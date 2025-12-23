Εξιτήριο για τον Λευτέρη Πανταζή: «Eίχα να κοιμηθώ 15 ημέρες»

Οι πρώτες δηλώσεις του τραγουδιστή μετά την περιπέτεια υγείας του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.12.25 , 14:28 Δημοσιογράφος είχε δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση από παρουσιαστή
23.12.25 , 14:24 Τι έλεγε ο Μαζωνάκης για τη σεξουαλική παρενόχληση στη νύχτα
23.12.25 , 14:21 Χάρτης με τα μπλόκα στην Ελλάδα: Ποια άνοιξαν και ποια παραμένουν ενεργά
23.12.25 , 13:38 Συναγερμός στα Ιλίσια: Έπεσε ασανσέρ σε σούπερ μάρκετ
23.12.25 , 13:31 Νεκρός σε τροχαίο ο ένας εκ των δημιουργών του Call of Duty
23.12.25 , 13:10 Καινούργιου: Η συγκινητική εξομολόγηση & τα ονόματα που θα πάρει η κόρη της
23.12.25 , 13:09 GNTM: Όταν η φροντίδα μαλλιών γίνεται styling με το Pantene
23.12.25 , 13:05 Τι σημαίνει το 6-7; Το meme που φωνάζουν - σχεδόν - όλα τα παιδιά
23.12.25 , 12:55 Εξιτήριο για τον Λευτέρη Πανταζή: «Eίχα να κοιμηθώ 15 ημέρες»
23.12.25 , 12:45 Επίδομα Θέρμανσης: Καταβλήθηκε η πρώτη δόση – Πάνω από 1,1 εκατ. δικαιούχοι
23.12.25 , 12:41 Φτιάχνουμε την πιο τραγανή σοκολατένια τάρτα με μαλακό αλεύρι
23.12.25 , 12:30 GNTM: Ο Ανέστης και ο Γιώργος είναι ωραίοι - Είναι και ελεύθεροι;
23.12.25 , 12:26 Μαζωνάκης: Η πρώτη αντίδραση του Stef Παπαδόπουλου μετά την απόλυσή του
23.12.25 , 12:21 Karate Kid & Dua Lipa στη ζώνη Sunday Premiere
23.12.25 , 12:19 Άση Μπήλιου: Τι φέρνει η Αφροδίτη στον Υδροχόο μέχρι τις 17 Ιανουαρίου;
Σπυροπούλου: Μας δείχνει τι κάνει όταν δεν είναι άρρωστα τα παιδιά της
Αργυρός: Mε τη Νίκα, τους γονείς και τον αδελφό του στο Παλλάς
Κουτσόπουλος: «Από τη συναναστροφή με παιδιά, εμείς είμαστε οι κερδισμένοι»
Παπαθωμά - Τσαρούχας: Σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί με τον 19χρονο γιο τους
Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Παπαδόπουλος
Δανάη Μπάρκα: Στην Καλαμάτα με τον σύντροφό της - Η κοινή φωτογραφία
Σμαράγδα Καρύδη – Θοδωρής Αθερίδης: Χώρισαν μετά από 23 χρόνια σχέσης
Συναγερμός στα Ιλίσια: Έπεσε ασανσέρ σε σούπερ μάρκετ
Σοφία Μουτίδου - «Είμαι χάλια»: Ξαφνική αδιαθεσία στον «αέρα»
Καινούργιου: Η συγκινητική εξομολόγηση & τα ονόματα που θα πάρει η κόρη της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία NDP - Νίκος Δρούκας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά από τέσσερις ημέρες νοσηλείας, ο Λευτέρης Πανταζής πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στο Πρωινό του ΑΝΤ1. Ο γνωστός τραγουδιστής, που αντιμετώπισε λιποθυμικό επεισόδιο, μίλησε ανοιχτά για την περιπέτεια της υγείας του, θυμίζοντας και το παρελθόν του με το εγκεφαλικό επεισόδιο που είχε περάσει πριν μερικά χρόνια.

Στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής - «Νομίζαμε ότι είμαστε "σούπερμαν"

«Έπαθα υπερκόπωση, έπεσα κάτω, δε μπορούσα να περπατήσω. Σαν λιποθυμία ήταν. Ήμουν μέσα στο νοσοκομείο, κοιμήθηκα, το ευχαριστήθηκα, ξεκουράστηκα. Έκλεισα τα τηλέφωνα, δεν άκουγα κανέναν, δε με έπαιρνε κανείς. Ήταν μόνο η κόρη μου δίπλα μου κι αυτό μου φτάνει», ανέφερε ο ίδιος, περιγράφοντας τις στιγμές απομόνωσης και ηρεμίας που χρειάστηκε για να ανασάνει.

Πανταζής: «Η κόρη μου Κόνι είναι δίπλα μου βράχος, με προστατεύει»

Εξιτήριο για τον Λευτέρη Πανταζή μετά από τέσσερις ημέρες νοσηλείας λόγω υπερκόπωσης

Εξιτήριο για τον Λευτέρη Πανταζή μετά από τέσσερις ημέρες νοσηλείας λόγω υπερκόπωσης

Ο τραγουδιστής αποκάλυψε πως οι γιατροί του έκαναν αυστηρές συστάσεις για ξεκούραση και φροντίδα του εαυτού του: «Οι γιατροί μου είπαν να χαλάω και κανένα χατίρι και να κοιτάξω λίγο την υγεία μου γιατί το στρες, η κούραση, η δουλειά κι επειδή θέλω να τα κάνω όλα τέλεια, μου είπε ότι δε χρειάζεται και τόσο πολύ. Να κάνω τη διατροφή μου κανονικά, να περπατάω λιγάκι, να ξεκουράζομαι και να κοιμάμαι. Εγώ είχα να κοιμηθώ 15 ημέρες. Κοιμόμουν 2 με 3 ώρες τη μέρα. Δουλεύουμε τόσο πολύ, δεν θέλουμε να χαλάμε χατίρια και ξεχνάμε λίγο εμάς».

Κλείνοντας τη συγκλονιστική εξομολόγησή του, ο Λευτέρης Πανταζής τόνισε: «Δυστυχώς η υγεία δεν αγοράζεται. Πρέπει να την προσέχουμε για να την έχουμε».

Με αυτά τα λόγια, ο αγαπημένος καλλιτέχνης υπενθυμίζει σε όλους ότι η φροντίδα της υγείας και η ξεκούραση είναι η πραγματική πολυτέλεια στη ζωή μας.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
 |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top