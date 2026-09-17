Κακοκαιρία στην Ισπανία: Σφοδρές πλημμύρες με έναν νεκρό στη Βαρκελώνη

Ο άνδρας παρασύρθηκε από χείμαρρο

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STAR.GR
Κοσμος
Πλημμύρες στη Βαρκελώνη / Reuters

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Νεκρός εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες ένας ανδρας ο οποίος παρασύρθηκε από χείμαρρο σε περιοχή κοντά στη Βαρκελώνη, σύμφωνα με ανακοίνωση των ισπανικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. 

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Οι βροχές ήρθαν στην Ισπανία μετά από έναν Σεπτέμβριο εξαιρετικά ξηρό, κι ένα καλοκαίρι που έσπασαν ρεκόρ θερμοκρασίας, σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (AEMET).

Το πυροσβεστικό σώμα της Καταλονίας ανέφερε μέσω X ότι «εντόπισε το άψυχο σώμα άνδρα» στο χωριό Ολιβέγια, περίπου σαράντα χιλιόμετρα δυτικά της Βαρκελώνης, μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση της πολιτικής προστασίας πως αγνοείτο γυναίκα. Το θύμα βρισκόταν στο τιμόνι αυτοκινήτου που «παρασύρθηκε» από χείμαρρο, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Η AEMET είχε εκδώσει προειδοποιήσεις χθες (16/9) για ισχυρές βροχές στο ανατολικό τμήμα της χώρας κι είχε κηρύξει «κόκκινο συναγερμό» για λίγη ώρα στη Βαρκελώνη, λόγω του κινδύνου να την πλήξουν ξαφνικές πλημμύρες.

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Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους της Καταλονίας και της Βαλένθιας να αποφεύγουν οποιαδήποτε μετακίνηση δεν είναι απόλυτα απαραίτητη και να επιδεικνύουν μεγάλη προσοχή. Ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έκανε λόγο στο X για «πολύ περίπλοκες καταστάσεις».

Στη Βαρκελώνη, σταθμοί του μετρό έκλεισαν, ενώ λεωφορεία τροποποίησαν δρομολόγια καθώς δρόμοι έχουν πλημμυρίσει. Ο περιφερειακός οργανισμός σιδηροδρόμων αντιμετώπισε προβλήματα, ενώ υπήρξαν καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο της πόλης, το δεύτερο πιο πολυάσχολο της Ισπανίας.

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Οι καταλανικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων δέχτηκαν πάνω από 850 κλήσεις για τα καιρικά φαινόμενα, έκαναν λόγο για πάνω από 500 συμβάντα.

Στη γειτονική Βαλένθια, που είχε σαρωθεί το 2024 από πλημμύρες με πάνω από 230 νεκρούς, η μετεωρολογική υπηρεσία έκανε λόγο για κατακρήμνιση 70 χιλιοστών μέσα σε μόλις μισή ώρα σε διάφορες κοινότητες. Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανέφεραν 478 συμβάντα στην επαρχία, κυρίως υλικές ζημιές, κυκλοφοριακά προβλήματα και πλημμυρισμένα σπίτια ή διαρροές υδάτων.

Στην ομώνυμη πρωτεύουσα όλες οι γραμμές του μετρό ανέστειλαν τη λειτουργία τους, όπως και το αεροδρόμιο για αρκετές ώρες, οδηγώντας στην εκτροπή 12 πτήσεων, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια AENA.

Επιστήμονες εκτιμούν ότι η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα κάνει ισχυρότερες τις καταιγίδες στη Μεσόγειο που πλήττουν γενικά την Ισπανία το φθινόπωρο.

 

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