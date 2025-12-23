Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στην Ποσειδώνος - Βίντεο

Διεκόπη η κυκλοφορία για αρκετή ώρα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.12.25 , 11:55 Χαλάει ο καιρός: Επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες από σήμερα
23.12.25 , 11:45 Ευγενία Σαμαρά: «Απαιτητικό με δυσκολίες το 2025»
23.12.25 , 11:38 ΕΛ.ΑΣ.: «Δε θα επιτρέψουμε την έξοδο των Χριστουγέννων μέσα από τα μπλόκα»
23.12.25 , 11:37 Ορφέας Αυγουστίδης: «Η συνεργασία με την Ευγενία Σαμαρά είναι άθλια»
23.12.25 , 11:25 Ξεκούκης: «Σφήνωσε στην καπνοδόχο και φώναζε ''φράκαρα''»
23.12.25 , 11:21 Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στην Ποσειδώνος - Βίντεο
23.12.25 , 11:16 Ελένη Καρακάση: Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά με το θέμα του παιδιού
23.12.25 , 11:07 Γιάννης Στάνκογλου: «Κάνω ότι μπορώ για να είμαι κοντά στα παιδιά μου»
23.12.25 , 11:00 DS Ν°8: Η ναυαρχίδα στην Ελλάδα - Τιμές
23.12.25 , 10:59 Αγγέλου: «Ήταν πολύ ωραία που βρεθήκαμε στο reunion του Παρά 5»
23.12.25 , 10:52 Γκαγκάκη: «Ο αδύναμος κρίκος έρχεται με τη Μαρία Μπακοδήμου»
23.12.25 , 10:47 Λένα Δροσάκη: Το χριστουγεννιάτικο δώρο που της έκανε ο γιος της
23.12.25 , 10:44 Χριστούγεννα: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ - Τροποποιήσεις δρομολογίων
23.12.25 , 10:39 Νεκρό βρέφος: «Αν είναι αυτό που υποψιάζομαι θα τον βάλω στο χώμα»
23.12.25 , 10:35 Μουσταφά Φαλ - Ολυμπιακός: Επιστρέφει στην ενεργό δράση;
Αργυρός: Mε τη Νίκα, τους γονείς και τον αδελφό του στο Παλλάς
Νεκρό βρέφος: «Αν είναι αυτό που υποψιάζομαι θα τον βάλω στο χώμα»
Παπαθωμά - Τσαρούχας: Σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί με τον 19χρονο γιο τους
Γιώργος Μαζωνάκης: Τα μηνύματα που του έστειλε ο επιχειρηματίας
Κουτσόπουλος: «Από τη συναναστροφή με παιδιά, εμείς είμαστε οι κερδισμένοι»
Σπυροπούλου: Μας δείχνει τι κάνει όταν δεν είναι άρρωστα τα παιδιά της
Γάμος από χρυσό: Δεν μπορούσε να χορέψει η νύφη από το βάρος των κοσμημάτων
Δανάη Μπάρκα: Στην Καλαμάτα με τον σύντροφό της - Η κοινή φωτογραφία
Καρύδη: «O Ξαρχάκος ήταν από τις μεγαλύτερες σχέσεις μου after Μαρκουλάκη»
Σοφία Μουτίδου - «Είμαι χάλια»: Ξαφνική αδιαθεσία στον «αέρα»
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Φωτιά σε αυτοκίνητο στην παραλιακή / SKAI
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την Τρίτη το πρωί (23/12) προκλήθηκε φωτιά σε ένα αυτοκίνητο που κινούνταν στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Μοσχάτου, όπως αναφέρουν οι αρχές. Ο οδηγός κατάφερε να εγκαταλείψει το όχημα σώος πριν το όλο αυτοκίνητο τυλιχτεί στις φλόγες, ενώ προς το παρόν οι ακριβείς αιτίες της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστες. 

Στο σημείο έσπευσαν γρήγορα δύο πυροσβεστικά οχήματα με πέντε πυροσβέστες, που ανέλαβαν την επιχείρηση κατάσβεσης για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και να περιορίσουν τυχόν κινδύνους για τη γύρω περιοχή. 

Φωτιά σε όχημα στα διόδια της Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου

Φωτιά σε όχημα στην Ποσειδώνος

Λόγω του επεισοδίου, η Τροχαία διέκοψε γύρω στις 10 το πρωί την κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα της λεωφόρου, δημιουργώντας καθυστερήσεις στα διερχόμενα οχήματα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι πρώτες ενέργειες των δυνάμεων ασφαλείας. 

Σοβαρό τροχαίο στην Ποσειδώνος: Ανετράπη αυτοκίνητο

Από την εξέλιξη αυτή δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί πέρα από τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να διαπιστώσουν την ακριβή αιτία της πυρκαγιάς και να αξιολογήσουν τυχόν ευρύτερους κινδύνους για τους οδηγούς και τους περαστικούς. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ
 |
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
 |
ΦΩΤΙΑ
 |
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
 |
ΜΟΣΧΑΤΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top