Νεκρό βρέφος - Πάτρα: Και 2ο παιδί της ίδιας οικογένειας στο νοσοκομείο

Σοκ προκαλεί η αποκάλυψη μιας παλιάς υπόθεσης από το 2013, που φέρνει στη μνήμη αντίστοιχες περιπτώσεις όπως εκείνες της καταδικασμένης μητέρας από την Πάτρα αλλά και της Ειρήνης Μουρτζούκου. Πρόκειται για τον θάνατο ενός βρέφους μόλις 2,5 μηνών από τα Ιωάννινα.

Οι γονείς του βρέφους βρέθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης αλλά αθωώθηκαν. Δύο χρόνια μετά οι ίδιοι μετέφεραν το δεύτερο παιδί τους βαριά τραυματισμένο στο Νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Εκείνο επέζησε.

Ο πατέρας των δύο παιδιών, βρίσκεται πλέον στη φυλακή όπου παραμένει για άλλη υπόθεση.

Πάτρα: Οι κακώσεις και τα... παθολογικά αίτια

Το βρέφος είχε εισαχθεί στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Λόγω της επιβαρυμένης κατάστασης της υγείας του, οι γιατροί αποφάσισαν τη διακομιδή του στο Καραμανδάνειο της Πάτρας. Εκεί, κατά την εξέταση, διαπίστωσαν ενδείξεις κακοποίησης και άμεσα ενημέρωσαν την αστυνομία και την εισαγγελία.

Το μωρό έφυγε από τη ζωή μέσα σε οκτώ ημέρες από τη στιγμή που εισήχθη στο νοσοκομείο. Ακολούθησε νεκροψία – νεκροτομή, με τα πρώτα συμπεράσματα να αποδίδουν τον θάνατο σε παθολογικά αίτια.

Ωστόσο, στον ιατρικό φάκελο υπήρχαν καταγεγραμμένα ευρήματα που μαρτυρούσαν κακοποίηση: σπασμένα πλευρά, αιμορραγία στα μάτια, κακώσεις διάσπαρτες στο σώμα και στο κεφάλι. Αυτά τα στοιχεία τελικά δεν ελήφθησαν υπόψη στο πόρισμα του ιατροδικαστή.

Πάτρα: Νέα υπόθεση Μουρτζούκου;

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης Μουρτζούκου, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας σφραγίστηκε με εντολή του υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Φλωρίδη. Παράλληλα, η αστυνομία ξεκίνησε εξονυχιστικό έλεγχο σε παλαιότερα πορίσματα της υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας, οι αρχές έπεσαν πάνω στην υπόθεση του 2,5χρονου παιδιού, το οποίο είχε χάσει τη ζωή του με εμφανή σημάδια κακοποίησης.

Οι γονείς του παιδιού οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου για τον θάνατό του, ωστόσο, αθωώθηκαν. Η απόφαση βασίστηκε στην ιατροδικαστική έκθεση που απέδιδε τον θάνατο σε «παθολογικά αίτια».