Νίκος Οικονομόπουλος στα σχόλια για την πίστη: «Δε με στεναχωρεί τίποτα»

«Αν φτάσουμε στο σημείο να κρινόμαστε για την πίστη μας, κάτι πάει λάθος»

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πριν από λίγο καιρό, ο Νίκος Οικονομόπουλος παραχώρησε μια σπάνια και προσωπική συνέντευξη στην εκπομπή «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα, κατά την οποία μίλησε ανοιχτά για την πίστη του στο Θεό.

Νίκος Οικονομόπουλος: «Θέλω να κερδίσω την αιώνια ζωή»

Ο δημοφιλής τραγουδιστής εξομολογήθηκε ότι είναι «παραδομένος στον Χριστό» και τόνισε τη σημασία που έχει για εκείνον η πνευματική ζωή, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δε με ενδιαφέρει τίποτα άλλο από το να κερδίσω την αιώνια ζωή. Να γίνω καλύτερος άνθρωπος και να βοηθάω όσο μπορώ για να είμαι εκεί».

Ο Νίκος Οικονομόπουλος απαντά για την πίστη του στον Χριστό

Οι δηλώσεις του αυτές προκάλεσαν έντονο σχολιασμό στα μέσα ενημέρωσης και κυρίως στις πρωινές εκπομπές, οι οποίες σχολίασαν με αιχμηρό τρόπο την πίστη του τραγουδιστή, ενώ η Τίνα Μεσσαροπούλου αναφέρθηκε και σε δημοσιεύματα που αφορούσαν το παρελθόν του, προκαλώντας αντιδράσεις στους τηλεθεατές.

Έξαλλος ο Παπανώτας με τον Οικονομόπουλο: «Ιεραπόστολος είναι;»

Λίγες ημέρες μετά, ο Νίκος Οικονομόπουλος έδωσε την πρώτη του απάντηση σχετικά με τα σχόλια και τις αντιδράσεις. Μιλώντας στην κάμερα του «Breakfast@Star», ο τραγουδιστής τόνισε: «Υπήρχαν ποικίλες αντιδράσεις; Ποιες είναι αυτές δηλαδή; Αν φτάσουμε στο σημείο να κρινόμαστε επειδή πιστεύουμε, κάτι πάει λάθος στη χώρα. Δε με πειράζει, ό,τι και να είπαν οι άνθρωποι, να είναι καλά. Να σχολιάσω εγώ τώρα τι είπε ο κάθε ένας στην τηλεόραση; Εύχομαι να είναι καλά όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο. Καλές γιορτές. Δε με στεναχωρεί τίποτα».

Ο τραγουδιστής απαντά στα σχόλια για την πίστη του

Με αυτή τη δήλωση, ο καλλιτέχνης δείχνει ότι παραμένει ήρεμος και αμετάβλητος απέναντι στις κριτικές, υπογραμμίζοντας ότι η προσωπική πίστη και η πνευματική ζωή είναι ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό.

ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
 |
BREAKFAST@STAR
