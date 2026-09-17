Σταμάτης Κραουνάκης: «Όταν νιώσω ότι θα πεθάνω, θα το βουλώσω»

Το σχόλιο του συνθέτη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

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Σταμάτης Κραουνάκης: «Όταν νιώσω ότι θα πεθάνω, θα το βουλώσω»
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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σταμάτης Κραουνάκης μίλησε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον οποίο είχε επικοινωνήσει μόλις μία ημέρα πριν.
  • Η είδηση του θανάτου του Μαζωνάκη τον συγκίνησε βαθιά και τον άφησε σε σοκ.
  • Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αναφέρθηκε στον δικό του θάνατο, προκαλώντας αμηχανία στους παρουσιαστές.
  • Η φράση του "όταν νιώσω ότι θα πεθάνω, θα το βουλώσω" προκάλεσε αντιδράσεις από τους παρουσιαστές.
  • Ο Κραουνάκης δήλωσε ότι θα συνεχίσει να δημιουργεί όσο είναι σε καλή φυσική κατάσταση.

Ο Σταμάτης Κραουνάκης βρέθηκε καλεσμένος στο Studio στις 3 το μεσημέρι της Πέμπτης, όπου μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη και περιέγραψε τη συναισθηματική του φόρτιση όταν έμαθε την είδηση του θανάτου του. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αποκάλυψε ότι είχαν επικοινωνήσει για μία ώρα μόλις μία ημέρα νωρίτερα, ενώ λίγο αργότερα μια προσωπική του αναφορά στον δικό του θάνατο προκάλεσε αμηχανία στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο Σταμάτης Κραουνάκης μίλησε στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο

Ο Σταμάτης Κραουνάκης μίλησε στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο

Με εμφανή συγκίνηση, ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης περιέγραψε πώς βίωσε την είδηση και τι σκέφτηκε αμέσως μετά. Όπως είπε: «Μου έσπασε η καρδιά. Μου έσπασε η καρδιά γιατί την προηγούμενη μέρα μιλάγαμε μια ώρα κανονικά. Και όταν έπεσε η είδηση την επόμενη, καταρχήν έπαθα σοκ. Δεν το πίστευα καθόλου. “Έλα ντε, ψέματα λέτε”. Θέλω να πω κάτι γι’ αυτό. Καμιά φορά διαλέγουμε μόνοι μας τον δρόμο. Αυτό...».

Κραουνάκης στο Star: Όσα του είπε ο Μαζωνάκης μία ημέρα πριν την ανακοπή

Σταμάτης Κραουνάκης: Η αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη

Η τοποθέτηση του Σταμάτη Κραουνάκη εστίασε στην προσωπική διάσταση της απώλειας, καθώς ξεκαθάρισε ότι η επικοινωνία τους είχε γίνει κανονικά την αμέσως προηγούμενη ημέρα. Αυτή η λεπτομέρεια, όπως προκύπτει από τα λόγια του, έκανε ακόμη πιο έντονο το σοκ που αισθάνθηκε όταν πληροφορήθηκε τι είχε συμβεί.

Ο Σταμάτης Κραουνάκης κι ο Γιώργος Μαζωνάκης στη σκηνή πριν από αρκετά χρόνια

Ο Σταμάτης Κραουνάκης κι ο Γιώργος Μαζωνάκης στη σκηνή πριν από αρκετά χρόνια /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η παρέμβασή του στο Studio στις 3 ήρθε σε μια στιγμή που οι παρουσιαστές οδηγούσαν τη συζήτηση προς το κλείσιμο. Τότε ο ίδιος πέρασε σε μια προσωπική εξομολόγηση, μιλώντας για το δικό του τέλος με τρόπο που αιφνιδίασε.

Αποκλειστικό Star: Το μηχάνημα κατέγραφε την πίεση του Μαζωνάκη στα ύψη

Η ατάκα για τον θάνατο και η αντίδραση στο Studio στις 3

Συγκεκριμένα, ο Σταμάτης Κραουνάκης είπε: «Εγώ ξέρω πότε θα πεθάνω και μάλλον όταν νιώσω ότι θα πεθάνω, θα το βουλώσω».

Η φράση αυτή προκάλεσε άμεση αντίδραση από τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, ο οποίος του απάντησε: «Όχι, μη μας λες τέτοια. Ούτε δυσοίωνα ούτε τέτοια πράγματα». Στο ίδιο κλίμα, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου πρόσθεσε: «Ελπίζουμε ότι θα είναι πολλά, πολλά, πολλά χρόνια ακόμα».

Σταμάτης Κραουνάκης: «Όταν νιώσω ότι θα πεθάνω, θα το βουλώσω»

Η ατάκα του Σταμάτη Κραουνάκη άφησε εμβρόντητους τους παρουσιαστές του Studio στις 3

Ο Σταμάτης Κραουνάκης έκλεισε τη συγκεκριμένη αποστροφή με μια ακόμη προσωπική τοποθέτηση για τη σχέση του με τον χρόνο, τη φυσική του κατάσταση και τη δημιουργικότητά του. Όπως είπε: «Ε, όχι να μην μπορώ να συμπεριφερθώ. Εντάξει, όσο ακόμα περπατάνε τα πόδια μου και η καρδιά μου τραγουδάει, είμαι εντάξει».

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ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΝΑΝΣΥ ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ
 |
STUDIO ΣΤΙΣ 3
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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