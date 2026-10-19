Σάκης Τανιμανίδης – Χριστίνα Μπόμπα: Το νέο μέλος στην οικογένειά τους

Απερίγραπτη η χαρά των διδύμων

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Σάκης Τανιμανίδης: Η μεταμεσονύχτια βόλτα με τις δίδυμες κόρες του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η οικογένεια του Σάκη Τανιμανίδη και της Χριστίνας Μπόμπα απέκτησε ένα νέο κουτάβι.
  • Οι δίδυμες κόρες τους, Αριάνα και Φιλίππα, ενθουσιάστηκαν με την άφιξη του σκυλιού.
  • Ο Σάκης ανακοίνωσε την είδηση μέσω Instagram με βίντεο από την πρώτη γνωριμία των κοριτσιών με το κουτάβι.
  • Το ζευγάρι μοιράζεται συχνά στιγμές από την καθημερινότητά τους στα social media.
  • Η νέα προσθήκη στην οικογένεια αναμένεται να φέρει περισσότερη χαρά και τρυφερότητα.

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε την Αριάνα και τη Φιλίππα, τις δίδυμες κόρες του Σάκη Τανιμανίδη και της Χριστίνας Μπόμπα, καθώς η οικογένειά τους απέκτησε ένα νέο μέλος, που ήρθε να γεμίσει την καθημερινότητά τους με παιχνίδια και τρυφερές στιγμές.

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Ο γνωστός παρουσιαστής και η content creator, αποφάσισαν να καλωσορίσουν στο σπίτι τους ένα χαριτωμένο κουτάβι, χαρίζοντας στα κορίτσια έναν νέο τετράποδο φίλο, ο οποίος αναμένεται να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους.

Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο Σάκης Τανιμανίδης μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας ένα βίντεο από την πρώτη γνωριμία των κοριτσιών με το σκυλάκι.

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Στα πλάνα που μοιράστηκε με τους ακολούθους του, η Αριάνα και η Φιλίππα δεν μπορούν να κρύψουν τον ενθουσιασμό τους. Μόλις αντικρίζουν το νέο μέλος της οικογένειας, πλησιάζουν για να το χαϊδέψουν και να το πάρουν στην αγκαλιά τους, δείχνοντας από την πρώτη στιγμή την αγάπη τους για τον μικρό τους φίλο.

«Η οικογένειά μας μόλις απέκτησε νέο μέλος… Woof», έγραψε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής στη λεζάντα της ανάρτησής του, ανακοινώνοντας με αυτόν τον τρόπο την όμορφη αλλαγή στην οικογενειακή τους ζωή.

Δες την ανάρτηση:

Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα μοιράζονται συχνά με τους διαδικτυακούς τους φίλους στιγμές από την καθημερινότητά τους, με τις δίδυμες κόρες τους να βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο της ζωής τους. Το ζευγάρι απολαμβάνει να δημιουργεί ξεχωριστές αναμνήσεις μαζί τους και να τις συνοδεύει σε κάθε νέο τους βήμα.

Αυτή τη φορά, η άφιξη του μικρού κουταβιού έρχεται να προσθέσει ακόμη περισσότερη χαρά στο σπίτι τους, με την Αριάνα και τη Φιλίππα να έχουν πλέον έναν νέο σύντροφο για παιχνίδια, αγκαλιές και αμέτρητες τρυφερές στιγμές.

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