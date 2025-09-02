Αμαλιάδα: «Είχα δει την Ειρήνη να δαιμονίζεται»

Τι λέει η Μουρτζούκου μέσα από τις φυλακές

Μέσα από το κελί της στις φυλακές Κορυδαλλού μίλησε για πρώτη φορά η Ειρήνη Μουρτζούκου μετά την ομολογία του για τις δολοφονίες των τεσσάρων βρεφών, των δύο παιδιών της και των δύο παιδιών φίλων της. 

Ειρήνη Μουρτζούκου 1

«Δεν σκότωσα εγώ τον Παναγιωτάκη», επανέλαβε στην εκπομπή «Power Talk», επιβεβαιώνοντας ότι η μητέρα του Άγγελου της επιτέθηκε στη φυλακή. 

Αποκλειστικό Star: Η Μουρτζούκου δέχθηκε επίθεση μέσα στη φυλακή!

«Θέλω τον Παναγιωτάκη πίσω, κατάλαβες; Θα γυρίσω γη και ουρανό γι’ αυτό το παιδί. Μέχρι τώρα έτρεξα μόνο γι’ αυτόν και θα συνεχίσω να το κάνω», συνέχισε.

Ειρήνη Μουρτζούκου 2

Πρόσθεσε μάλιστα ότι την αλήθεια θα την πει μόνο στη μητέρα του μικρού. 

«Πόλεμος» μεταξύ Ειρήνης Μουρτζούκου - Πόπης

«Μόνο στη Φωτεινή θα πω τι έγινε. Γι’ αυτό το παιδί θα γυρίσω τον κόσμο ανάποδα. Πόνεσα για αυτό το παιδί, μόνο η Φωτεινή με καταλαβαίνει. Μόνο στη Φωτεινή μπορώ να πω ποιος σκότωσε το παιδί», είπε.

Αμαλιάδα: Τι είπε η γιαγιά του Παναγιωτάκη

Στην εκπομπή μίλησε και η γιαγιά του μικρού Παναγιωτάκη, η οποία αποκάλυψε ότι η Ειρήνη της τηλεφωνεί μέσα από τη φυλακή και ότι είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

Ειρήνη Μουρτζούκου 3

Μουρτζούκου: Γιατί έστειλε εξώδικο στην Πόπη - Τι ζητά για τον Παναγιωτάκη

«Με παίρνει πρωί, 9-11, και μετά, στις 11:00, που την αφήνουν να βγει έξω, της απαντάω. Δεν είναι εύκολο όλο αυτό. Η Ειρήνη πάντα μου μιλούσε ξέρω τα μυστικά της πάνω στον θάνατο του Παναγιώτη. Πιστεύω ότι έχει πράγματα να μου πει. Χθες με πήρε και μου είπε ότι την βάζουν σε ένα παράθυρο να κοιτάει τον δρόμο και με ρώτησε αν μπορώ να πάω να τη δω από κάτω, στον δρόμο. Μου είπε ότι φοβάται μην με πληγώσει. Με πληγώνει που δεν μου λέει τι έχει συμβεί. Της είπα να μου πει, και εκείνη έκλαιγε».

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Δε θα αντέξει στη φυλακή. Nα μπει μέσα κι η μάνα μας»

Όπως είπε, προτεραιότητά της ήταν να σταθεί στην κόρη της, που μετά τον θάνατο του Παναγιωτάκη ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. 

Ειρήνη Μουρτζούκου 4

«Είδα την Πόπη, δεν ήταν καλά. Έπρεπε να κρατηθώ για να κρατήσω την Πόπη. Πήρα τον δικηγόρο και μου είπε ότι όντως ισχύει ότι η Ειρήνη σκότωσε τα παιδιά», είπε  μητέρα της Φωτεινής. 

Μουρτζούκου: Εμπλέκεται και στον θάνατο έκτου βρέφους;

Αποκάλυψε επίσης πως είχε δει την Ειρήνη μπροστά στα μάτια να χάνει κάθε έλεγχο και να ξεσπά βίαια. 

Ειρήνη Μουρτζούκου 5

«Την είχα δει να δαιμονίζεται, έχω θυμό για την Ειρήνη και για εμένα γιατί ναι μεν δεν ήξερα, αλλά από την άλλη φοβήθηκα όταν άκουσα να τσακώνεται με μία σχέση που είχε, είχε κάνει απόπειρα να σκοτώσει και τις δύο κοπέλες που είχε», είπε.

Αποκάλυψη για τη Μουρτζούκου: «Είχε σχέσεις με την Πόπη μέχρι τη σύλληψη»

Τέλος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Ειρήνη δεν είχε καμία στήριξη από την οικογένειά της και στα προβλήματα που αντιμετώπισε λόγω της εξάρτησής της από τα ναρκωτικά. 

«Η Ειρήνη μου φαινόταν ένα πλασματάκι αθώο. Ήθελε να ξεκόψει αλλά δεν μπορούσε εύκολα από τα ναρκωτικά. Την έπιαναν στερητικά, πόναγε, έκλαιγε. Κλεινόμουν στο δωμάτιο μαζί της και τη βοήθησα να περάσει τα στερητικά. Ήθελε. Είχε μία μάνα που δεν ήταν δίπλα της», τόνισε η μητέρα της Πόπης. 
 

