Πάτρα: Κακοποίησαν βάναυσα το βρέφος & οι ιατροδικαστές έβλεπαν μηνιγγίτιδα

Ο μυστηριώδης θάνατος ενός ακόμη βρέφους έρχεται στο φως από την έρευνα στα αρχεία της «αμαρτωλής» ιατροδικαστικής υπηρεσίας Πατρών. Πρόκειται για νεκρό μωρό 2,5 μηνών, για το οποίο οι γιατροί το 2013 είχαν διαπιστώσει σοβαρά σημάδια κακοποίησης. Ωστόσο ο θάνατός του από τους τότε ιατροδικαστές της υπηρεσίας είχε αποδοθεί σε παθολογικά αίτια. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR, η Κωνσταντίνα Τσεγγενέ παρουσίασε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την υπόθεση.

Πάτρα: Σε ιογενή μηνιγγίτιδα είχε αποδοθεί ο θάνατος του βρέφους

Το 2013 ο μικρός Παναγιώτης έφτασε στο Καραμανδάνειο με κακώσεις σε κεφάλι και σώμα αιμορραγία στα μάτια και σπασμένα πλευρά. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Πάτρας όπου δυστυχώς κατέληξε. Οι γονείς είπαν πως τα σημάδια ήταν από χτύπημα στο νιπτήρα την ώρα του μπάνιου και πως στην συνέχεια έπεσε από το φορείο του ΕΚΑΒ κατά την διακομιδή του. Οι γιατροί κάλεσαν την αστυνομία, οι γονείς οδηγήθηκαν σε δίκη έναν χρόνο αργότερα και αθωώθηκαν γιατί είχαν στα χέρια τους το πόρισμα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Πατρών που χειρίστηκε ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης. Τι έλεγε; Ιογενή μηνιγγίτιδα. Αυτή ήταν σύμφωνα με τους ιατροδικαστές η αιτία θανάτου του μωρού.

Οι γιατροί δεν πίστευαν στα αυτιά τους όταν είδαν το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αφού δε δικαιολογούσε σε καμία περίπτωση τα ευρήματα κακοποίησης. Μάλιστα, η οικογένεια έχει ένα ακόμη παιδί που ένα χρόνο μετά με εντολή εισαγγελέα μεταφέρθηκε σε δομή γιατί έφερε κάταγμα μηριαίου.

Τώρα, η επιτροπή του υπουργείου Δικαιοσύνης καλείται να λύσει ακόμα μια υπόθεση θρίλερ.



