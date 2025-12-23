Συναγερμός στα Ιλίσια: Έπεσε ασανσέρ σε σούπερ μάρκετ

Στο νοσοκομείο ο συντηρητής, που τραυματίστηκε σοβαρά

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα σε σούπερ μάρκετ στα Ιλίσια, όταν ασανσέρ έπεσε ενώ μέσα βρισκόταν ένας συντηρητής που έκανε εργασίες και τραυματίστηκε σοβαρά. 

Σύμφωνα με πληροφορίες όλα συνέβησαν σε σούπερ μάρκετ στην οδό Περιάνδρου στα Ιλίσια. Στην αρχή υπήρχε φόβος ότι στο ασανσέρ βρίσκονταν δύο άτομα, αλλά τελικά ήταν μόνο ο άνδρας. 

Πτώση ασανσέρ στο «Γεννηματάς» - Πήδηξε από τη μισάνοιχτη πόρτα εργαζόμενη

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τεχνικός έκανε συντήρηση στο πάνω μέρος του ανελκυστήρα όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται τέθηκε σε λειτουργία με αποτέλεσμα αυτό να τον εγκλωβίσει στην οροφή.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με τρία οχήματα, που απεγκλώβισαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του και στη συνέχεια με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννήματα, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση. 

Άνδρας άνοιξε την πόρτα ασανσέρ και βρέθηκε στο κενό!

Παράλληλα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, και στην Καλλιθέα απεγκλωβίστηκε από ανελκυστήρα μια γυναίκα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο. 
 

ΑΣΑΝΣΕΡ
ΑΤΥΧΗΜΑ
ΙΛΙΣΙΑ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
