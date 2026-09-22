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Δανάη Μπάρκα: Παλαιότερο story από την αναίνιση του σπιτιού της / Instagram

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δανάη Μπάρκα ανάρτησε φωτογραφία από παραλία, φορώντας μαγιό.
  • Περιμένει το πρώτο της μωράκι με τον Φάνη Μπότση.
  • Ευχήθηκε καλή εβδομάδα στους followers της, προτρέποντας να δίνουν σημασία στα όμορφα.
  • Σχολίασε τη σημασία της φύσης για την ψυχική υγεία και την αισιοδοξία.
  • Πιθανόν το ζευγάρι να βρίσκεται στη Μεσσηνία, όπου παντρεύτηκαν.

Από τις εργασίες ανακαίνισης στο σπίτι, στην παραλία και τη φύση βρέθηκε η Δανάη Μπάρκα. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια επανήλθε στα social media μία μέρα μετά το post για τις εργασίες στο σπίτι, αυτή τη φορά όμως, πόζαρε σε ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο.

Μπάρκα: H ανακαίνιση & η ένταση - «Έγινα απότομη σε κάποιους ανθρώπους μου»

Φορώντας το μαγιό της και με θέα τη θάλασσα, η Δανάη Μπάρκα που περιμένει το πρώτο της μωράκι με τον Φάνη Μπότση, ευχήθηκε καλή εβδομάδα στους followers της. 

«Εδώ. ☀️ Στην φύση & στην θάλασσα που όλα επανέρχονται στην πραγματική τους διάσταση. Που τα άγχη παγώνουν γιατί απλά χαζεύεις μετρώντας κύματα,που η αγωνία σου για το πού πάει αυτός ο κόσμος εξανεμίζεται σε δευτερόλεπτα & που η ψυχή σου γεμίζει αισιοδοξία και πείσμα για να πεις με σθένος «θα ομορφύνει ο κόσμος,γιατί θα κάνουμε ό,τι περνάει απ το χέρι μας».

H Δανάη Μπάρκα ποζάρει με το μαγιό της σε προχωρημένη εγκυμοσύνη/ instagram

H Δανάη Μπάρκα ποζάρει με το μαγιό της σε προχωρημένη εγκυμοσύνη/ instagram

Ναι,ακούς μόνο δυσάρεστα αλλά συμβαίνουν και ευχάριστα τα οποία συνηθίζουμε σιγά σιγά να μην τα λαμβάνουμε υπόψιν μας, και να μένουμε ή να αναπαράγουμε μόνο τα άσχημα.

Μπάρκα: Έβαλε μαγιό και πήγε παραλία- Η νέα ανάρτηση με φουσκωμένη κοιλίτσα

Τι λέτε να δίνουμε ίδια σημασία & στα όμορφα, όπως πιο παλιά;
Τι λέτε να ανταλλάσσουμε ωραίες κουβέντες;
Τι λέτε να κλείνουμε τα αυτιά & τα μάτια στην επανάληψη των βίαιων ειδήσεων και να πηγαίνουμε στη φύση να σκεφτόμαστε πώς θα συμβάλουμε στα ωραία που θα έρθουν;

H Δανάη Μπάρκα ποζάρει με το μαγιό της σε προχωρημένη εγκυμοσύνη/ instagram

H Δανάη Μπάρκα ποζάρει με το μαγιό της σε προχωρημένη εγκυμοσύνη/ instagram

Καλή εβδομάδα αγάπες μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της. 

Η ίδια δεν έγραψε πού βρίσκεται, όμως είναι πολύ πιθανόν το ζευγάρι να ταξίδεψε στη Μεσσηνία, το μέρος όπου παντρεύτηκαν, το οποίο αγαπούν και περνούν αρκετό χρόνο ανά διαστήματα.

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ΔΑΝΑΗ ΜΠΑΡΚΑ
 |
ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΤΣΗΣ
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ΠΑΡΑΛΙΑ
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ΜΑΓΙΟ
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