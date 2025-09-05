Ειρήνη Μουρτζούκου: Ασφυκτικός ο θάνατος του Παναγιωτάκη – Νέο πόρισμα

Κλιμάκιο του Ανθρωποκτωνιών την επισκέφτηκε στον Κορυδαλλό

Περισσότερα

STAR.GR
Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 05.09.25, 08:35
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη στην Αμαλιάδα. Το νέο πόρισμα, δείχνει ότι και αυτό το μωρό δολοφονήθηκε.

Μουρτζούκου 1

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, στο νέο πόρισμα που συντάσσεται, οι τρεις ιατροδικαστές που θα το υπογράψουν έχουν καταλήξει πως το παιδί είχε ασφυκτικό θάνατο. 

Αμαλιάδα: «Είχα δει την Ειρήνη να δαιμονίζεται»

Ο παθολογοανατόμος Σάκης Ανεστάκης, στο πόρισμα αυτό καταγράφει δύο σοβαρά λάθη που έγιναν από τους προηγούμενους συναδέλφους του. Όπως επισημαίνει, δεν υπήρξε «εγκολεασμός εντέρου», όπως είχε αναφερθεί στο πρώτο πόρισμα, αλλά σήψη, ενώ δεν ισχύει ότι το σώμα του μικρού Παναγιωτάκη δεν είχε οξυγόνο για αρκετές ώρες πριν πεθάνει, καθώς όλα δείχνουν ότι έγιναν κοντά στον χρόνο θανάτου του παιδιού. 

Αποκλειστικό Star: Η Μουρτζούκου δέχθηκε επίθεση μέσα στη φυλακή!

Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι χθες κλιμάκιο του τμήματος Ανθρωποκτονιών επισκέφτηκε την Ειρήνη Μουρτζούκου στις φυλακές Κορυδαλλού. Σύμφωνα με το Mega της έθεσε αρκετές ερωτήσεις γύρω από τις συνθήκες θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη, όμως εκείνη δεν έδωσε καμία απάντηση. 

Μουρτζούκου 2

Η Ειρήνη Μουρτζούκου έχει ομολογήσει πως σκότωσε τέσσερα μωρά, τα δύο παιδιά της και δύο παιδιά φίλων της. Ωστόσο αρνείται κατηγορηματικά πως ευθύνεται για τον θάνατο του Παναγιωτάκη και προειδοποιεί πως θα αποκαλύψει ποιοι είναι οι κύριοι υπεύθυνοι, χωρίς μέχρι τώρα να έχει δώσει κανένα στοιχείο. 

«Πόλεμος» μεταξύ Ειρήνης Μουρτζούκου - Πόπης

Υπενθυμίζεται πως η Ειρήνη Μουρτζούκου τρέφει ιδιαίτερα αισθήματα για τη μητέρα του Παναγιωτάκη και η μέχρι τώρα συμπεριφορά της δείχνει πως εμμένει στη στάση της για τον θάνατο του παιδιού για να μην στεναχωρήσει την Πόπη. 

Μουρτζούκου 3

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Δε θα αντέξει στη φυλακή. Nα μπει μέσα κι η μάνα μας»

Ο μικρός Παναγιωτάκης πέθανε πέρσι τον Αύγουστο. Το παιδί μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο του Πύργου, σύμφωνα με τους γιατρούς, αν και η Ειρήνη Μουρτζούκου στις συνεντεύξεις της επέμενε ότι το μωρό ήταν ζωντανό. 

Μουρτζούκου 4

Μουρτζούκου: Γιατί έστειλε εξώδικο στην Πόπη - Τι ζητά για τον Παναγιωτάκη

Όπως έχει πει, βρισκόταν η ίδια στο σπίτι με τον μικρό, όταν ξαφνικά τον είδε στο καροτσάκι του να γέρνει το κεφαλάκι του και να χάνει τις αισθήσεις του. Εκείνη άρχισε να ουρλιάζει και να φωνάζει την μητέρα του παιδιού. Έντρομες οι δύο γυναίκες, μαζί με μία ξαδέλφη της μητέρας του παιδιού, το μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. 

Back to Top