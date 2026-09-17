Νεκρός εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες ένας ανδρας ο οποίος παρασύρθηκε από χείμαρρο σε περιοχή κοντά στη Βαρκελώνη, σύμφωνα με ανακοίνωση των ισπανικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Οι βροχές ήρθαν στην Ισπανία μετά από έναν Σεπτέμβριο εξαιρετικά ξηρό, κι ένα καλοκαίρι που έσπασαν ρεκόρ θερμοκρασίας, σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (AEMET).

A Olivella (Garraf), hem localitzat el cos sense vida d'un home a uns 500 metres del punt on es trobava el vehicle arrossegat per la riera, en una zona accessible. Hem recuperat el cos i @mossos ha confirmat que l'home era el conductor del vehicle. — Bombers (@bomberscat) September 16, 2026

Το πυροσβεστικό σώμα της Καταλονίας ανέφερε μέσω X ότι «εντόπισε το άψυχο σώμα άνδρα» στο χωριό Ολιβέγια, περίπου σαράντα χιλιόμετρα δυτικά της Βαρκελώνης, μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση της πολιτικής προστασίας πως αγνοείτο γυναίκα. Το θύμα βρισκόταν στο τιμόνι αυτοκινήτου που «παρασύρθηκε» από χείμαρρο, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Η AEMET είχε εκδώσει προειδοποιήσεις χθες (16/9) για ισχυρές βροχές στο ανατολικό τμήμα της χώρας κι είχε κηρύξει «κόκκινο συναγερμό» για λίγη ώρα στη Βαρκελώνη, λόγω του κινδύνου να την πλήξουν ξαφνικές πλημμύρες.

Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους της Καταλονίας και της Βαλένθιας να αποφεύγουν οποιαδήποτε μετακίνηση δεν είναι απόλυτα απαραίτητη και να επιδεικνύουν μεγάλη προσοχή. Ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έκανε λόγο στο X για «πολύ περίπλοκες καταστάσεις».

Las fuertes lluvias y tormentas están dejando esta noche situaciones muy complicadas en varias zonas de nuestra geografía, especialmente en Catalunya y la Comunitat Valenciana. Es fundamental seguir siempre las recomendaciones de los servicios de emergencias y consultar fuentes oficiales. Máxima precaución. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 16, 2026

Στη Βαρκελώνη, σταθμοί του μετρό έκλεισαν, ενώ λεωφορεία τροποποίησαν δρομολόγια καθώς δρόμοι έχουν πλημμυρίσει. Ο περιφερειακός οργανισμός σιδηροδρόμων αντιμετώπισε προβλήματα, ενώ υπήρξαν καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο της πόλης, το δεύτερο πιο πολυάσχολο της Ισπανίας.

Οι καταλανικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων δέχτηκαν πάνω από 850 κλήσεις για τα καιρικά φαινόμενα, έκαναν λόγο για πάνω από 500 συμβάντα.

Rius i rieres poden canviar completament en pocs minuts per la intensitat de la pluja. ⚠️ No us apropeu a rieres ni torrents i eviteu travessar zones inundables. 🚔 Prudència i seguiu les indicacions dels serveis d’emergència. #INUNCAT https://t.co/OarSzyCmi2 — Mossos (@mossos) September 16, 2026

Στη γειτονική Βαλένθια, που είχε σαρωθεί το 2024 από πλημμύρες με πάνω από 230 νεκρούς, η μετεωρολογική υπηρεσία έκανε λόγο για κατακρήμνιση 70 χιλιοστών μέσα σε μόλις μισή ώρα σε διάφορες κοινότητες. Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανέφεραν 478 συμβάντα στην επαρχία, κυρίως υλικές ζημιές, κυκλοφοριακά προβλήματα και πλημμυρισμένα σπίτια ή διαρροές υδάτων.

Στην ομώνυμη πρωτεύουσα όλες οι γραμμές του μετρό ανέστειλαν τη λειτουργία τους, όπως και το αεροδρόμιο για αρκετές ώρες, οδηγώντας στην εκτροπή 12 πτήσεων, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια AENA.

🇪🇸 Spain | Valencia Flood Alert 🌧️ Heavy rain has battered Valencia, prompting authorities to issue flood warnings and advise residents to avoid unnecessary travel. The intense rainfall has raised concerns over flash flooding, with emergency services monitoring affected areas and responding to weather-related incidents. Residents are being urged to follow official safety instructions as conditions develop. #Spain #Valencia #FloodAlert #Weather https://t.co/QMeXRlYYYj — Naveed Khan (@i_Naveediqbal) September 17, 2026

Επιστήμονες εκτιμούν ότι η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα κάνει ισχυρότερες τις καταιγίδες στη Μεσόγειο που πλήττουν γενικά την Ισπανία το φθινόπωρο.

🇪🇸 Spain | Valencia Floods 🌧️ Heavy rainfall caused flooding across parts of Valencia during overnight storms, leading to stalled vehicles, road and tunnel closures, and disruptions to Metrovalencia services. According to AEMET data, a weather station in Valencia recorded around 50.8 mm of rain in one hour at 10 p.m., highlighting the intensity of the downpour. Authorities and transport services responded as affected areas faced the impact of sudden heavy rainfall. 🎥 Source: Nacho Lozano 📍 Official sources: Metrovalencia / AEMET #Spain #Valencia #Floods #Weather https://t.co/sCJh8BTPDw — Naveed Khan (@i_Naveediqbal) September 17, 2026