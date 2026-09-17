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Η Ιρλανδία γυρίζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την πλάτη στη Eurovision, με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο RTÉ να ανακοινώνει ότι η χώρα δεν πρόκειται να συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού ούτε το 2027, επικαλούμενο την κατάσταση στη Γάζα.

Η απόφαση ανακοινώθηκε σήμερα Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου και δεν περιορίζεται μόνο στην απουσία της ιρλανδικής συμμετοχής από τη σκηνή της Eurovision. Το RTÉ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται ούτε να μεταδώσει τηλεοπτικά τον διαγωνισμό, διατηρώντας ουσιαστικά αμετάβλητη τη στάση που είχε υιοθετήσει και για τη διοργάνωση του 2026.

«Η θέση του RTÉ σχετικά με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision παραμένει αμετάβλητη. Το RTÉ δεν θα συμμετάσχει στη Eurovision 2027, ούτε θα μεταδώσει τον διαγωνισμό», αναφέρει χαρακτηριστικά η επίσημη ανακοίνωση του ιρλανδικού δικτύου.



Ο λόγος πίσω από την απόφαση της Ιρλανδίας

Στην ανακοίνωσή του, το RTÉ συνδέει ευθέως την απόφασή του με την ανθρωπιστική κρίση και τις απώλειες ανθρώπινων ζωών στη Γάζα. Παράλληλα, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, εξακολουθεί να μην επιτρέπεται ανεξάρτητη πρόσβαση διεθνών δημοσιογράφων στην περιοχή.

Η Ιρλανδία είχε ακολουθήσει την ίδια στάση και το 2026. Τότε ήταν μία από τις πέντε χώρες –μαζί με την Ισπανία, την Ολλανδία, την Ισλανδία και τη Σλοβενία– που απείχαν από τον διαγωνισμό, μετά την παραμονή του Ισραήλ στη διοργάνωση.

Η Eurovision του 2027 πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, μετά την πρώτη νίκη της χώρας στον διαγωνισμό του 2026. Η Ολλανδία έχει επίσης ανακοινώσει ότι ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας AVROTROS δεν θα συμμετάσχει στη διοργάνωση του 2027.

Από την πλευρά της Eurovision, ο διευθυντής του διαγωνισμού Martin Green δήλωσε ότι οι διοργανωτές λυπούνται για την απουσία του RTÉ, ωστόσο σέβονται πλήρως την απόφασή του. Τόνισε ακόμη ότι κάθε δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας αποφασίζει σε ετήσια βάση για τη συμμετοχή του και ότι ο διάλογος με το RTÉ θα συνεχιστεί.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για την Ιρλανδία, μία χώρα με τεράστια ιστορία στον ευρωπαϊκό μουσικό θεσμό. Με επτά νίκες στη Eurovision, αποτελεί μαζί με τη Σουηδία μία από τις πλέον επιτυχημένες χώρες στην ιστορία του διαγωνισμού.