Από τις εργασίες ανακαίνισης στο σπίτι, στην παραλία και τη φύση βρέθηκε η Δανάη Μπάρκα. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια επανήλθε στα social media μία μέρα μετά το post για τις εργασίες στο σπίτι, αυτή τη φορά όμως, πόζαρε σε ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο.

Φορώντας το μαγιό της και με θέα τη θάλασσα, η Δανάη Μπάρκα που περιμένει το πρώτο της μωράκι με τον Φάνη Μπότση, ευχήθηκε καλή εβδομάδα στους followers της.

«Εδώ. ☀️ Στην φύση & στην θάλασσα που όλα επανέρχονται στην πραγματική τους διάσταση. Που τα άγχη παγώνουν γιατί απλά χαζεύεις μετρώντας κύματα,που η αγωνία σου για το πού πάει αυτός ο κόσμος εξανεμίζεται σε δευτερόλεπτα & που η ψυχή σου γεμίζει αισιοδοξία και πείσμα για να πεις με σθένος «θα ομορφύνει ο κόσμος,γιατί θα κάνουμε ό,τι περνάει απ το χέρι μας».

H Δανάη Μπάρκα ποζάρει με το μαγιό της σε προχωρημένη εγκυμοσύνη/ instagram

Ναι,ακούς μόνο δυσάρεστα αλλά συμβαίνουν και ευχάριστα τα οποία συνηθίζουμε σιγά σιγά να μην τα λαμβάνουμε υπόψιν μας, και να μένουμε ή να αναπαράγουμε μόνο τα άσχημα.

Τι λέτε να δίνουμε ίδια σημασία & στα όμορφα, όπως πιο παλιά;

Τι λέτε να ανταλλάσσουμε ωραίες κουβέντες;

Τι λέτε να κλείνουμε τα αυτιά & τα μάτια στην επανάληψη των βίαιων ειδήσεων και να πηγαίνουμε στη φύση να σκεφτόμαστε πώς θα συμβάλουμε στα ωραία που θα έρθουν;

H Δανάη Μπάρκα ποζάρει με το μαγιό της σε προχωρημένη εγκυμοσύνη/ instagram

Καλή εβδομάδα αγάπες μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η ίδια δεν έγραψε πού βρίσκεται, όμως είναι πολύ πιθανόν το ζευγάρι να ταξίδεψε στη Μεσσηνία, το μέρος όπου παντρεύτηκαν, το οποίο αγαπούν και περνούν αρκετό χρόνο ανά διαστήματα.