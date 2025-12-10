Αποχωρούν οι αγρότες από το λιμάνι του Βόλου, μετά την παρέμβαση εισαγγελέα

Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου για τις πληρωμές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.12.25 , 14:25 Εριέττα Κούρκουλου: Ο γιος της έγινε ενός - Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες
10.12.25 , 14:16 «Έχεις το Model Face;»: Η πρόκληση του GNTM που γίνεται viral
10.12.25 , 14:03 Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ «ΕΛΠΙΔΑ»: Άνοιξε τις πύλες του και σας περιμένει
10.12.25 , 13:39 Στο Cash or Trash έρχεται μια...εκρηκτική δημοπρασία!
10.12.25 , 13:26 Πάτρα: Μπλόκο της ΕΛΑΣ στους αγρότες στη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου
10.12.25 , 13:23 Άση Μπήλιου: Τι αλλάζει από σήμερα για τα ζώδια- Ορθή πορεία του Ποσειδώνα
10.12.25 , 13:19 Παιδιά γεννήθηκαν από σπέρμα με καρκινικό γονίδιο
10.12.25 , 13:15 Nissan Formula E Team: Ανεβαίνει στο βάθρο στην Formula E 2025/26
10.12.25 , 13:09 Λιάγκας για Βανδή: «Mαθαίνω ότι δε θέλει να με δει και με στεναχωρεί πολύ»
10.12.25 , 12:54 Φαράγγι του Αμπά: Δεν ήταν ο Στέλιος το πρώτο θύμα - Η ιστορία της Κάλλιας
10.12.25 , 12:46 Υψηλό σάκχαρο: Αυτά είναι τα πρώτα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε
10.12.25 , 12:37 Γρηγόρης Πετράκος: «Δεν καβάλησα ποτέ το καλάμι»
10.12.25 , 12:35 Χριστουγεννιάτικα δώρα: 10 ιδέες για κάθε budget
10.12.25 , 12:29 Καινούργιου: Το σχόλιο μετά την έκρηξη της Ιωάννας Τούνη στο TikTok
10.12.25 , 12:27 Δήμητρα Παπαδήμα: «Σε ένα κρεβάτι γεννιόμαστε και σε ένα πεθαίνουμε»
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Τούνη για Αλεξάνδρου: «Θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς»
Το συμβολικό στολίδι που έχουν επώνυμες στα χριστουγεννιάτικα δέντρα τους
Άση Μπήλιου: Έντονο το αίσθημα της κόπωσης - Ποιοι επηρεάζονται;
Καινούργιου: Το σχόλιο μετά την έκρηξη της Ιωάννας Τούνη στο TikTok
Γιώργος Λιάγκας: Πρώτη φορά μιλάει για τη Μαρία Αντωνά και τα παιδιά του
Έλενα Παπαρίζου: «Είχε πάει ξανά στο νοσοκομείο πριν μερικές μέρες»
Λιάγκας για Βανδή: «Mαθαίνω ότι δε θέλει να με δει και με στεναχωρεί πολύ»
Φαράγγι του Αμπά: Δεν ήταν ο Στέλιος το πρώτο θύμα - Η ιστορία της Κάλλιας
Έκτακτο επίδομα Χριστουγέννων: Ποιοι δικαιούχοι θα εισπράξουν 400 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 10.12.25, 09:31
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αγρότες και αλιείες αποχώρησαν από το λιμάνι του Βόλου, μετά από εισαγγελική παρέμβαση. Είχε δοθεί διορία στους διαμαρτυρόμενους να ανοίξουν το εμπορικό λιμάνι μέχρι τις 13:00, όπως και έγινε. Ο αποκλεισμός διήρκησε περίπου δύο ώρες. Τα τρακτέρ έφυγαν, όπως και οι βάρκες των αλιέων, που βρέθηκαν εκεί για να δηλώσουν συμπαράσταση. 

Παράλληλα, έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μαξίμου για τις πληρωμές στους αγρότες υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

αγρότες απέκλεισαν το λιμάνι του Βόλου

Όπως φαίνεται και στα πλάνα του magnesianews.gr, αγροτικά μηχανήματα έφτασαν στο λιμάνι του Βόλου και με τη συμμετοχή και υποστήριξη αλιέων έκαναν πράξη τις εξαγγελίες τους. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται παραταγμένες στο σημείο. 

Κατερίνα Λιόλιου: Τραγουδάει σε μπλόκο αγροτών το «Νοικιάστηκε»

Οι αγρότες κατάφεραν να αποκλείσουν συμβολικά το λιμάνι του Βόλου από ξηράς, ενώ οι ψαράδες της Μαγνησίας ως κίνηση συμπαράστασης το απέκλεισαν από τη θάλασσα.

αλιείς απέκλεισαν το λιμάνι του Βόλου από τη θάλασσα

Αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας συγκεντρώθηκαν στον κόμβο Πλατύκαμπου, όπου με αγρότες από τα μπλόκα του Ε65 σε Καρδίτσα και Τρίκαλα πραγματοποίησαν πορεία προς τον Βόλο.

Κομβόι αγροτών έφτασε στον Βόλο και απέκλεισε το λιμάνι

Συνάντηση με την κυβέρνηση ζητούν οι αγρότες - Οι επόμενες κινήσεις τους

Χθες, Τρίτη, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε από όλες τις δικαστικές αρχές και την Αστυνομία να παρακολουθούν στενά τις κινητοποιήσεις, τονίζοντας ότι ενέργειες όπως η τοποθέτηση εμποδίων στους δρόμους, οι αποκλεισμοί αεροδρομίων και η απειλή αποκλεισμού λιμανιών συνιστούν ποινικά αδικήματα. Η οδηγία που έδωσε είναι άμεση προανάκριση χωρίς εισαγγελική εντολή, όπου διαπιστώνονται τέτοιες πράξεις.

Κρήτη: Αγρότες καταγγέλλουν επίθεση από αστυνομικούς με πλαστικές σφαίρες

αγροτες 2

Αγρότες: Πού υπάρχουν μπλόκα

Στη Θεσσαλία παραμένουν και ενισχύονται τα υπάρχοντα μπλόκα της Καρδίτσας στον αυτοκινητόδρομο Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου στον Ε65. 

Αγρότες: Γέμισε η χώρα μπλόκα – Άνοιξε το αεροδρόμιο Ηρακλείου

Στη Βόρεια Ελλάδα, αγρότες επιχείρησαν να φτάσουν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Στην αερογέφυρα της Θέρμης τους σταμάτησαν δυνάμεις των ΜΑΤ, με αποτέλεσμα δίωρο «κυνηγητό» τρακτέρ και αστυνομικών δυνάμεων. 

αγροτες 3

Αν και οι αγρότες δεν έφτασαν στο αεροδρόμιο, πολλοί επιβάτες χρειάστηκε να περπατήσουν έως τα οχήματά τους για να απομακρυνθούν.

Σκηνές χάους στην Κρήτη - Αγρότες παραπέμπονται για εγκληματική οργάνωση

Αμετακίνητοι είναι οι αγρότες στο μπλόκο των Μαλγάρων. Παρά την εισαγγελική παρέμβαση, τα τρακτέρ και οι αγρότες συνεχίζουν να βρίσκονται στις θέσεις τους, με βραδινές περιφρουρήσεις και ενισχυμένη παρουσία το πρωί.

Αγρότες απέκλεισαν επίσης τη γέφυρα της Χαλκίδας.

Αποχωρούν οι αγρότες από το λιμάνι του Βόλου, μετά την παρέμβαση εισαγγελέα

Αποκλεισμένη η γέφυρα της Χαλκίδας

Στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, εξακολουθούν να παραμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Έκλεισαν τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων - Αγρότες μπήκαν στην πίστα

Στην Αιτωλοακαρνανία, παραμένει αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, ενώ η συντονιστική επιτροπή έχει απευθύνει κάλεσμα για κινητοποίηση σήμερα στις 11:00 το πρωί, στην γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.

αγροτεσ 4

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας, της Δωρίδας, του Μεσολογγίου και της Βόνιτσας, παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στις γέφυρες του Μόρνου και του Ευήνου, καθώς και στην Αμβρακία οδό.

Μητσοτάκης σε αγρότες: «Όσα χρήματα δικαιούνται, θα τα λάβουν στο ακέραιο»

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκα στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Κορίνθου, στο ύψος της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο και στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, στον κόμβο της Εγλυκάδας.

Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων εκτρέπεται από τους κόμβους Κ1 λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς, στο τοπικό οδικό δίκτυο.

αγροτες 5

Στην Ηλεία, τα μπλόκα των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχουν στηθεί στον κόμβο του Πύργου και στην περιοχή των Λεχαινών.

Μήνυμα Μητσοτάκη προς αγρότες: «Μη διαταράσσετε την κοινωνική συνοχή»

Στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο Ηράκλειο, παραμένουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι οι οποίοι συνεχίζουν σήμερα, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, τις κινητοποιήσεις τους. 

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι παρέμειναν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στο κτίριο, εκφράζοντας την πρόθεση να συνεχίσουν επ’ αόριστον τις κινητοποιήσεις τους. 

αγροτες 6

Μαρινάκης προς αγρότες: Δεν μπορεί να γίνει διάλογος με σοβαρά επεισόδια

Μέσα στην ημέρα η Συντονιστική Επιτροπή θα αποφασίσει για το εάν οι αγροτοκτηνοτρόφοι θα παραμείνουν και για πόσο στο συγκεκριμένο σημείο, ή εάν θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους σε άλλη τοποθεσία.

Oι κτηνοτρόφοι των Χανίων παρέμειναν για δεύτερη νύχτα στο Αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης» ζητώντας υπουργικές δεσμεύσεις για άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης θα αξιολογηθούν τα δεδομένα και σε συννενόηση με τους συναδέλφους τους στο Ηράκλειο θα αποφασίσουν για το μέλλον και τη μορφή των κινητοποιήσεων.

Λόγω των κινητοποιήσεων στην Κρήτη, με τους αποκλεισμούς των αεροδρομίων, ακυρώθηκε η εξέταση pet scan για ασθενή, γιατί δεν έφτασε το φάρμακο στο νησί. Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του ανέφερε για το συγκεκριμένο περιστατικό:

 

 

«Αισθάνομαι θλίψη γι' αυτό που έγινε. Εχουμε κάνει τεράστιο αγώνα να πηγαίνει το απαραίτητο φάρμακο στην Κρήτη ώστε να μειώσουμε την ταλαιπωρία των ασθενών. Μας βοήθησε η Aegean και ευχαριστούμε την οικογένεια Βασιλάκη για την πραγματική τους ευαισθησία για τους καρκινοπαθείς της Κρήτης. Και ενώ εμείς κάνουμε όλα αυτά, κάποιοι αποφάσισαν να εμποδίσουν τους ασθενείς να κάνουν τις εξετάσεις τους και υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που υπερασπίζονται αυτό που συνέβη. Κρίμα! Όσα δίκια και να έχουν οι αγρότες υπάρχουν όρια!»

Αγρότες: Μεταφέρεται η Agrotica

Η διοίκηση της ΔΕΘ ανακοίνωσε πως η μεγάλη 31η αγροτική έκθεση Agrotica δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω των αποσύρσεων εταιρειών και του φορτισμένου κλίματος που δεν συνάδει με τη «γιορτή του αγροτικού κόσμου».

Μητσοτάκης για αγρότες: «Ζητώ να δείξουν κατανόηση» - Το σχόλιο για Τσίπρα

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 15 Μαρτίου 2026, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, αντί της αρχικής ημερομηνίας που είχε οριστεί για το διάστημα 29 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 2026.

Όπως επισημαίνει η διοργανώτρια αρχή, η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την προστασία του θεσμού και τη διασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών για εκθέτες και επισκέπτες. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
 |
ΜΠΛΟΚΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top