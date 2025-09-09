Νεκρό βρέφος - Πάτρα: Και 2ο παιδί της ίδιας οικογένειας στο νοσοκομείο

Τα σημάδια κακοποίησης & οι φόβοι για νέα υπόθεση Μουρτζούκου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.09.25 , 20:44 CUPRA: Τι ξεχωριστό έχουν οι «Tribe Εκδόσεις» - Πότε έρχονται
09.09.25 , 20:40 Ιπποκράτειο: Πώς επιασαν στη «φάκα» πασίγνωστο γιατρό για φακελάκι
09.09.25 , 20:31 Ζήνα Κουτσελίνη: Η αλλαγή που έκανε στα μαλλιά της λίγο πριν την πρεμιέρα
09.09.25 , 20:23 Μαφία της Κρήτης: Επιμένει ο ξενοδόχος ότι τα 175 στρέμματα του ανήκουν
09.09.25 , 20:07 Σοφία Καρβέλα: «17 χρόνια νηφάλια σήμερα»
09.09.25 , 19:59 Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Συγκινεί η κόρη του 6 χρόνια από τον θάνατό του
09.09.25 , 19:53 Γερμανία: Σαμποτάζ η διακοπή ρεύματος στο νοτιοανατολικό Βερολίνο;
09.09.25 , 19:28 Αποκλεισμένη στο Νεπάλ η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια, Εύα Χαντάβα
09.09.25 , 19:23 Oι 12 λόγοι που τα ζώδια λατρεύουν την Παρθένο
09.09.25 , 19:13 Πιερρακάκης: Μηδενικός φόρος πολυτέκνων και για ελεύθερους επαγγελματίες
09.09.25 , 18:50 Αννίτα Πάνια σε Νίκο Καρβέλα: «Χρόνια πολλά μωρό μου, γκομενάκι μου»
09.09.25 , 18:47 Volvo: Όλα τα ηλεκτρικά με συνολικό όφελος έως 10.000 ευρώ
09.09.25 , 18:40 Kymco Xciting VS 400 E5+: Η τιμή στην Ελλάδα
09.09.25 , 18:25 Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
09.09.25 , 18:09 Νεκρό βρέφος - Πάτρα: Και 2ο παιδί της ίδιας οικογένειας στο νοσοκομείο
Ιωάννα Μαλέσκου: Η βάπτιση της κόρης της στη θάλασσα & οι μπομπονιέρες
Ιωάννα Μαλέσκου: Το μήνυμα όλο νόημα για τα δημοσιεύματα περί χωρισμού
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδελφή του μιλά πρώτη φορά - «Τον αγαπώ»
Σταύρος Ξαρχάκος - Ηρώ Σαΐα: Με τα δίδυμα παιδιά τους στο Ηρώδειο
Γιώργος Χρανιώτης: «Μπορεί άθελά μου να συνέβαλα στο να μην είναι στη ζωή»
«Έμαθα ότι παντρεύεται!»: Η ατάκα του Πλούταρχου για την κόρη του Κατερίνα
Τζένη Μπαλατσινού: Στο Ηρώδειο με τον πατέρα της & τον Βασίλη Κικίλια
Θανατηφόρο τροχαίο στην Καλαμάτα: Θρήνος για τη 19χρονη Κάτια
Εριέττα Κούρκουλου: Σπάνιες φωτογραφίες με τον άντρα της, Βύρωνα Βασιλειάδη
Αποκλεισμένη στο Νεπάλ η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια, Εύα Χαντάβα
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Unsplash
Νεκρό βρέφος Πάτρα: Και δεύτερο παιδί της ίδιας οικογένειας στο νοσοκομείο με σημάδια κακοποίησης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκ προκαλεί η αποκάλυψη μιας παλιάς υπόθεσης από το 2013, που φέρνει στη μνήμη αντίστοιχες περιπτώσεις όπως εκείνες της καταδικασμένης μητέρας από την Πάτρα αλλά και της Ειρήνης Μουρτζούκου. Πρόκειται για τον θάνατο ενός βρέφους μόλις 2,5 μηνών από τα Ιωάννινα.

Οι γονείς του βρέφους βρέθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης αλλά αθωώθηκαν. Δύο χρόνια μετά οι ίδιοι μετέφεραν το δεύτερο παιδί τους βαριά τραυματισμένο στο Νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Εκείνο επέζησε.

Ο πατέρας των δύο παιδιών, βρίσκεται πλέον στη φυλακή όπου παραμένει για άλλη υπόθεση.

«Να σαπίσουν στη φυλακή τα χέρια που στέρησαν το οξυγόνο του Παναγιωτάκη»

Πάτρα: Οι κακώσεις και τα... παθολογικά αίτια 

Το βρέφος είχε εισαχθεί στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Λόγω της επιβαρυμένης κατάστασης της υγείας του, οι γιατροί αποφάσισαν τη διακομιδή του στο Καραμανδάνειο της Πάτρας. Εκεί, κατά την εξέταση, διαπίστωσαν ενδείξεις κακοποίησης και άμεσα ενημέρωσαν την αστυνομία και την εισαγγελία.

Το μωρό έφυγε από τη ζωή μέσα σε οκτώ ημέρες από τη στιγμή που εισήχθη στο νοσοκομείο. Ακολούθησε νεκροψία – νεκροτομή, με τα πρώτα συμπεράσματα να αποδίδουν τον θάνατο σε παθολογικά αίτια.

Ωστόσο, στον ιατρικό φάκελο υπήρχαν καταγεγραμμένα ευρήματα που μαρτυρούσαν κακοποίηση: σπασμένα πλευρά, αιμορραγία στα μάτια, κακώσεις διάσπαρτες στο σώμα και στο κεφάλι. Αυτά τα στοιχεία τελικά δεν ελήφθησαν υπόψη στο πόρισμα του ιατροδικαστή.

Ειρήνη Μουρτζούκου: Ασφυκτικός ο θάνατος του Παναγιωτάκη – Νέο πόρισμα

Πάτρα: Νέα υπόθεση Μουρτζούκου;

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης Μουρτζούκου, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας σφραγίστηκε με εντολή του υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Φλωρίδη. Παράλληλα, η αστυνομία ξεκίνησε εξονυχιστικό έλεγχο σε παλαιότερα πορίσματα της υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας, οι αρχές έπεσαν πάνω στην υπόθεση του 2,5χρονου παιδιού, το οποίο είχε χάσει τη ζωή του με εμφανή σημάδια κακοποίησης.

Οι γονείς του παιδιού οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου για τον θάνατό του, ωστόσο, αθωώθηκαν. Η απόφαση βασίστηκε στην ιατροδικαστική έκθεση που απέδιδε τον θάνατο σε «παθολογικά αίτια».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΤΡΑ
 |
ΒΡΕΦΟΣ
 |
ΝΕΚΡΟ ΒΡΕΦΟΣ
 |
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
 |
ΚΑΚΩΣΗ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top