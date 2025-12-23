Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στην Ποσειδώνος - Βίντεο

Την Τρίτη το πρωί (23/12) προκλήθηκε φωτιά σε ένα αυτοκίνητο που κινούνταν στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Μοσχάτου, όπως αναφέρουν οι αρχές. Ο οδηγός κατάφερε να εγκαταλείψει το όχημα σώος πριν το όλο αυτοκίνητο τυλιχτεί στις φλόγες, ενώ προς το παρόν οι ακριβείς αιτίες της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστες.

Στο σημείο έσπευσαν γρήγορα δύο πυροσβεστικά οχήματα με πέντε πυροσβέστες, που ανέλαβαν την επιχείρηση κατάσβεσης για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και να περιορίσουν τυχόν κινδύνους για τη γύρω περιοχή.

Λόγω του επεισοδίου, η Τροχαία διέκοψε γύρω στις 10 το πρωί την κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα της λεωφόρου, δημιουργώντας καθυστερήσεις στα διερχόμενα οχήματα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι πρώτες ενέργειες των δυνάμεων ασφαλείας.

Από την εξέλιξη αυτή δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί πέρα από τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να διαπιστώσουν την ακριβή αιτία της πυρκαγιάς και να αξιολογήσουν τυχόν ευρύτερους κινδύνους για τους οδηγούς και τους περαστικούς.