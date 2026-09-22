Πώς είναι ακόμα ερωτευμένος με τη Δέσποινα Βανδή, αποκάλυψε σε συνέντευξή του ο Βασίλης Μπισμπίκης.

«Ναι είμαι ερωτευμένος με τη Δέσποινα. Νομίζω ότι είμαι ρομαντικός. Πάντα ήμουν εκδηλωτικός, παρορμητικός και αυθόρμητος όσο γίνεται. Μου αρέσουν τα πάθη και τα ζω έντονα και ακραία» δήλωσε ο ηθοποιός στην εκπομπή “Χαμογέλα και Πάλι”.

Δέσποινα Βανδή και Βασίλης Μπισμπίκης/ φωτογραφία από NDP

Ανέφερε μάλιστα πως όταν κάποιος είναι ερωτευμένος δεν μπορεί να ελέγξει τη λογική και τις αντιδράσεις του.

Βασίλης Μπισμπίκης/ φωτογραφία από NDP

«Δεν μου έφερε φόβο το όνομά της. Φόβο φέρνει ο έρωτας καμιά φορά από μόνος του, γιατί χάνεις τη λογική σου, δεν μπορείς να ελέγξεις τον εαυτό σου, και να θέλεις δεν γίνεται όταν είσαι ερωτευμένος. Αν ελέγχεις τον εαυτό σου ερωτευμένος, δεν είσαι ερωτευμένος».

Το ζευγάρι μπορεί να είναι μαζί πέντε χρόνια και να έχει γνωρίσει ο ένας τα παιδιά του άλλου ωστόσο, όπως είπε ο ηθοποιός προς το παρον δεν θα φάμε κουφέτα.

Ο ηθοποιός έκανε και μία αναδρομή στο παρελθόν και θυμήθηκε τις δύσκολες στιγμές που πέρασε πέρισυ όταν οδηγώντας ένα μεγάλο αγροτικό όχημα έχασε τον έλεγχο σε μια στροφή, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και σε μια γκαραζόπορτα / μάντρα σπιτιού, και να προκαλέσει σοβαρές υλικές ζημιές.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης παραδέχτηκε πως ήταν λάθος του.

«Πέρυσι με είχατε σταυρώσει, τι να κάνω τώρα; Δεν μου χρωστάει κάτι ο Θεός, εγώ δεν πιστεύω ούτε στην τύχη. Εγώ πιστεύω αυτό που είχε πει ο Ηράκλειτος, ότι η μοίρα του ανθρώπου είναι ο χαρακτήρας του, εμείς τα φτιάχνουμε όλα» τόνισε.

Γιώργος Μαζωνάκης

Παράλληλα, ο Βασίλης Μπισμπίκης αναφέρθηκε και στον Γιώργο Μαζωνάκη ο οποίος ήταν φίλος του και τον ήξερε από τότε που ήταν παιδιά.

"Δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμα εγώ. Επειδή είναι ένας άνθρωπος, που τον ξέρω από 16 χρονών και έχω μεγαλώσει μαζί του και ήταν φίλος μου, ακόμα δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Ελπίζω μόνο να δικαιωθεί, να δούμε δηλαδή τι πραγματικά συνέβη στην ιστορία του Γιώργου και να αναπαυθεί η ψυχή του, τίποτα άλλο» ανέφερε.