κλιμάκια άμα είναι με ΙΚΑ μέσα, δεν τα ξέρω. Βγαίνουν αυθημερόν αυτά.

Όπως προκύπτει από την έρευνα του ελληνικού FBI, ο συγκεκριμένος αστυνομικός φέρεται ακόμη:

Να χρησιμοποιούσε το σύστημα της ΕΛ.ΑΣ. για να αναζητά τηλεφωνικούς αριθμούς που του υπεδείκνυε ο «Mr Χωριάτικο», προκειμένου να διαπιστώνει ποιοι τον καλούσαν.

Να πραγματοποιούσε συναντήσεις με τον «Λαγό» σε παράνομη χαρτοπαικτική λέσχη, αλλά και στο αυτοκίνητό του.

Να δεχόταν κεράσματα από το συγκεκριμένο μέλος του κυκλώματος.

«Οι επικοινωνίες γίνονταν καθαρά στο πλαίσιο της υπηρεσίας του» αναφέρει ο κ. Κώστας Ματζουράνης, δικηγόρος του αστυνομικού του ΑΤ Ακρόπολης.

Πέρα από τους αποκαλυπτικούς διαλόγους, σημαντικά στοιχεία για την έρευνα των Εσωτερικών Υποθέσεων αποτελούν και οι λίστες με τις φερόμενες παράνομες πληρωμές, που εντοπίστηκαν στο λογιστήριο-στρατηγείο της Ρόδου.

Στη λίστα που εντοπίστηκε στην Αθήνα, καταγράφονται 24 ονοματεπώνυμα, δίπλα στα οποία αναφέρονται χρηματικά ποσά και υπηρεσίες του Δημοσίου στις οποίες φέρονται να εργάζονται πρόσωπα. Ανάμεσα στις υπηρεσίες που εμφανίζονται είναι το ΣΔΟΕ, οι ΔΟΥ και το ΚΕΦΟΔΕ.