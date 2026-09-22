Τανιμανίδης – Μπόμπα: Το παραμυθένιο ταξίδι στην Αλάσκα με τις δίδυμες

Ταξίδι ζωής για την οικογένεια

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Τανιμανίδης – Μπόμπα: Το παραμυθένιο ταξίδι στην Αλάσκα με τις δίδυμες
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Ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες, νέες εμπειρίες και οικογενειακές στιγμές συνεχίζουν να απολαμβάνουν ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα, έχοντας στο πλευρό τους τις δίδυμες κόρες τους, Αριάνα και Φιλίππα.

Τανιμανίδης – Μπόμπα: Από παρουσιαστές ειδήσεων…μέχρι μάγειρες!

Σάκης Τανιμανίδης – Χριστίνα Μπόμπα: Το παραμυθένιο ταξίδι στην Αλάσκα με τις δίδυμες

Μετά τις ημέρες που πέρασαν στον Καναδά, ταξιδεύοντας με τροχόσπιτο και εξερευνώντας τη φύση, η οικογένεια συνέχισε την περιπέτειά της με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Επόμενος σταθμός τους ήταν η Αλάσκα, όπου επιβιβάστηκαν σε κρουαζιερόπλοιο της Disney και έζησαν ξεχωριστές στιγμές όλοι μαζί.

Σάκης Τανιμανίδης: «Ήταν το μόνο ρίσκο που δε χρειάστηκε να σκεφτώ»

Σάκης Τανιμανίδης – Χριστίνα Μπόμπα: Το παραμυθένιο ταξίδι στην Αλάσκα με τις δίδυμες

Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους ένα φωτογραφικό και βίντεο άλμπουμ από το ταξίδι, δίνοντας μια μικρή γεύση από όσα έζησαν οικογενειακώς.

Σάκης Τανιμανίδης: Η μεταμεσονύχτια βόλτα με τις δίδυμες κόρες του

Σάκης Τανιμανίδης – Χριστίνα Μπόμπα: Το παραμυθένιο ταξίδι στην Αλάσκα με τις δίδυμες

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσαν, πρωταγωνιστούν φυσικά οι δύο κόρες τους, οι οποίες φαίνεται να απολαμβάνουν κάθε λεπτό της ξεχωριστής αυτής εμπειρίας. Από τις βόλτες στο πλοίο μέχρι τις εξορμήσεις στον εντυπωσιακό προορισμό, η Αριάνα και η Φιλίππα είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν έναν διαφορετικό κόσμο, μέσα από ένα ταξίδι που συνδύασε περιπέτεια, φύση και οικογενειακό χρόνο.

Τανιμανίδης – Μπόμπα: Το παραμυθένιο ταξίδι στην Αλάσκα με τις δίδυμες

«Το τροχόσπιτο στον Καναδά ήταν το μισό ταξίδι… το άλλο μισό ήταν στην Αλάσκα με το κρουαζιερόπλοιο της Disney!», έγραψαν στη λεζάντα της κοινής τους ανάρτησης, αποκαλύπτοντας πως η Αλάσκα ήταν ο επόμενος προορισμός του οικογενειακού τους ταξιδιού.

Από το τροχόσπιτο του Καναδά στην Αλάσκα

Το ταξίδι τους είχε ξεκινήσει από τον Καναδά, όπου ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα επέλεξαν έναν πιο ελεύθερο τρόπο διακοπών, έχοντας ως «βάση» ένα τροχόσπιτο.

Τανιμανίδης – Μπόμπα: Το παραμυθένιο ταξίδι στην Αλάσκα με τις δίδυμες

Μαζί με τις δίδυμες κόρες τους, ταξίδεψαν από το Βανκούβερ έως το Μπανφ, απολαμβάνοντας τη φύση και τα εντυπωσιακά τοπία της περιοχής. Δάση, λίμνες, διαδρομές και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια γέμισαν το άλμπουμ των διακοπών τους.

Μάλιστα, σε ένα από τα στιγμιότυπα που είχαν μοιραστεί από τον Καναδά, ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα εμφανίζονταν μαζί με τις κόρες τους μέσα σε κανό, απολαμβάνοντας μια ακόμη οικογενειακή περιπέτεια.

Τανιμανίδης – Μπόμπα: Το παραμυθένιο ταξίδι στην Αλάσκα με τις δίδυμες

Τανιμανίδης – Μπόμπα: Το παραμυθένιο ταξίδι στην Αλάσκα με τις δίδυμες

Τανιμανίδης – Μπόμπα: Το παραμυθένιο ταξίδι στην Αλάσκα με τις δίδυμες

Τανιμανίδης – Μπόμπα: Το παραμυθένιο ταξίδι στην Αλάσκα με τις δίδυμες

Τανιμανίδης – Μπόμπα: Το παραμυθένιο ταξίδι στην Αλάσκα με τις δίδυμες

 

 

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Διαβάστε περισσότερα:
ΣΑΚΗΣ ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗΣ
 |
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΜΠΑ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
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