Νεκρός σε τροχαίο ο ένας εκ των δημιουργών του Call of Duty

Το αυτοκίνητό του προσέκρουσε σε τσιμεντένιο στηθαίο

Τη ζωή του έχασε σε ηλικία 55 ετών ο Βινς Ζαμπέλα σε τροχαίο στο Λος Άντζελες. Ο Ζαμπέλα είναι μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της παγκόσμιας βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών και συνδημιουργός του διάσημου παιχνιδιού «Call of Duty».

Νεκρός σε τροχαίο ο ένας εκ των δημιουργών του Call of Duty

Σύμφωνα με το NBC Los Angeles, o Ζαμπέλα σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα το απόγευμα της Κυριακής, στην ορεινή διαδρομή Angeles Crest Highway στην Καλιφόρνια. 

Σύμφωνα με την Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων της Καλιφόρνιας, οι αρχές κλήθηκαν στις 00:43 την Κυριακή για σύγκρουση οχήματος. Στη συνέχεια ανακοίνωσαν ότι ο οδηγός και ένας επιβάτης έχασαν τη ζωή τους, χωρίς ωστόσο να δώσουν στη δημοσιότητα τα ονόματά τους, μέχρι να ενημερωθούν οι συγγενείς.

Η Τροχαία ανέφερε ότι «για άγνωστους λόγους, το όχημα εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε τσιμεντένιο στηθαίο και τυλίχθηκε στις φλόγες».

Νεκρός σε τροχαίο ο ένας εκ των δημιουργών του Call of Duty

Στην ανακοίνωσή της η εταιρεία ΕΑ χαρακτήρισε τον 55χρονο ως οραματιστή, αναφέροντας ότι «το έργο του συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης διαδραστικής ψυχαγωγίας και ενέπνευσε εκατομμύρια παίκτες και δημιουργούς σε ολόκληρο τον κόσμο».

«Πρόκειται για μία αδιανόητη απώλεια και οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια του Βινς, τους αγαπημένους του και όλους όσοι επηρεάστηκαν από το έργο του», ανέφερε η εταιρεία, υπογραμμίζοντας ότι «η επιρροή του στη βιομηχανία των videogames υπήρξε βαθιά».

Νεκρός σε τροχαίο ο ένας εκ των δημιουργών του Call of Duty

Ο Ζαμπέλα ήταν συνιδρυτής της Infinity Ward, του στούντιο που κυκλοφόρησε το πρώτο Call of Duty το 2003. Η σειρά εξελίχθηκε σε μία από τις πιο εμπορικά επιτυχημένες στην ιστορία των videogames, με δεκάδες εκδόσεις, ενώ το «Call of Duty: Black Ops 7» κυκλοφόρησε την προηγούμενη χρονιά.

Παράλληλα, ήταν συνιδρητής τη Respawn Entertainment, η οποία δημιούργησε, μεταξύ άλλων, τη σειρά Titanfall. Η Respawn Entertainment εξαγοράστηκε από την Electronic Arts το 2017, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της EA στον χώρο των παιχνιδιών δράσης πρώτου προσώπου.

