Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 17 Σεπτεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.09.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 17 Σεπτεμβρίου
17.09.25 , 00:30 Φάρμα: Η Βαλεντίνα σκέφτεται να τα παρατήσει - Τι συνέβη;
17.09.25 , 00:05 Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε στη δεύτερη δοκιμασία ασυλίας;
17.09.25 , 00:00 Φάρμα: Κατέρρευσε η Κωνσταντίνα την ώρα της δοκιμασίας!
16.09.25 , 23:35 Φάρμα: Η απαιτητική δεύτερη ομαδική δοκιμασία ασυλίας!
16.09.25 , 23:32 Τα Φιλαράκια: Ανοίγει στη Νέα Υόρκη καφέ εμπνευσμένο από τη σειρά
16.09.25 , 23:25 Φάρμα: Ένταση και φωνές στην πράσινη ομάδα για τις δουλειές!
16.09.25 , 23:24 «Βαρέθηκα το μίσος του»:Τα μηνύματα του 22χρονου μετά τη δολοφονία του Κερκ
16.09.25 , 23:20 Light & ΛΕΞ σπάνε ρεκόρ με το πολυαναμενόμενο videoclip του Capo Dei Capi
16.09.25 , 22:58 Τολιόπουλος: Φωτογραφίζει τον δύο μηνών γιο του με το χάλκινο μετάλλιο
16.09.25 , 22:50 Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε τη δοκιμασία ασυλίας;
16.09.25 , 22:10 Κλήρωση Tζόκερ 16/9/25: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.600.000 ευρώ
16.09.25 , 22:06 Χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τη Γάζα- Προελαύνουν τα ισραηλινά τανκς
16.09.25 , 22:04 Έλενα Παπαρίζου: Φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Κίμωλο
16.09.25 , 22:00 Φάρμα: Τι περιλαμβάνει η πρώτη ομαδική δοκιμασία ασυλίας;
Άση Μπήλιου: Εξάγωνο Αφροδίτης - Άρη: Πώς επηρεάζει τα 12 ζώδια;
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Μαίρη Συνατσάκη: «Παιδιά είμαι κουρέλι από τα κλάματα» - Τι συνέβη;
Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
Βίντεο με την επίθεση αρκούδας: Η στιγμή που ο ορειβάτης πέφτει στον γκρεμό
Εκνευρισμένος ο Γιώργος Χρυσοστόμου: «Δεν πληρώνομαι για το TikTok»
Κάτια Δανδουλάκη: Η μεγάλη απώλεια και ο λόγος που δεν έκανε παιδιά
Μαρία Αναστασοπούλου: Η ηλικία, ο χωρισμός & η συνεργασία με τον Πορτοσάλτε
Σωκράτης Μάλαμας: Η ηλικία, τα τέσσερα παιδιά & ο έρωτας για τη σύζυγό του
Εύα Καϊλή: Τι κάνει σήμερα - Η νέα ζωή στο Μιλάνο
Περισσότερα

VIDEOS

Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Βίλα
Υπόθεση Χρυσαφίδη: Η στυγερή δολοφονία της πλούσιας οικογένειας στην Εκάλη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Tετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Σοφίας καί των θυγατέρων αυτής, Αγίας Αγαθοκλείας μάρτυρος, Οσίου Ολβιανού, Αγίου Παντολέοντος και Αγίου Πηλέως.

Η Αγία Σοφία και οι τρεις θυγατέρες της Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη μαρτύρησαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Αδριανού (117 – 138 μ.Χ.). Οι τρεις θυγατέρες της Αγίας Σοφίας, πήραν τα ονόματα τους από το χωρίο της Καινής Διαθήκης: «νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.» 

Η Αγία Σοφία, τίμια και θεοσεβής γυναίκα, γρήγορα χήρεψε και με τις τρεις κόρες της ήλθε στη Ρώμη. Εκεί καταγγέλθηκαν ως φημισμένες χριστιανές. Τότε ο αυτοκράτορας πληροφορήθηκε ότι οι τέσσερις γυναίκες ήταν χριστιανές και διέταξε να τις συλλάβουν.

Ο Ανδριανός διέταξε να αποκεφαλιστούν και οι τρεις κόρης της Σοφίας. Εκείνη, ενταφίασε με τιμές τις κόρες της και παρέμεινε για τρεις μέρες στους τάφους τους, παρακαλώντας το Θεό να την πάρει κοντά του. Ο Θεός άκουσε την προσευχή της και η Σοφία παρέδωσε το πνεύμα της δίπλα στους τάφους των παιδιών της.


Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Σοφιανός, Σοφούλης
  • Σοφία, Σόνια, Σοφιανή, Σόφη, Σοφίνα, Φιφή, Σοφούλα, Σοφίτσα, Σοφάκι
  • Πίστη, Πίστις
  • Ελπίδα, Ελπίς
  • Αγάπιος
  • Αγάπη
  • Σοφιάννα
  • Αγαθοκλής, Αγαθοκλέας
  • Αγαθόκλεια
  • Ολιβιανός, Ολβιανός*
  • Ολιβία, Ολίβια *
  • Παντολέων, Παντολέοντας, Παντολεοντής
  • Παντολεοντία, Παντολεοντή
  • Πηλεύς, Πηλέας

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:08 και θα δύσει στις 19:30. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες 22 λεπτά.

Σελήνη 25.2 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια των Ασθενών

Η 17η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια των Ασθενών (World Patient Safety Day), με πρωτοβουλία της 72ης Γενικής Συνέλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), που συνήλθε τον Μάιο του 2019 στη Γενεύη της Ελβετίας, με διακηρυγμένους στόχους την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας για τη σπουδαιότητα της ασφάλειας των ασθενών, την ενημέρωση του κοινού για το θέμα και την προώθηση δράσεων για τη μείωση των κινδύνων που διατρέχει ο ασθενής στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υγείας.

Η ασφάλεια των ασθενών παραμένει ένας από τους βασικούς δείκτες για την εκτίμηση της ποιότητας και του επιπέδου των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, παγκοσμίως. Σύμφωνα με τις πρόσφατες εκθέσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), πάνω από το 15% των συνολικών δαπανών για τη νοσοκομειακή περίθαλψη σε χώρες του ΟΟΣΑ διατίθενται για τη θεραπεία αστοχιών στην ασφάλεια των ασθενών καθώς και για την αντιμετώπιση χειρουργικών επιπλοκών.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top