Συνάντηση με την κυβέρνηση ζητούν οι αγρότες - Οι επόμενες κινήσεις τους

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών στην Κρήτη συνεχίζονται με κατάληψη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι όλης της χώρας συνεχίζουν δυναμικά τις κινητοποιήσεις τους, διεκδικώντας τα δικαιώματά τους και την καταβολή των επιδοτήσεων που δικαιούνται.

Από την Κρήτη έως τη Βόρεια Ελλάδα και την Πελοπόννησο, οι αποκλεισμοί δρόμων, λιμανιών και αεροδρομίων δημιουργούν εικόνες έντασης, αλλά και αποφασιστικότητας για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα.

Παρά τις πιέσεις του τουριστικού κλάδου και των αρχών, οι αγρότες παραμένουν σε εγρήγορση και κλιμακώνουν τις δράσεις τους, ενώ αναζητούν διαύλους διαλόγου με την κυβέρνηση.

Κρήτη: Από τα αεροδρόμια στις καταλήψεις - Συνάντηση με την κυβέρνηση ζητούν οι αγρότες

Οι αγρότες της Κρήτης αποχώρησαν από τα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου μετά από παρότρυνση του προέδρου των τουριστικών πρακτόρων, ο οποίος τόνισε ότι οι αποκλεισμοί προκαλούν σοβαρό πλήγμα στον τουρισμό του νησιού. Παρά την αποχώρηση, οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν με κατάληψη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηρακλείου.

Αγρότες στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης / Φωτογραφίες Eurokinissi (Στέφανος Ραπάνης)

Ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Κρήτης, Λ. Τριανταφυλλάκης, επεσήμανε ότι οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να κάνουν ό,τι χρειαστεί για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Στη συνάντηση με τη γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Μαρία Κοζυράκη, τέθηκαν στο τραπέζι αιτήματα για την τεχνική διευθέτηση των εκτάσεων και την καταβολή των επιδοτήσεων, ενώ οι αγρότες διαμήνυσαν ότι δε θα παραιτηθούν μέχρι να υπάρξει ουσιαστική απάντηση από την κυβέρνηση.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητήθηκε η κήρυξη της Κρήτης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ οι κινητοποιήσεις επεκτάθηκαν και στο γραφείο του περιφερειάρχη, Σταύρου Αρναουτάκη. Παράλληλα, επιδιώκεται συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη για την επίλυση των ζητημάτων που αφορούν τις φετινές «κουτσουρεμένες» επιδοτήσεις λόγω της χαρακτηρισμένης ως δασικής έκτασης βοσκοτόπων.

Πανελλαδική κλιμάκωση από τους αγρότες: Μπλόκα και αποκλεισμοί

Η κινητοποίηση των αγροτών δεν περιορίζεται στην Κρήτη. Στην Πελοπόννησο, νέα μπλόκα στήθηκαν σε Πύργο και Σπάρτη, ενώ στην Έδεσσα οι δρόμοι έκλεισαν με τρακτέρ να κορνάρουν συνεχώς.

Οι εικόνες από drones του STAR δείχνουν ουρές τρακτέρ και μπλοκαρισμένες εθνικές οδούς, όπως στην Εγνατία και την Εθνική Αθηνών-Θεσσαλονίκης, προκαλώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση από νταλίκες και ΙΧ.

Στη Λέσβο, οι αγρότες απέκλεισαν το λιμάνι της Μυτιλήνης, με αποτέλεσμα πλοία να αναχωρούν χωρίς επιβάτες, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλα νησιά.

Αντίστοιχα, στη Θεσσαλία, οι αγρότες οργανώνονται για αιφνιδιαστικές κινητοποιήσεις στα λιμάνια και στις εθνικές οδούς, ενόψει πανελλαδικής σύσκεψης στη Νίκαια για τη δημιουργία συντονιστικής επιτροπής.

Άνοιξαν τα διόδια στην Ολυμπία Οδό

Τα μπλόκα συνδυάζουν αγωνιστική αποφασιστικότητα με έντονο συμβολισμό.

Στην Ηλεία, οι αγρότες ανέβασαν τα τρακτέρ στην Ολυμπία Οδό και άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια, ενώ στη Σπάρτη η κεντρική πλατεία «σείεται» από τα οχήματα. Στο Κιάτο, οι αγρότες μετέτρεψαν ένα κοντέινερ σε αυτοσχέδια μπουζούκια, ενώ στο Νευροκόπι προσέφεραν τούρτα γενεθλίων στην υποδιοικήτρια της αστυνομίας.