Αγαπημένες στιγμές του Σάκη Τανιμανίδη από τον Οκτώβριο

Αναμνήσεις με την οικογένεια

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Xριστίνα Μπόμπα: Το βίντεο από το ταξίδι της με τον Σάκη Τανιμανίδη στο Παρίσι / Instagram.com

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σάκης Τανιμανίδης δημοσίευσε 13 φωτογραφίες στον Instagram για να αποχαιρετήσει τον Οκτώβριο.
  • Οι φωτογραφίες περιλαμβάνουν οικογενειακές στιγμές με τη σύζυγό του Χριστίνα Μπόμπα και τις δίδυμες κόρες τους, Αριάνα και Φιλίππα.
  • Ξεχωρίζει τρυφερό στιγμιότυπο με την οικογένεια και το σκυλάκι τους.
  • Το άλμπουμ περιέχει επίσης ταξιδιωτικές εικόνες, όπως νυχτερινή φωτογραφία της Παναγίας των Παρισίων.
  • Η ανάρτηση συνοδεύεται από τη λεζάντα "Bye bye October...".

Με ένα φωτογραφικό άλμπουμ γεμάτο αγαπημένα πρόσωπα, οικογενειακές στιγμές και ταξιδιωτικές εικόνες αποχαιρέτησε τον Οκτώβριο ο Σάκης Τανιμανίδης.

Ο παρουσιαστής δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram 13 φωτογραφίες από τον μήνα που πέρασε, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς του φίλους μικρές στιγμές από την καθημερινότητά του.

Σάκης Τανιμανίδης – Χριστίνα Μπόμπα: Το νέο μέλος στην οικογένειά τους

Ανάμεσα στις εικόνες ξεχωρίζει ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τη σύζυγό του, Χριστίνα Μπόμπα, με τους δυο τους να ποζάρουν χαμογελαστοί. Ιδιαίτερη θέση στο άλμπουμ έχουν και οι δίδυμες κόρες τους, Αριάνα και Φιλίππα, με τις οποίες ο Σάκης Τανιμανίδης απολαμβάνει στιγμές στο σπίτι.

Σε μία από τις φωτογραφίες, ο παρουσιαστής κάθεται δίπλα στα κορίτσια του, ενώ απέναντί τους βρίσκεται το σκυλάκι της οικογένειας, σε ένα στιγμιότυπο που αποτυπώνει την όμορφη καθημερινότητά τους.

Μπόμπα - Τανιμανίδης: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι τους στο Παρίσι

Το φωτογραφικό άλμπουμ περιλαμβάνει, επίσης, εικόνες από τις εξορμήσεις του, με μια εντυπωσιακή νυχτερινή φωτογραφία της Παναγίας των Παρισίων να τραβά την προσοχή.

«Bye bye October…», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του, συνοδεύοντας το μήνυμά του με ένα emoji φθινοπωρινού φύλλου και ένα σκυλάκι.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sakis Tanimanidis (@sakiswp)

Με αυτόν τον τρόπο, ο Σάκης Τανιμανίδης αποχαιρέτησε τον Οκτώβριο, κρατώντας σε εικόνες τις στιγμές που ξεχώρισε από την προσωπική και επαγγελματική του καθημερινότητα.

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ΣΑΚΗΣ ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗΣ
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΜΠΑ
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