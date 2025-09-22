Χανιά: Νεκρό βρέφος από ασφυξία - Φέρεται να το καταπλάκωσαν οι γονείς του

Το μωρό κοιμόταν στο κρεβάτι, ανάμεσα στη μητέρα και τον πατέρα του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.09.25 , 15:05 Φωτιές: Εθελοντής Μπήκε Φυλακή Για Εμπρησμό Που Δεν Έκανε
22.09.25 , 14:48 Ψυχολόγος δημόσιας δομής κατηγορείται ότι βίαζε Παραολυμπιονίκη
22.09.25 , 14:44 Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο Ψηφιακό Φροντιστήριο - Η διαδικασία
22.09.25 , 14:40 Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν είμαστε καλά», λέει, κλαίγοντας η αδελφή του
22.09.25 , 14:17 Παναγιώτης Τριβυζάς- Ιωάννα Καραΐσκου: O γάμος & η βάπτιση της κόρης τους
22.09.25 , 13:52 Χανιά: Νεκρό βρέφος από ασφυξία - Φέρεται να το καταπλάκωσαν οι γονείς του
22.09.25 , 13:50 Aντύπας και Κέλλυ Κελεκίδου έτοιμοι να... ξεσηκώσουν τη Θεσσαλονίκη!
22.09.25 , 13:44 Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
22.09.25 , 13:42 Εύκολη και γρήγορη συνταγή για σπανακοτυρόπιτα στο τηγάνι
22.09.25 , 13:35 Tι σημαίνει η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους
22.09.25 , 13:29 Ρέμος: «Δεν υπάρχει το τέλειο ζευγάρι. Η κόρη μου είναι η ζωή μου ολόκληρη»
22.09.25 , 13:28 Cash or Trash: Πρεμιέρα 5ης σεζόν με πρώτο πωλητή τον Πύρρο Δήμα!
22.09.25 , 12:56 Το φαινόμενο Παντελής Παντελίδης κατακτά ξανά την κορυφή!
22.09.25 , 12:53 Χώρισε η Demy; Η πρώτη αντίδρασή της on camera
22.09.25 , 12:46 H Ελένη Μενεγάκη και ο Μάκης Παντζόπουλος σε ταβέρνα της Χαλκίδας
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν είμαστε καλά», λέει, κλαίγοντας η αδελφή του
24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Χανιά: Νεκρό βρέφος από ασφυξία - Φέρεται να το καταπλάκωσαν οι γονείς του
Φάρμα: «Θα ξεκινήσω με κάποια δυσάρεστα... » - Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα
Καιρός: Έρχεται κύμα κακοκαιρίας - Τι είναι ο εμποδιστής «Ρεξ»
«Κάποιοι προσπάθησαν να με φάνε»: Bίντεο της 59χρονης πριν δολοφονηθεί
Ψυχολόγος δημόσιας δομής κατηγορείται ότι βίαζε Παραολυμπιονίκη
Παναγιώτης Τριβυζάς- Ιωάννα Καραΐσκου: O γάμος & η βάπτιση της κόρης τους
Κώστας Μπερικόπουλος: Ποιος είναι ο «ανακριτής» στον 2ο κύκλο του Maestro
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 22.09.25, 13:20
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός σήμανε στα Χανιά, μετά από τον εντοπισμό ενός νεκρού βρέφους 2 μηνών σε δωμάτιο ξενοδοχείου, όπου έμενε με τους γονείς του. 

Πάτρα: Κακοποίησαν βάναυσα το βρέφος & οι ιατροδικαστές έβλεπαν μηνιγγίτιδα

Το περιστατικό έγινε στις Καλύβες Αποκορώνου, όπου η οικογένεια Φινλανδών, έκανε τις διακοπές της. 

Σύμφωνα με όσα είπε ο Αλέξανδρος Καλαφάτης στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», οι γονείς του μωρού το βράδυ του Σαββάτου πήγαν σε έναν γάμο κι ενδεχομένως ήπιαν πολύ αλκοόλ.

Όταν επέστρεψαν στο ξενοδοχείο έβαλαν το μωρό να κοιμηθεί ανάμεσά τους. Το πρωί της Κυριακής που ξύπνησαν το βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του. 

Από ασφυξία πέθανε ο μικρός Παναγιωτάκης, λένε οι ιατροδικαστές

Κάλεσαν το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο μετέφερε το μωρό στο νοσοκομείο Χανίων. Οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του παιδιού, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση κατέληξε πως ο θάνατός του ήταν ασφυκτικός. Αυτό που εκτιμούν οι αρχές είναι ότι πιθανόν το πλάκωσαν στον ύπνο τους.  

Οι δύο γονείς συνελήφθησαν, πέρασαν από το γραφείο του ανακριτή και αφέθηκαν ελεύθεροι. Οι αρχές σημειώνουν ότι δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΑΝΙΑ
 |
ΒΡΕΦΟΣ
 |
ΝΕΚΡΟΣ
 |
ΑΣΦΥΞΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top