Eurovision 2027: Άνοιξε η διαδικασία υποβολής συμμετοχών – Oι λεπτομέρειες

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Eurovision 2027: Άνοιξαν Οι Αιτήσεις Για Τις Συμμετοχές
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ανοίγει η διαδικασία υποβολής συμμετοχών για την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2027 από 22 Σεπτεμβρίου.
  • Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί τον Μάιο του 2027 στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.
  • Η επιλογή θα γίνει μέσω του θεσμού «Sing for Greece» της ΕΡΤ, με δύο Ημιτελικούς και έναν Εθνικό Τελικό.
  • Μέχρι 20 τραγούδια θα διαγωνιστούν, με 12 να προκρίνονται μέσω ψήφου κοινού για τον Τελικό.
  • Η προθεσμία υποβολής συμμετοχών είναι έως 1 Νοεμβρίου 2026.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επόμενη ελληνική συμμετοχή στη Eurovision, καθώς από σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, ανοίγει επίσημα η διαδικασία για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Η μεγάλη μουσική διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2027 στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, με την Ελλάδα να ετοιμάζεται από τώρα για την επόμενη Eurovisionική της διαδρομή.

Για δεύτερη φορά, η επιλογή της ελληνικής συμμετοχής θα γίνει μέσα από το «Sing for Greece» της ΕΡΤ, έναν θεσμό που την περσινή χρονιά συγκέντρωσε το ενδιαφέρον καλλιτεχνών και τηλεθεατών.

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Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΡΤ

«Μετά τη μεγάλη απήχηση που είχε η περσινή διαδικασία επιλογής, η ανάδειξη του ελληνικού τραγουδιού θα πραγματοποιηθεί και φέτος μέσα από τις διαγωνιστικές βραδιές του “Sing for Greece” της ΕΡΤ, που περιλαμβάνει δύο Ημιτελικούς και έναν Εθνικό Τελικό, δίνοντας την ευκαιρία στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή να παρουσιάσει τα τραγούδια της, και φυσικά στο κοινό τη δυνατότητα να συμμετάσχει στην ανάδειξη του εκπροσώπου της Ελλάδας».

Συνολικά έως και 20 τραγούδια θα διαγωνιστούν στους δύο Ημιτελικούς, με τα 12 από αυτά να παίρνουν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό αποκλειστικά μέσα από την ψήφο του κοινού.

Στον μεγάλο τελικό, η επιλογή θα περάσει στα χέρια τόσο του τηλεοπτικού κοινού όσο και των κριτικών επιτροπών, καθώς το νικητήριο τραγούδι θα προκύψει από τον συνδυασμό των δύο ψήφων.

«Το “Sing for Greece” της ΕΡΤ έρχεται για δεύτερη φορά στην ιστορία των εθνικών τελικών στη χώρα μας, καθώς η περσινή διοργάνωση αγκαλιάστηκε τόσο από τους καλλιτέχνες όσο και από τους τηλεθεατές, με τις τρεις διαγωνιστικές βραδιές να καταγράφουν πολύ υψηλή τηλεθέαση τόσο στην ΕΡΤ1 όσο και στο ERTFLIX», αναφέρεται ακόμη στην ανακοίνωση.

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων έχει ήδη ξεκινήσει και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά τη συμμετοχή τους έως και την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026 στις 23:59.

Η πρόσκληση συμμετοχής, οι αναλυτικοί όροι της διαδικασίας, καθώς και η φόρμα υποβολής των προτάσεων είναι διαθέσιμα στην επίσημη σελίδα της ΕΡΤ.

Με την υποβολή των συμμετοχών να έχει πλέον ξεκινήσει, το ενδιαφέρον στρέφεται στα τραγούδια και στους καλλιτέχνες που θα διεκδικήσουν μια θέση στους δύο Ημιτελικούς του «Sing for Greece» και, στη συνέχεια, το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.
 

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