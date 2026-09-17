Tα τελευταία λόγια του Μαζωνάκη στο ιατρείο/ βίντεο από ΕΡΤ

Πανέμορφα και σπάνιου είδους λουλούδια άφησε στο μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη ο Λάκης Γαβαλάς.

Ο «one of a kind» Λάκης Γαβαλάς που επιστρέφει στο GNTM, έδειξε στους followers του τα Sempreviva το σπάνιο είδος ανθού από τα Κύθηρα, και με αφορμή τον θάνατο του τραγουδιστή από ανακοπή κατά την ώρα πλασμαφαίρεσης, συμβούλευσε τον κόσμο να προσέχει πού απευθύνεται για την ευεξία του.

«Καλημέρα φίλοι μου… Ένα μπουκέτο Sempreviva (πάντα ζωντανός) σπάνιο είδος ανθού από τα Κύθηρα, είναι το δώρο μου πάνω στον μαρμάρινο τάφο του αξέχαστου Γιώργου Μαζωνάκη.

Άραγε είναι σωστό να μην χρησιμοποιούμε τον πληθυντικό της λέξης ΤΙΜΩΡΙΑ;

ΤΙΜΩΡΙΕΣ λοιπόν, στον κάθε υπεύθυνο που προκάλεσε αυτό το κακό και ναι, πολλές τιμωρίες σε όσους ασχολούνται με την παραϊατρική θεραπεία και καταστούν τον άνθρωπο πειραματόζωο.

Τελικά ας προσέξει ο κόσμος που αφήνεται για την ευεξία του, την έξτρα δύναμη του, την ψυχολογική του ηρεμία…

Γιατί θέλεις να προσπαθείς την μακροζωία με διάφορες μεθόδους, αφού τα μέσα που χρησιμοποιείς σε εγκλωβίζουν στο να απολαμβάνεις την καθημερινότητα;

Σκέψου το λίγο…

Υγιεινή διατροφή, άσκηνη πνεύματος και σώματος και πολλή αγάπη. Ο θάνατος τα φοβάτε αυτά και γρήγορα μένει μακριά. Καλή σας μέρα» έγραψε στα social media ο κορυφαίος Έλληνας σχεδιαστής μόδας.

