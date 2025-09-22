Χανιά: Νεκρό βρέφος από ασφυξία - Φέρεται να το καταπλάκωσαν οι γονείς του

Συναγερμός σήμανε στα Χανιά, μετά από τον εντοπισμό ενός νεκρού βρέφους 2 μηνών σε δωμάτιο ξενοδοχείου, όπου έμενε με τους γονείς του.

Το περιστατικό έγινε στις Καλύβες Αποκορώνου, όπου η οικογένεια Φινλανδών, έκανε τις διακοπές της.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Αλέξανδρος Καλαφάτης στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», οι γονείς του μωρού το βράδυ του Σαββάτου πήγαν σε έναν γάμο κι ενδεχομένως ήπιαν πολύ αλκοόλ.

Όταν επέστρεψαν στο ξενοδοχείο έβαλαν το μωρό να κοιμηθεί ανάμεσά τους. Το πρωί της Κυριακής που ξύπνησαν το βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του.

Κάλεσαν το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο μετέφερε το μωρό στο νοσοκομείο Χανίων. Οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του παιδιού, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση κατέληξε πως ο θάνατός του ήταν ασφυκτικός. Αυτό που εκτιμούν οι αρχές είναι ότι πιθανόν το πλάκωσαν στον ύπνο τους.

Οι δύο γονείς συνελήφθησαν, πέρασαν από το γραφείο του ανακριτή και αφέθηκαν ελεύθεροι. Οι αρχές σημειώνουν ότι δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.