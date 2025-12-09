Χριστίνα Παππά: Oι αινιγματικές «γαμήλιες» φωτογραφίες- Παντρεύεται τελικά;

«Βροχή» σχολίων ακολούθησαν το post της Χριστίνας Παππά στο instagram, το οποίο περιείχε ένα carousel φωτογραφιών με την ίδια να ποζάρει σε ένα γαμήλιο εξωτικό σκηνικό.

Στη λεζάντα έγραφε «Yes I do», με τα hashtags #happylife #iloveyou #youaremylove #yesido #alwaystogether.

Χριστίνα Παππά: Oι αινιγματικές «γαμήλιες» φωτογραφίες στο instagram

Στις φωτογραφίες ποζάρει με λευκό φόρεμα και κρατώντας ένα λευκό λουλούδι, με το background να θυμίζει τελετή γάμου. Μια ανθοσύνθεση από λευκά λουλούδια την πλαισιώνει στις περισσότερες εικόνες, ενώ υπάρχει και μια φωτογραφία με τη φράση «Marry me».

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο κόσμος που είδε την ανάρτησή της θεώρησε πως δέχτηκε πρόταση γάμου κι εκείνη μάλιστα, είπε το «ναι».

Λίγες ώρες αργότερα, η ίδια δημοσίευσε ένα βίντεο από τις Φιλιππίνες όπου βρίσκεται, σημειώνοντας πως δεν παντρεύτηκε και πως δε σκοπεύει να ξαναπαντρευτεί στη ζωή της.

Aκόμη κι αν το έκανε όμως, δε θα μπορούσε να το κάνει χωρίς την παρουσία του γιου της Δημήτρη, της νύφης της Άννας και αγαπημένων της φίλων.

Ο γάμος ήταν άλλου ζευγαριού και απλά φωτογραφήθηκε στο σκηνικό τους.

«Γνωρίζουμε οι φίλοι της ότι η κοπέλα έχει μια σχέση εδώ και πολλά χρόνια. Της έστειλα ευχές και δε μου απάντησε και θεώρησα ότι ισχύει, αλλά τελικά άνθρακας ο θησαυρός. Δεν παντρεύτηκε τελικά», σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή Το Πρωινό.