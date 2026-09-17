Υπόθεση Μαζωνάκη: Ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο γιατροί

Μπορεί να προχωρήσει στη δέσμευση της περιουσίας τους

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Ελλαδα
Μαζωνάκης: Έρευνα Για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Στους Γιατρούς
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εξετάζονται οι οικονομικές δραστηριότητες δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με στόχο τον εντοπισμό ξέπλυματος μαύρου χρήματος.
  • Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπορεί να προχωρήσει σε δέσμευση της περιουσίας τους αν προκύψουν ενδείξεις.
  • Διενεργείται κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για τις ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών σχετικά με τους ελέγχους στο ιατρείο των κατηγορούμενων.
  • Εξετάζεται αν ο Ιατρικός Σύλλογος έχει πραγματοποιήσει ελέγχους νομιμότητας σε κέντρα αναγεννητικών θεραπειών τα τελευταία πέντε χρόνια.
  • Η έρευνα αποσκοπεί στην προστασία της υγείας των ασθενών και την αποτροπή οικονομικής απάτης.

Ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή να ελεγχθούν λεπτομερώς τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.  

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Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν έχουν αποκτήσει παράνομα μεγάλα χρηματικά ποσά. Αν από την έρευνα προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ο κ. Βουρλιώτης μπορεί να προχωρήσει στη δέσμευση της περιουσίας τους. 

Τα ευρήματα της έρευνας θα αποσταλούν στη συνέχεια στις εισαγγελικές Αρχές. 

Υπόθεση Μαζωνάκη: Ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο γιατροί

Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Μιχάλης Παπανικολάου)

Γιώργος Μαζωνάκης: Κατεπείγουσα έρευνα για τυχόν ευθύνες αρμόδιων φορέων σχετικά με ελέγχους στο ιατρείο 

Την ίδια ώρα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αριστείδης Κορέας διέταξε την διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης με αντικείμενο ενδεχόμενες ευθύνες αρμόδιων για την διενέργεια ελέγχων νομιμότητας λειτουργίας του ιατρείου των δύο κατηγορούμενων για τον θάνατο του καλλιτέχνη. 

Η έρευνα αποσκοπεί στον ποινικό έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελεγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στον επίμαχο χώρο. Σύμφωνα με την εντολή του κ. Κορέα, ο εισαγγελικός λειτουργός που θα διενεργήσει την έρευνα θα πρέπει να εξακριβώσει αν και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας με δεδομένο ότι από το 2023 οι κατηγορούμενοι διαφήμιζαν σε συνέδρια την διαδικασία πλασμαφαίρεσης και το μηχάνημα που διέθεταν.  

Παράλληλα ο κ. Κορέας ζητά να διερευνηθεί εάν κατά την τελευταία πενταετία, στο πλαίσιο καταγγελιών ή και αυτεπαγγέλτως, ο Ιατρικός Σύλλογος και αρμόδιοι φορείς έχουν πραγματοποιήσει ελέγχους νομιμότητας σε όλα τα κέντρα που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες, αφενός θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών και αφετέρου εξαπατώντας τους ασθενείς αποκομίζοντας οικονομικό όφελος. 

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
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ΓΙΑΤΡΟΙ
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