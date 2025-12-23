Karate Kid & Dua Lipa στη ζώνη Sunday Premiere

Οι καλύτερες επιλογές για την εορταστική περίοδο στα κανάλια Novacinema

23.12.25 , 12:21 Karate Kid & Dua Lipa στη ζώνη Sunday Premiere
Sunday Premiere Με Karate Kid & Dua Lipa
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2025. Τις καλύτερες επιλογές για την εορταστική περίοδο θα απολαύσουν όσοι συντονιστούν στα κανάλια Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό και στο Novalifε, το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας! Οι σινεφίλ θα έχουν τη δυνατότητα να δουν στο Novacinema1 την ταινία “Karate Kid: Legends” (28/12, 22:00) στη ζώνη Sunday Premiere, την Παραμονή Πρωτοχρονιάς (31/12, 22:00) θα απολαύσουν μια μοναδική παράσταση της Pop Star, Dua Lipa «An Evening With Dua Lipa», ενώ στο Novalife θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα μεγαλύτερα TV Show της Αμερικής «America’s Got Talent» (ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί το βράδυ των Χριστουγέννων, 25/12, 21:30), «The Tonight Show starring Jimmy Fallon».

Karate Kid & Dua Lipa στη ζώνη Sunday Premiere

Karate Kid & Dua Lipa στη ζώνη Sunday Premiere

Tην Κυριακή 28 Δεκεμβρίου (22:00) θα προβληθεί στο Novacinema1 στη ζώνη Sunday Premiere, η ταινία δράσης «Karate Kid: Legends» (2025, 90’) με τους Jackie Chan, Ralph Macchio, Joshua Jackson σε σκηνοθεσία του Jonathan Entwistle. Ένας νεαρός μαχητής αναζητά τον δρόμο του όταν δύο δάσκαλοι από διαφορετικούς κόσμους μπαίνουν στη ζωή του. Οι συγκρούσεις δυναμώνουν κι εκείνος πρέπει να σταθεί αντάξιος μιας μεγάλης κληρονομιάς.

Karate Kid & Dua Lipa στη ζώνη Sunday Premiere

Karate Kid & Dua Lipa στη ζώνη Sunday Premiere

Την Παραμονή Πρωτοχρονιάς στις 22.00 στο Novacinema1 θα προβληθεί μια special βραδιά με την Pop Star Dua Lipa «An Evening With Dua Lipa» η οποία ερμηνεύει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της στο Royal Albert Hall, με ξεχωριστή στιγμή το ντουέτο με τον θρυλικό Sir Elton John!

Ταυτόχρονα στο Novalifε θα μεταδοθούν τα μεγαλύτερα TV Show της Αμερικής, όπως το «America’s Got Talent» με τον μεγάλο τελικό να διεξάγεται το βράδυ των Χριστουγέννων, (25/12, 21:30) καθώς και το «The Tonight Show starring Jimmy Fallon».

Απόλαυσε τις Sunday Premiere και την παράσταση της Dua Lipa στο Novacinema1 και τα TV Show στο Novalifε αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

