Χαλάει ο καιρός: Πού θα βρέχει τα Χριστούγεννα - Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ την Τρίτη 23/12, η χώρα μπαίνει από απόψε σε πορτοκαλί συναγερμό αφού βροχές και καταιγίδες έρχονται να συνοδέψουν τα Χριστούγεννά μας.

Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται να ξεκινήσει από το βράδυ της Τετάρτης από τα δυτικά και στις υπόλοιπες περιοχές ανήμερα των Χριστουγέννων.

Το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ

Επιδείνωση του καιρού με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται από τις βραδινές ώρες σήμερα Τρίτη 23-12-2025 στο Ιόνιο.

Αύριο Τετάρτη 24-12-2025 τα ισχυρά φαινόμενα σταδιακά θα επεκταθούν σε όλη τη δυτική χώρα, σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας και στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Εξασθένηση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται, στα δυτικά τη νύχτα της Τετάρτης 24-12-2025 προς Πέμπτη 25-12-2025 και στις υπόλοιπες περιοχές το απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στο Ιόνιο από τις βραδινές ώρες σήμερα Τρίτη 23-12-2025 έως και αργά το βράδυ αύριο Τετάρτη 24-12-2025 (παραμονή των Χριστουγέννων).

Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο από αύριο Τετάρτη 24-12-2025 το μεσημέρι έως και τις πρώτες ώρες της ημέρας των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).

Στη Δυτική Μακεδονία πρόσκαιρα τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων.

Στην Κεντρική Μακεδονία από νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης 24-12-2025 έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων.

Στην Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από αύριο Τετάρτη 24-12-2025 το βράδυ έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων.