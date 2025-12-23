GNTM: Ο Ανέστης και ο Γιώργος είναι ωραίοι - Είναι και ελεύθεροι;

Όσα αποκάλυψαν στο Breakfast@Star για την προσωπική τους ζωή και το GNTM

23.12.25 , 12:30 GNTM: Ο Ανέστης και ο Γιώργος είναι ωραίοι - Είναι και ελεύθεροι;
Δείτε τη συνέντευξη του Ανέστη και του Γιώργου στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Καλεσμένοι στο Breakfast@Star ήταν το πρωί της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου ο Ανέστης Τεντέσκι και ο Γιώργος Τοκμετζίδης. Οι γόηδες του GNTM μίλησαν για την τρομερή πορεία τους στον διαγωνισμό ομορφιάς του Star, καθώς και τη στήριξη του κόσμου.

Ξένια Τσιρκόβα: «Λογικό να έρθουμε κοντά» - Τι αποκάλυψε για τον Ανέστη

Η πρώτη συνέντευξη του Ανέστης και του Γιώργου, μετά το GNTM

Η πρώτη συνέντευξη του Ανέστης και του Γιώργου, μετά το GNTM

Ο Ανέστης ευχαρίστησε το κοινό για τις ψήφους που του χάρισε στον τελικό: «Το ήθελα πολύ εννοείται να νικήσω και εγώ, αλλά χάρηκα πάρα πολύ για την Ξένια. Είχε μια πολύ καλή πορεία κι εκείνη. Δηλαδή, μαζί με εμένα, θεωρώ ότι είχαμε από τις πιο καλές πορείες στο παιχνίδι. Εννοείται πως το ήθελα, μένω στο ότι με ψήφισε ο κόσμος και προτίμησε εμένα ο κόσμος. Δηλαδή, το μείον 4 που είχα, διαφορά με την Ξένια, βάσει τη βαθμολογίας των κριτών, το έκανα μείον 2. Άρα, ο κόσμος ψήφισε εμένα παραπάνω και το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό και χαίρομαι». 

Ανέστης Τεντένσκι: Το Instagram του αψεγάδιαστου μοντέλου από το GNTM

«Εννοείται, ήθελα κι εγώ πολύ να είμαι νικητής. Πιστεύω όλοι όσοι φτάσαμε μέχρι εκεί μπορούσαμε να είμαστε νικητές και ήμασταν όλοι άξιοι. Και να σημειώσω ότι δεν ήμασταν μόνο η τριάδα άξιοι. Για μένα και η Ειρήνη είχε πάρα πολύ καλή πορεία. Στο δικό μου το μυαλό ήμασταν και 4 πολύ άξιοι. Και όποιος και να το έπαιρνε για μένα θα ήταν δίκαιο», δήλωσε με τη σειρά του ο Γιώργος.  

GNTM: Ο Ανέστης τερμάτισε 2ος στον φετινό διαγωνισμό

GNTM: Ο Ανέστης τερμάτισε 2ος στον φετινό διαγωνισμό

Ο Ανέστης, αναγνώρισε ότι υπήρξαν κάποιες κακιές στιγμές, αλλά συνολικά δε θα άλλαζε κάτι στην εικόνα του. «Θεωρώ ότι πρέπει να είσαι ανταγωνιστικός. Άμα θες να νικήσεις δεν πας εκεί απλά για να φανείς στην τηλεόραση, πας για να νικήσεις. Εγώ πήγα για να νικήσω. Και βγήκε ίσως λίγο πιο έντονα από τους άλλους αυτό. Δεν ξέρω. Πάντως νιώθω ότι στις συνεντεύξεις μου πιο πολύ, λόγω του και του εγκλεισμού, τα συναισθήματα ήταν πολλές φορές πιο έτσι έντονα και μερικά πράγματα μπορεί έτσι να είχαν παρερμηνευτεί από μεριάς μου. Σε γενικές όμως δε θα άλλαζα τίποτα, δηλαδή και θεωρώ ότι η πορεία μου ήταν πολύ ωραία και δεν έχω πει κάτι που έχω μετανιώσει».

Γιώργος Τοκμετζίδης: Η καριέρα στο εξωτερικό, οι σπουδές και το GNTM

Ποια μηνύματα αγγίζουν περισσότερο τον Γιώργο; «Κοίταξε να δεις, εμένα το πιο ωραίο πράγμα που θα μου στείλουν σε μήνυμα… δε με συγκινούν καθόλου τα μηνύματα που θα μου πούνε "Είσαι κούκλος, είσαι ο καλύτερος". Σε μένα άμα μου πουν… ότι μ' άρεσε πάρα πολύ ο χαρακτήρας σου, το χιούμορ σου, μου φτιάχνεις τη διάθεση. Αυτά είναι τα αγαπημένα μου μηνύματα γενικότερα».  

Ήταν δίκαιο για τους υπόλοιπους που ο Ανέστης είχε δίπλα του τον αδελφό του, Edouardo; «Θεωρώ ότι είναι πολύ δίκαιο και απλά έτυχε να είμαστε και οι δύο καλύτεροι από όλους τους άλλους που ήταν στις auditions και περάσαμε και οι δύο. Άρα το θεωρώ πολύ δίκαιο», ξεκαθάρισε ο Ανέστης. 

Ο Γιώργος είναι ανοιχτός σε τηλεοπτικές προτάσεις

Ο Γιώργος είναι ανοιχτός σε τηλεοπτικές προτάσεις

Όσον αφορά τα προσωπικά τους, ο Γιώργος είναι ελεύθερος κι ωραίος, ενώ ο Ανέστης είναι «πολύ καλά»

Μελλοντικά, ο Γιώργος φαντάζεται τον εαυτό του πρωτίστως στις πασαρέλες και γιατί όχι στην τηλεόραση. «Εγώ δεν έχω παρωπίδες. Δηλαδή, προφανώς είμαι ανοιχτός σε όποια ευκαιρία και πρόταση μου δοθεί να την αρπάξω αναλόγως αν θα μ' αρέσει αυτό. Και η τηλεόραση μ' αρέσει και το μόντελινγκ μ' αρέσει». 

«Εγώ με τους σπουδές μου είμαι πολύ καλά. Ζω στο ΠαρίσιΕκεί είναι η βάση μου. Και παράλληλα με το μόντελινγκ τώρα εκπροσωπούμαι από ένα πρακτορείο στο Παρίσι και έχω και άλλο ένα placement στο εξωτερικό. Ένα πολύ καλό πρακτορείο το οποίο με εκπροσωπεί και στο Βερολίνο και στη Βαρκελώνη και στη Σκανδιναβία. Έγινε όσο παίζονταν τα επεισόδια αυτό και είναι πολύ καλό, σαν καριέρα μοντελική», απόκαλυψε ο Ανέστης για τη ζωή του μετά το GNTM. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM

