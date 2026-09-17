Πυρετός εργασιών στο σπίτι της Δανάης Μπάρκα στο Χαλάνδρι, καθώς η γνωστή παρουσιάστρια και ο σύζυγός της, Φάνης Μπότσης, ετοιμάζονται να υποδεχτούν σε λίγους μήνες το πρώτο τους παιδί και αναδιαμορφώνουν τον χώρο τους.

Η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από το σπίτι, δείχνοντας την κατάσταση που επικρατεί όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες. Σε ένα από τα stories της στο Instagram, μάλιστα, εμφανίζεται μια μπανιέρα τοποθετημένη προσωρινά στο... σαλόνι.

Με χιούμορ, η ίδια σχολίασε: «Σκέφτομαι σοβαρά να μείνει εδώ η μπανιέρα για να νιώθω Μαρκοράς».

Δες την μπανιέρα:

Σε επόμενο στιγμιότυπο, η Δανάη Μπάρκα έδειξε και τη σκυλίτσα της, η οποία φαίνεται να παρακολουθεί από κοντά τις εργασίες. «Επιβλέπει τις εργασίες, εγώ αναρωτιέμαι αν καταλαβαίνει πόσο λιώνω για αυτή», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας.

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης

Η Δανάη Μπάρκα είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram, στην οποία πόζαρε μαζί με τον σύζυγό της μπροστά σε ένα ηλιοβασίλεμα. Στις φωτογραφίες, η φουσκωμένη κοιλίτσα της ήταν εμφανής, ενώ στη λεζάντα είχε γράψει: «Από αγάπη, γεννιέται αγάπη κι έτσι ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος και καλύτερος. Καλό μήνα… κι απ’ τους τρεις μας».

Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης παντρεύτηκαν τον περασμένο Ιούνιο στη Μεσσηνία. Στον γάμο της, η ηθοποιός και παρουσιάστρια έφτασε στην εκκλησία συνοδευόμενη από τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, ο οποίος την παρέδωσε στους γονείς της και στη συνέχεια εκείνοι στον γαμπρό.

Μετά τον γάμο, η Δανάη Μπάρκα έκανε και μια αλλαγή στον λογαριασμό της στο Instagram, προσθέτοντας το επώνυμο του συζύγου της στο δικό της.