Απάτη ΜΚΟ: «Μας έλεγε "δε μας ενδιαφέρει τι λέει ο κόσμος"»

Συγκλονίζει πατέρας που «έχασε» το παιδί του από οξεία λευχαιμία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • ΜΚΟ στη Θεσσαλονίκη κατηγορείται για οικονομική απάτη εις βάρος παιδιών με σοβαρές ασθένειες, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια ευρώ.
  • Δωρεές πολιτών και επωνύμων κατέληγαν σε πολυτελή έξοδα, όπως αυτοκίνητα και ταξίδια, αντί για βοήθεια στα παιδιά.
  • Η ΜΚΟ χρησιμοποιούσε παραπλανητικές πρακτικές, όπως επανειλημμένους εράνους για το ίδιο παιδί με διαφορετικές πληροφορίες.
  • Μόνο ένα μικρό ποσοστό των δωρεών φτάνει στις οικογένειες, ενώ τα υπόλοιπα χρησιμοποιούνται για προσωπικές δαπάνες.
  • Από το 2018 έως το 2026, η ΜΚΟ φέρεται να συγκέντρωσε πάνω από 5,8 εκατομμύρια ευρώ.

Oργή και αποτροπιασμό για την εκμετάλλευση του πόνου παιδιών και την αγωνία των οικογενειών τους από ΜΚΟ, η οποία αποκόμισε εις βάρος τους εκατομμύρια ευρώ.  

Απάτη εκατομμυρίων μέσω ΜΚΟ: Έπαιρναν τα χρήματα εράνων για άρρωστα παιδιά

Πίσω από το πρόσχημα της φιλανθρωπίας και της στήριξης παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας, η γνωστή ΜΚΟ στη Θεσσαλονίκη είχε στήσει μια μεγάλη οικονομική απάτη. Τα χρήματα που έδιναν πολίτες, αλλά και οι δωρεές επωνύμων, κατέληγαν, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, σε πολυτελή αυτοκίνητα, ταξίδια, ξενοδοχεία, ακόμη και σε στημένους ποδοσφαιρικούς αγώνες.  

Απάτη ΜΚΟ: «Είχαμε ανάγκη» - Συγκλονίζει μητέρα παιδιού με λευχαιμία

Ένα από τα θύματα της ΜΚΟ ήταν ο 17χρονος Γιώργος από τη Νάουσα Ημαθίας, ο οποίος το 2018 διαγνώστηκε με οξεία μυελογενή λευχαιμία. Ήταν παιδί πολύτεκνης οικογένειας με σοβαρά οικονομικά προβλήματα.  

Ο πατέρας του, που τελικά έχασε τον γιο του, περιέγραψε μιλώντας στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star και την Άννα Σταματιάδου πώς τον προσέγγισε ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, αλλά και πώς τον απείλησε όταν η οικογένεια ζήτησε οι δωρεές να κατατίθενται σε δικό της τραπεζικό λογαριασμό. 

Πατέρας παιδιού με λευχαιμία στο Star

«Με πήρε ένας κύριος τηλέφωνο από έναν σύλλογο. Μου πρότεινε αν θέλω οικονομική βοήθεια. Μου είπε: "Μάθαμε ότι έχετε ένα παιδί άρρωστο". "Έχει λευχαιμία το παιδί", λέω, και μου απαντά: "Θέλει να σας βοηθήσουμε οικονομικά". Του είπα το "οκ"», δήλωσε αρχικά και συνέχισε:  

«Μετά μου ζήτησε τα στοιχεία του παιδιού, φωτογραφίες, αν μπορώ να βγάλω κανένα βιντεάκι ότι όντως το παιδί είναι άρρωστο. Του έδωσα όλα τα στοιχεία και το έβγαλε σε ανάρτηση. Μου είπε ότι όσα λεφτά μαζεύει θα μου τα δίνει». 

Όπως εξήγησε, η ΜΚΟ έβαλε στη δωρεά τους δικούς της τραπεζικούς λογαριασμούς, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνουν εκείνοι τα χρήματα που έδιναν οι πολίτες από το υστέρημά τους: 

«Αυτοί έβαλαν τους δικούς τους λογαριασμούς, δεν έβαλαν τον λογαριασμό του παιδιού. Κάποια στιγμή τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω: "Ο κόσμος έχει τρελαθεί, μήπως πρέπει να βάλουμε τον λογαριασμό του παιδιού;". "Όχι", λέει, "δε μας ενδιαφέρει τι λέει ο κόσμος". Νεύριασε και μου είπε: "Αν δε σου αρέσει, να το σταματήσω εδώ". Μέσα σε όλο αυτό το διάστημα, μέχρι να πεθάνει το παιδί, αυτός μάζεψε πέντε χιλιάρικα. Κρίμα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία. Εγώ τον πίστεψα. Έλεγα: "Θεέ μου, σε ευχαριστώ πολύ, βρέθηκε άνθρωπος να με βοηθήσει"». 

Απάτη ΜΚΟ

Πώς δρούσε η ΜΚΟ  

Η ΜΚΟ φέρεται να λειτουργούσε ως «βιτρίνα» για την εξαπάτηση πολιτών, συγκεντρώνοντας δωρεές για παιδιά με σοβαρές ασθένειες ή αναπηρίες. Τα μέλη της αναρτούσαν στα social media φωτογραφίες και στοιχεία των παιδιών, παρουσιάζοντας τις οικονομικές ανάγκες των οικογενειών και ζητώντας τη συνδρομή των πολιτών. 

Σύμφωνα με την έρευνα, χρησιμοποιούσαν παραπλανητικές πρακτικές για να αυξάνουν τις δωρεές: διοργάνωναν επανειλημμένους εράνους για το ίδιο παιδί, συχνά με διαφορετικές φωτογραφίες και στοιχεία, εμφάνιζαν ως αναγκαία έξοδα που καλύπτονταν από ασφαλιστικούς φορείς και παρουσίαζαν διογκωμένο το κόστος νοσηλείας και θεραπειών. Παράλληλα, υπόσχονταν ότι μέρος των χρημάτων θα διατεθεί σε νοσοκομεία, χωρίς να πραγματοποιούν τις αντίστοιχες καταβολές. 

Πώς εξαπατούσε η ΜΚΟ για παιδιά με σοβαρές ασθένειες

Οι δωρεές κατατίθεντο σε λογαριασμούς της ΜΚΟ αλλά και σε προσωπικούς λογαριασμούς μελών της οργάνωσης. Στις οικογένειες φέρεται να κατέληγε μόνο ένα μικρό μέρος των χρημάτων, ενώ τα υπόλοιπα χρησιμοποιούνταν για προσωπικές και πολυτελείς δαπάνες, στοιχηματισμό και χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων. Συνολικά, την περίοδο 2018-2026, στους λογαριασμούς του σωματείου και του 37χρονου φέρεται να εισέρρευσαν περισσότερα από 5,8 εκατομμύρια ευρώ. 

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