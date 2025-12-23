Νεκρό βρέφος: «Αν είναι αυτό που υποψιάζομαι θα τον βάλω στο χώμα»

Μια οικογενειακή κρίση φέρνει στο φως ο ξαφνικός θάνατος του πέντε μηνών βρέφους, που άφησε την τελευταία του πνοή ενώ κοιμόταν μαζί με τους γονείς του.

Η γιαγιά του, μιλώντας στο Mega, άφησε αιχμές εναντίον του 19χρονου πατέρα. Όπως είπε, η ίδια εκτιμά πως ο θάνατος της εγγονής της δεν ήταν τυχαίο γεγονός, αλλά συνδέεται με την επιμονή του ζευγαριού να μοιράζεται το ίδιο κρεβάτι με τα δίδυμα παιδιά του, παρά το γεγονός ότι η ίδια είχε προειδοποιήσει την κόρη της και τον γαμπρό της ότι ήταν επικίνδυνο.

Η ίδια περιέγραψε μια καθημερινότητα με πάρα πολλούς κινδύνους. Όπως είπε στο δωμάτιο υπήρχαν δύο λίκνα για τα μωρά, όμως οι γονείς επέλεγαν να κοιμούνται όλοι μαζί.

«Φταίνε και οι δύο, αλλά πιο πολύ ο πατέρας. Κοιμάται πολύ βαριά», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπονοώντας πως ο ύπνος του πατέρα μπορεί να απέβη μοιραίος για το βρέφος.

«Δεν υπήρχε δωμάτιο για τα μωρά. Τα είχαν σε ένα υπνοδωμάτιο που ήταν και οι γονείς και τα μωρά. Θα μου πεις είναι μωράκια. Δεν έχει σημασία. Τα παιδιά θέλουν τον χώρο τους. Ούτε να κοιμούνται με τους γονείς στο κρεβάτι. Ανεπίτρεπτο», τόνισε η ίδια, συμπληρώνοντας με οργή: «Υποθέσεις κάνουμε. Αλλά αν τυχόν είναι αυτό που υποψιάζομαι εγώ, θα τον βάλω στο χώμα».

Θάνατος βρέφους: Η νεκροψία και οι ιατρικές εκτιμήσεις

Το μωρό μεταφέρθηκε εσπευσμένα το νοσοκομείο «Αγία Όλγα» το πρωί της Παρασκευής, όμως ήταν ήδη νεκρό. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, η 19χρονη μητέρα είπε στους γιατρούς ότι το μωρό ήταν ζωντανό μέχρι τις 04:00 τα ξημερώματα.

Στενή φίλη της οικογένειας, αποκάλυψε στο Mega, πως το βρέφος είχε νοσηλευτεί πρόσφατα στο νοσοκομείο Παίδων και είχε υποβληθεί σε εξονυχιστικές εξετάσεις από τους γιατρούς.

«Το παιδί “ξεσκονίστηκε” εκεί μέχρι να βρουν την ουρολοίμωξη, που σημαίνει ότι δεν υπήρχε κάποια παθολογική αιτία», εξήγησε, ενισχύοντας το σενάριο ότι ο θάνατος δεν προήλθε από κάποιο προϋπάρχον πρόβλημα υγείας.

Θάνατος βρέφους: Ένας προαναγγελθείς χωρισμός

Η γιαγιά του παιδιού εμφανίζεται βέβαιη πως μετά τον θάνατο του μωρού θα έρθει και το τέλος της σχέσης των δύο γονέων.

Η ανταλλαγή κατηγοριών ανάμεσά τους φαίνεται πως έχει ήδη ξεκινήσει, με την ίδια να επισημαίνει: «Η λατρεία κάποια στιγμή γίνεται και πικρία. Γιατί; Αυτά τα παιδιά θα χωρίσουν. Δεν χαίρομαι. Θα χωρίσουν γιατί ο ένας ρίχνει ευθύνες στον άλλον».

Πλέον, η νεκροψία - νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τη λήψη καταθέσεων από το περιβάλλον της οικογένειας για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες πίσω από την απώλεια του βρέφους.