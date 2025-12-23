Επίδομα Θέρμανσης: Καταβλήθηκε η πρώτη δόση – Πάνω από 1,1 εκατ. δικαιούχοι

Πώς υπολογίζεται το ποσό που δικαιούται ο καθένας

Έγινε σήμερα (Τρίτη 23/12) η πληρωμή της πρώτης δόσης για το επίδομα θέρμανσης, μια οικονομική ενίσχυση που κάθε χειμώνα αναμένουν χιλιάδες νοικοκυριά σε όλη τη χώρα. Η κίνηση αυτή έρχεται να δώσει μια μικρή «ανάσα» σε πολίτες που αντιμετωπίζουν αυξημένες δαπάνες για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας τους, ιδίως καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν και οι ανάγκες για καύσιμα ή ηλεκτρική ενέργεια αυξάνονται με γοργούς ρυθμούς. 

Επίδομα θέρμανσης: Τι ώρα θα γίνει η πληρωμή στους δικαιούχους

Ας δούμε όμως τι περιλαμβάνει η πρώτη δόση και ποιοι την έλαβαν:

  • Ποιοι δικαιούχοι πληρώθηκαν: Η πρώτη δόση πιστώθηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς περισσότερων από 1 εκατομμύριο νοικοκυριών, οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «myΘέρμανση» της ΑΑΔΕ. 
  • Πώς υπολογίζεται το ποσό: Το ποσό που καταβλήθηκε αντιστοιχεί στο 60% της συνολικής ενίσχυσης για όσους είχαν λάβει επίδομα πέρυσι. Οι νέοι δικαιούχοι λαμβάνουν το 50% αυτής της προκαταβολής. 
  • Εύρος επιδόματος: Ανάλογα με τη χρήση και το είδος των καυσίμων, το συνολικό ποσό της επιδότησης μπορεί να κυμαίνεται περίπου μεταξύ 100 και 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές με παρατεταμένα χαμηλές θερμοκρασίες φτάνει έως και τα 1.200 ευρώ. 

 Όσοι δεν έχουν ακόμη δει την πίστωση στον λογαριασμό τους, είναι πιθανό να λάβουν την πληρωμή εντός των προσεχών ωρών, καθώς η ΑΑΔΕ ολοκληρώνει σταδιακά τις διαδικασίες. 

Ποιες πληρωμές αναμένεται να γίνουν πριν από τα Χριστούγεννα

Επίδομα θέρμανσης: Αναλυτικά οι ημερομηνίες των πληρωμών 

  • Έως 23 Δεκεμβρίου 2025: προκαταβολή και πληρωμή για αγορές με τιμολόγια έως 30 Νοεμβρίου 2025, με καταχώριση στοιχείων έως 5 Δεκεμβρίου.
  • Έως 29 Μαΐου 2026: πληρωμή για αγορές καυσίμων (ή πέλετ και ξύλων) έως 15 Απριλίου 2026, εφόσον έχουν δηλωθεί έως 30 Απριλίου 2026.
  • Έως 31 Ιουλίου 2026: Για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση, θα γίνει επιπλέον πληρωμή, για κατανάλωση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1 Οκτωβρίου 2025 και 31 Μαρτίου 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες 07:00–20:00
  • Ψηφιακά στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Κοινωνική Πολιτική & Επιδόματα > Επιδόματα > Επίδομα θέρμανσης – myΘέρμανση
