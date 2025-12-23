Εξιτήριο για τον Λευτέρη Πανταζή: «Eίχα να κοιμηθώ 15 ημέρες»

Μετά από τέσσερις ημέρες νοσηλείας, ο Λευτέρης Πανταζής πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στο Πρωινό του ΑΝΤ1. Ο γνωστός τραγουδιστής, που αντιμετώπισε λιποθυμικό επεισόδιο, μίλησε ανοιχτά για την περιπέτεια της υγείας του, θυμίζοντας και το παρελθόν του με το εγκεφαλικό επεισόδιο που είχε περάσει πριν μερικά χρόνια.

«Έπαθα υπερκόπωση, έπεσα κάτω, δε μπορούσα να περπατήσω. Σαν λιποθυμία ήταν. Ήμουν μέσα στο νοσοκομείο, κοιμήθηκα, το ευχαριστήθηκα, ξεκουράστηκα. Έκλεισα τα τηλέφωνα, δεν άκουγα κανέναν, δε με έπαιρνε κανείς. Ήταν μόνο η κόρη μου δίπλα μου κι αυτό μου φτάνει», ανέφερε ο ίδιος, περιγράφοντας τις στιγμές απομόνωσης και ηρεμίας που χρειάστηκε για να ανασάνει.

Εξιτήριο για τον Λευτέρη Πανταζή μετά από τέσσερις ημέρες νοσηλείας λόγω υπερκόπωσης

Ο τραγουδιστής αποκάλυψε πως οι γιατροί του έκαναν αυστηρές συστάσεις για ξεκούραση και φροντίδα του εαυτού του: «Οι γιατροί μου είπαν να χαλάω και κανένα χατίρι και να κοιτάξω λίγο την υγεία μου γιατί το στρες, η κούραση, η δουλειά κι επειδή θέλω να τα κάνω όλα τέλεια, μου είπε ότι δε χρειάζεται και τόσο πολύ. Να κάνω τη διατροφή μου κανονικά, να περπατάω λιγάκι, να ξεκουράζομαι και να κοιμάμαι. Εγώ είχα να κοιμηθώ 15 ημέρες. Κοιμόμουν 2 με 3 ώρες τη μέρα. Δουλεύουμε τόσο πολύ, δεν θέλουμε να χαλάμε χατίρια και ξεχνάμε λίγο εμάς».

Κλείνοντας τη συγκλονιστική εξομολόγησή του, ο Λευτέρης Πανταζής τόνισε: «Δυστυχώς η υγεία δεν αγοράζεται. Πρέπει να την προσέχουμε για να την έχουμε».

Με αυτά τα λόγια, ο αγαπημένος καλλιτέχνης υπενθυμίζει σε όλους ότι η φροντίδα της υγείας και η ξεκούραση είναι η πραγματική πολυτέλεια στη ζωή μας.