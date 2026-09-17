Ο Σταμάτης Κραουνάκης βρέθηκε καλεσμένος στο Studio στις 3 το μεσημέρι της Πέμπτης, όπου μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη και περιέγραψε τη συναισθηματική του φόρτιση όταν έμαθε την είδηση του θανάτου του. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αποκάλυψε ότι είχαν επικοινωνήσει για μία ώρα μόλις μία ημέρα νωρίτερα, ενώ λίγο αργότερα μια προσωπική του αναφορά στον δικό του θάνατο προκάλεσε αμηχανία στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο Σταμάτης Κραουνάκης μίλησε στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο

Με εμφανή συγκίνηση, ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης περιέγραψε πώς βίωσε την είδηση και τι σκέφτηκε αμέσως μετά. Όπως είπε: «Μου έσπασε η καρδιά. Μου έσπασε η καρδιά γιατί την προηγούμενη μέρα μιλάγαμε μια ώρα κανονικά. Και όταν έπεσε η είδηση την επόμενη, καταρχήν έπαθα σοκ. Δεν το πίστευα καθόλου. “Έλα ντε, ψέματα λέτε”. Θέλω να πω κάτι γι’ αυτό. Καμιά φορά διαλέγουμε μόνοι μας τον δρόμο. Αυτό...».

Σταμάτης Κραουνάκης: Η αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη

Η τοποθέτηση του Σταμάτη Κραουνάκη εστίασε στην προσωπική διάσταση της απώλειας, καθώς ξεκαθάρισε ότι η επικοινωνία τους είχε γίνει κανονικά την αμέσως προηγούμενη ημέρα. Αυτή η λεπτομέρεια, όπως προκύπτει από τα λόγια του, έκανε ακόμη πιο έντονο το σοκ που αισθάνθηκε όταν πληροφορήθηκε τι είχε συμβεί.

Ο Σταμάτης Κραουνάκης κι ο Γιώργος Μαζωνάκης στη σκηνή πριν από αρκετά χρόνια /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η παρέμβασή του στο Studio στις 3 ήρθε σε μια στιγμή που οι παρουσιαστές οδηγούσαν τη συζήτηση προς το κλείσιμο. Τότε ο ίδιος πέρασε σε μια προσωπική εξομολόγηση, μιλώντας για το δικό του τέλος με τρόπο που αιφνιδίασε.

Η ατάκα για τον θάνατο και η αντίδραση στο Studio στις 3

Συγκεκριμένα, ο Σταμάτης Κραουνάκης είπε: «Εγώ ξέρω πότε θα πεθάνω και μάλλον όταν νιώσω ότι θα πεθάνω, θα το βουλώσω».

Η φράση αυτή προκάλεσε άμεση αντίδραση από τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, ο οποίος του απάντησε: «Όχι, μη μας λες τέτοια. Ούτε δυσοίωνα ούτε τέτοια πράγματα». Στο ίδιο κλίμα, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου πρόσθεσε: «Ελπίζουμε ότι θα είναι πολλά, πολλά, πολλά χρόνια ακόμα».

Η ατάκα του Σταμάτη Κραουνάκη άφησε εμβρόντητους τους παρουσιαστές του Studio στις 3

Ο Σταμάτης Κραουνάκης έκλεισε τη συγκεκριμένη αποστροφή με μια ακόμη προσωπική τοποθέτηση για τη σχέση του με τον χρόνο, τη φυσική του κατάσταση και τη δημιουργικότητά του. Όπως είπε: «Ε, όχι να μην μπορώ να συμπεριφερθώ. Εντάξει, όσο ακόμα περπατάνε τα πόδια μου και η καρδιά μου τραγουδάει, είμαι εντάξει».