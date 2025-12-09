Αγρότες: Γέμισε η χώρα μπλόκα – Άνοιξε το αεροδρόμιο Ηρακλείου

Τα μπλόκα που έχουν στηθεί από τους αγρότες σε όλη τη χώρα - Βίντεο κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσει των αγροτών, με τα μπλόκα να έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα και τις τοπικές συνελεύσεις να αποφασίζουν για το μέλλον των κινητοποιήσεων.

Κλειστές είναι από το βράδυ της Δευτέρας η Εθνική Οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης και η Εγνατία οδός.

Μπλόκα έχουν στηθεί στην Ιονία και την Ολυμπία οδό, αλλά και στα τελωνεία, όπου οι αγρότες ανοιγοκλείνουν τα μεθοριακά περάσματα.

Ιδιαίτερα τεταμένη είναι η κατάσταση στην Κρήτη μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν χθες μεταξύ αγροτών και αστυνομικών των ΜΑΤ.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων στο Ηράκλειο, το εν εκ των οποίων είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές.

Πληροφορίες του MEGA, αναφέρουν πως έχει σχηματιστεί δικογραφία σε δέκα σεσημασμένους -κυρίως- κτηνοτρόφους, με βεβαρημένο παρελθόν, όπως ζωοκλοπές, ναρκωτικά και όπλα, ενώ κάποιοι είχαν εκτίσει και ποινές σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Το αεροδρόμιο του Ηρακλείου έκλεισε και πάλι χθες το βράδυ, αλλά σήμερα το πρωί άνοιξε και πάλι και λειτουργεί κανονικά.

Τον τερματισμό της κατάληψης ανακοίνωσε το πρωί ο Πρόεδρος της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής και του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων, Βασίλης Μανουράς.

Ο κ. Μανούρας σημείωσε πως οι αγρότες αποχωρούν ειρηνικά

Κλειστό είναι και το αεροδρόμιο των Χανίων, μετά το μπλόκο που έστησαν χθες εκεί οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι του νομού.

Η κεντρική πύλη έκλεισε από τις 2:30 με αποτέλεσμα επισκέπτες ταξιδιώτες και τουρίστες να μην μπορούν να μπουν και να βγουν από το αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης», εκτός από περιπτώσεις που αφορούν σε θέματα υγείας.

Αγρότες Κρήτη: Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από την φτάνουν στο νησί

Σήμερα, μεταβαίνουν αστυνομικές δυνάμεις από την Αθήνα στο νησί της Κρήτης, προκειμένου να ενισχύσουν τους συναδέλφους τους, καθώς υπάρχει έντονος προβληματισμός στην ΕΛ.ΑΣ, ενώ ήδη αστυνομικοί από την Αθήνα έχουν μεταβεί στο μπλόκο της Καρδίτσας.

Παράλληλα, σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι δύο συλληφθέντες, που ταυτοποιήθηκαν για την συμμετοχή τους στον χθεσινό πετροπόλεμο εναντίον των αστυνομικών στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παραβίαση κοινής ειρήνης αλλά και βία κατά υπαλλήλων.

Αγρότες: Πάνε για αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου

Στη Νίκαια οι Θεσσαλοί αγρότες, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να αποκλείσουν το λιμάνι του Βόλου, προχώρησαν στον αποκλεισμό και των παρακαμπτήριων δρόμων, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τη διέλευση των οχημάτων.

Τουλάχιστον 20 μπλόκα είναι ενεργά από τη Λάρισα και βορειότερα.

Αγρότες: Τα μπλόκα στην Πελοπόννησο

Αγρότες και κτηνοτρόφοι τη Αχαΐας μπήκαν με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, μέσω της μεγάλης περιμετρικής οδού, στην πόλη της Πάτρας και η μηχανοκίνητη πορεία είχε τελικό προορισμό το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Μόλις έφθασαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην μεγάλη περιμετρική απέκλεισαν τον κόμβο του Γλαύκου, ενώ αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν σε ετοιμότητα έστησαν φραγμό, ώστε να μην κατευθυνθούν προς το νότιο λιμάνι.

Η κυκλοφορία εκτρέπεται από τη μεγάλη περιμετρική προς στο τοπικό δίκτυο, μεταξύ των κόμβων Εγλυκάδας και Οβρυάς, ενώ κανονικά διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, μεταξύ των κόμβων ΒΙΠΕ Πάτρας και Βάρδας.

Αγρότες: Μπλόκα και στην Ιόνια Οδό

Το μπλόκο της Ιόνιας οδού έχει στηθεί στην είσοδο της πόλης της Άρτας, ενώ σήμερα δεν αποκλείεται οι αγρότες να κλείσουν και τις παρακαμπτήριες οδούς. Επίσης υπήρξαν συζητήσεις για ενδεχόμενο κλείσιμο και της παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Άρτας.

Από τον άξονα της Άρτας μέχρι τη Φιλιππιάδα είναι κλειστός ο δρόμος, μπλόκο υπάρχει εδώ και μια εβδομάδα στο Καλπάκι Ιωαννίνων, ενώ αναμένεται και στη Θεσπρωτία κινητοποίηση – πορεία διαμαρτυρίας την ερχόμενη Πέμπτη, από το γήπεδο της Ηγουμενίτσας μέχρι και το λιμάνι.

Αγρότες: Μεγάλα μπλοκ στη Βόρεια Ελλάδα

Αγρότες και κτηνοτρόφοι με πάνω από 700 τρακτέρ παραμένουν συγκεντρωμένα στο μπλόκο της Σιάτιστας στην Εγνατία Οδό.

Την ίδια ώρα πάνω από 200 τρακτέρ βρίσκονται στα Μάλγαρα και ενισχύονται συνεχώς από αγρότες. Η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό επ’ αόριστον ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη κλείνει για περίπου μιάμιση ώρα κάθε απόγευμα.

Σύμφωνα πάντως με τους αγρότες υπάρχει πρόθεση κλιμάκωσης της κινητοποίησής τους και ενδέχεται να κλείσουν επ’ αόριστον και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.