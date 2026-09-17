Νέα τοποθέτηση έκανε ο γνωστός ψυχοθεραπευτής, λίγες ώρες μετά τις αντιδράσεις και τα ερωτήματα που έχουν προκύψει γύρω από την εμπλοκή του στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Αυτή τη φορά επέλεξε να απαντήσει γραπτώς, μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, δίνοντας τη δική του εκδοχή και απάντησε σε όσα έχουν δει το «φως» της δημοσιότητας.

Στην ανάρτησή του κάνει λόγο για «ανθρωποφαγία», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι τις τελευταίες ώρες έχει υποστεί, όπως λέει, «βιασμό».

Διαβάστε αναλυτικά την ανάρτηση:

«Αυτή η ανθρωποφαγία που έχω υποστεί αυτές τις ώρες είναι τουλάχιστον βιασμός. Προσπαθώ να μπω στο σπίτι μου και περιστοιχίζεται από ρεπόρτερ. Δήλωσα ότι δεν έχω κάτι να πω για την υπόθεση Μαζωνάκη αν δεν ολοκληρωθεί το έργο των ανακριτικών αρχών.

Πως αλλιώς να το τονίσω;

Εδώ είναι το νομικό καθεστώς που αφορά στο επάγγελμα μου και να αναιρέστε τα περί κομπογιαννιτών.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΠΟΛΙΤΕΊΑ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΟΥΤΕ ΕΧΕΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΕΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ, ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΥΠΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ. ΑΥΤΗ Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ.

Από την νομοθεσία που ισχύει στις ΗΠΑ και σ’ άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκύπτουν τα εξής:

«Υπνοθεραπευτής είναι αυτός που επιφέρει ένα επίπεδο ύπνωσης στους θεραπευόμενους του για να δημιουργήσει θετικά κίνητρα ή να βελτιώσει τα πρότυπα συμπεριφοράς. Συνδιαλέγεται με τον θεραπευόμενο για να διευκρινίσει τη φύση του προβλήματος. Προετοιμάζει την θεραπευόμενη για την διαδικασία της ύπνωσης με το να εξηγεί πως λειτουργεί ή ύπνωση και τι θα βιώσει κατά τη διαρκειά της. Εξετάζει τους θεραπευόμενους του αξιοποιώντας κάποια τεστ για να διαπιστώσει το βαθμό φυσικής και συναισθηματικής δεκτικότητας στις υποβολές. Χρησιμοποιεί συγκεκριμένες υπνωτικές τεχνικές επαγωγής για να επιφέρει την ύπνωση βασισμένος στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων των τεστ και την ανάλυση του προβλήματος των. Μπορεί επίσης να εκπαιδεύει τους θεραπευόμενους σε τεχνικές αυτούπνωσης.»

Dictionary of Occupational Titles by the U.S. Department of Labor. Κατοχυρωμένος τίτλος από το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ.

* Ένας υπνοθεραπευτής δεν αντιμετωπίζει τους ενδιαφερόμενους ως ασθενείς. Όχι μόνον δεν μπορεί να παρέχει ιατρική διάγνωση ή φαρμακευτική αγωγή, αλλά, ούτε έχει το δικαίωμα να προτείνει την διακοπή θεραπείας στην οποία ενδέχεται να υπόκειται κάποιος θεραπευόμενος που τελεί υπό ιατρική παρακολούθηση.

* Αν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί κάποια διάγνωση ή κάποιου άλλου είδους θεραπεία μπορεί να απευθυνθεί στην ιατρική κοινότητα, σε ψυχιάτρους ή σε ψυχολόγους.

* Ο/Η ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τις υπηρεσίες της ύπνωσης ανά πάσα στιγμή.

* Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να γνωρίζει την αναμενόμενη διάρκεια των συνεδριών καθώς και το κόστος τους.

* Επίσης, μπορεί να υποστηρίζει τα δικαιώματα του χωρίς τον φόβο αντιποίνων».

Το νομικό πλαίσιο για την υπνοθεραπεία

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο ζήτημα της υπνοθεραπείας, υποστηρίζοντας ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο που να ρυθμίζει τη συγκεκριμένη πρακτική.

Όπως αναφέρει, η πολιτεία δεν έχει θεσπίσει συγκεκριμένες εκπαιδευτικές προδιαγραφές που να αφορούν τη θεωρία, την πρακτική και τις εφαρμογές της ύπνωσης στην Ελλάδα. Παράλληλα, συγκρίνει την κατάσταση που επικρατεί σχετικά με το θέμα στις ΗΠΑ αλλά και σε χώρες της Ευρώπης.

Στην ανάρτησή του επιχειρεί να εξηγήσει το νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται σε άλλες χώρες, συγκρίνοντάς το με το καθεστώς που διέπει την υπνοθεραπεία στην Ελλάδα.

«Δεν είμαι γιατρός»

Παράλληλα, ο ψυχοθεραπευτής διευκρινίζει επαναλαμβανόμενα ότι δεν είναι γιατρός. Με αυτόν τον τρόπο θέλει να διαχωρίσει την επαγγελματική του ιδιότητα αλλά και το θεσμικό πλαίσιο.