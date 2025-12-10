Νίκος Οικονομόπουλος στα σχόλια για την πίστη: «Δε με στεναχωρεί τίποτα»

Πριν από λίγο καιρό, ο Νίκος Οικονομόπουλος παραχώρησε μια σπάνια και προσωπική συνέντευξη στην εκπομπή «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα, κατά την οποία μίλησε ανοιχτά για την πίστη του στο Θεό.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής εξομολογήθηκε ότι είναι «παραδομένος στον Χριστό» και τόνισε τη σημασία που έχει για εκείνον η πνευματική ζωή, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δε με ενδιαφέρει τίποτα άλλο από το να κερδίσω την αιώνια ζωή. Να γίνω καλύτερος άνθρωπος και να βοηθάω όσο μπορώ για να είμαι εκεί».

Οι δηλώσεις του αυτές προκάλεσαν έντονο σχολιασμό στα μέσα ενημέρωσης και κυρίως στις πρωινές εκπομπές, οι οποίες σχολίασαν με αιχμηρό τρόπο την πίστη του τραγουδιστή, ενώ η Τίνα Μεσσαροπούλου αναφέρθηκε και σε δημοσιεύματα που αφορούσαν το παρελθόν του, προκαλώντας αντιδράσεις στους τηλεθεατές.

Λίγες ημέρες μετά, ο Νίκος Οικονομόπουλος έδωσε την πρώτη του απάντηση σχετικά με τα σχόλια και τις αντιδράσεις. Μιλώντας στην κάμερα του «Breakfast@Star», ο τραγουδιστής τόνισε: «Υπήρχαν ποικίλες αντιδράσεις; Ποιες είναι αυτές δηλαδή; Αν φτάσουμε στο σημείο να κρινόμαστε επειδή πιστεύουμε, κάτι πάει λάθος στη χώρα. Δε με πειράζει, ό,τι και να είπαν οι άνθρωποι, να είναι καλά. Να σχολιάσω εγώ τώρα τι είπε ο κάθε ένας στην τηλεόραση; Εύχομαι να είναι καλά όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο. Καλές γιορτές. Δε με στεναχωρεί τίποτα».

Με αυτή τη δήλωση, ο καλλιτέχνης δείχνει ότι παραμένει ήρεμος και αμετάβλητος απέναντι στις κριτικές, υπογραμμίζοντας ότι η προσωπική πίστη και η πνευματική ζωή είναι ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star