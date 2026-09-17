Κομισιόν: Απαγόρευση πρόσβασης παιδιών ως 13 ετών στα social media

Τα «μίνι προφίλ» και ο γονικός έλεγχος

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (17/9/2026)

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Την απαγόρευση της πρόσβασης των παιδιών ηλικίας κάτω των 13 ετών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και περιορισμένη πρόσβαση ως τα 15 προτείνει η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν. Το ρεπορτάζ για το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star είναι της Μαρίας Ψαρά.

O νόμος KIDS Act που προτείνει η Κομισιόν προβλέπει μια σταδιακή πρόσβαση των παιδιών. Ως τα 13, τα παιδιά δε μπορούν να μπαίνουν στα social media. Θα μπορούν -όμως- να χρησιμοποιούν ειδικά σχεδιασμένες υπηρεσίες φιλικές προς τα παιδιά, μέσω λογαριασμών που θα διαχειρίζεται ο κηδεμόνας τους.

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Ούτε όμως τα παιδιά από τα 13 ως και 15 θα μπορούν να έχουν προσωπικούς λογαριασμούς στα social media. Αντ’ αυτού η Πρόεδρος της Κομισιόν πρότεινε «μίνι λογαριασμούς» στους οποίους τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση μέσω των γονιών τους.

Όμως το βασικότερο κομμάτι της πρότασης αφορά τις ίδιες τις πλατφόρμες που πλέον, θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι υπηρεσίες τους και ο σχεδιασμός τους είναι κατάλληλoς και ασφαλής όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά για κάθε ηλικία.

Στις υποχρεώσεις των εταιριών συμπεριλαμβάνεται η απαγόρευση λειτουργιών που προκαλούν εθισμό και ατέρμονου scrolling χωρίς σημεία διακοπής.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ετοιμάζει μέτρα για την πρόσβαση των παιδιών στα social

Αναλυτικά η πρόταση της Κομισιόν

1. Καθυστέρηση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η πρόταση «EU KIDS Act» θέτει ηλικιακούς περιορισμούς στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η αυτόνομη δημιουργία λογαριασμού θα επιτρέπεται από τα 15 έτη, ενώ για παιδιά 13–14 ετών προβλέπονται «μίνι λογαριασμοί» υπό γονική εποπτεία, με περιορισμένες επαφές και χρόνο χρήσης έως μία ώρα ημερησίως. Για παιδιά κάτω των 13 ετών αποκλείεται η πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ επιτρέπονται ειδικά σχεδιασμένες υπηρεσίες βίντεο υπό γονικό έλεγχο.

2. Ασφάλεια εκ σχεδιασμού (Safety-by-design)

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες θα πρέπει να ενσωματώνουν εξαρχής μηχανισμούς προστασίας των ανηλίκων. Περιορίζονται λειτουργίες όπως το infinite scroll, οι εθιστικοί μηχανισμοί, το profiling και οι ειδοποιήσεις κατά τις ώρες ύπνου. Παράλληλα, τα προφίλ ανηλίκων θα είναι ιδιωτικά από προεπιλογή, ενώ γεωεντοπισμός, κάμερα και μικρόφωνο θα παραμένουν απενεργοποιημένα. Τα AI chatbots και οι ψηφιακοί σύντροφοι θα είναι απενεργοποιημένοι εξ ορισμού.

3. Επαλήθευση ηλικίας με διασφάλιση της ιδιωτικότητας

Προβλέπεται η χρήση ευρωπαϊκών εργαλείων επαλήθευσης ηλικίας, τα οποία θα επιβεβαιώνουν την ηλικία χωρίς αποθήκευση εγγράφων ταυτοποίησης ή βιομετρικών δεδομένων. Οι νέοι λογαριασμοί θα υπόκεινται σε έλεγχο ηλικίας, ενώ για τους υφιστάμενους θα χρησιμοποιούνται εύλογες διαθέσιμες ενδείξεις.

4. Αποτελεσματική επιβολή

Οι πολύ μεγάλες πλατφόρμες θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι υπηρεσίες τους είναι ασφαλείς για ανηλίκους. Θα υποβάλλουν σχέδια συμμόρφωσης στην Επιτροπή και σε ανεξάρτητους ελεγκτές, ενώ προβλέπονται διορθωτικά μέτρα και ταχύτερες διαδικασίες ελέγχου, με τις έρευνες να ολοκληρώνονται εντός 90 ημερών.
 

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