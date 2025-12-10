Ιωάννα Τούνη: «Καθάρισε την ενέργεια» της στο Μεξικό

Ένα ταξίδι γεμάτο χρώμα, ρυθμό και βραδινές εξόδους έκανε η Ιωάννα Τούνη, η οποία βρέθηκε στο Μεξικό για λίγες ημέρες χαλάρωσης και εξερεύνησης.

Η γνωστή influencer επέλεξε να κάνει ένα μακρινό διάλειμμα από την καθημερινότητά της και να γνωρίσει από κοντά έναν από τους πιο ζωντανούς προορισμούς του κόσμου.

Στο πλαίσιο του ταξιδιού της στο Μεξικό, η Ιωάννα Τούνη έκανε μια στάση σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς καθολικούς ναούς της χώρας, γνωστό για τη μπαρόκ αρχιτεκτονική του και τον χρυσό διάκοσμο.

Σε μία από τις φωτογραφίες είδαμε ένα εντυπωσιακό προσκυνητάρι, καλυμμένο με αμέτρητες λευκές κορδέλες και χαρτάκια, μια συνηθισμένη πρακτική στους μεξικανικούς ναούς όπου οι πιστοί αφήνουν ευχές και προσευχές.

Σε ένα ακόμα στιγμιότυπο απολαύσαμε το εσωτερικό του ναού, με ψηλές καμάρες, τεράστιους κίονες και έναν επιβλητικό θόλο που λούζεται από φυσικό φως.

Το Μεξικό είναι γνωστό για τη βαθιά θρησκευτική του παράδοση, καθώς και για τους ναούς που αποτελούν αριστουργήματα της αποικιοκρατικής περιόδου.

Πολλές φορές έχουμε ακούσει την επιχειρηματία να μιλά για την κακή ενέργεια γι’ αυτό και δεν παρέλειψε να την καθαρίσει!

«Αυτός ο κύριος "καθαρίζει την ενέργεια" με local μίνι τελετή και ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΩ» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο που ανέβασε στο Instagram.