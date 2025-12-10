Ιωάννα Τούνη: «Καθάρισε την ενέργεια» της στο Μεξικό

Η επίσκεψη σε εντυπωσιακό ναό στο Μεξικό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.12.25 , 14:25 Εριέττα Κούρκουλου: Ο γιος της έγινε ενός - Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες
10.12.25 , 14:16 «Έχεις το Model Face;»: Η πρόκληση του GNTM που γίνεται viral
10.12.25 , 14:03 Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ «ΕΛΠΙΔΑ»: Άνοιξε τις πύλες του και σας περιμένει
10.12.25 , 13:39 Στο Cash or Trash έρχεται μια...εκρηκτική δημοπρασία!
10.12.25 , 13:26 Πάτρα: Μπλόκο της ΕΛΑΣ στους αγρότες στη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου
10.12.25 , 13:23 Άση Μπήλιου: Τι αλλάζει από σήμερα για τα ζώδια- Ορθή πορεία του Ποσειδώνα
10.12.25 , 13:19 Παιδιά γεννήθηκαν από σπέρμα με καρκινικό γονίδιο
10.12.25 , 13:15 Nissan Formula E Team: Ανεβαίνει στο βάθρο στην Formula E 2025/26
10.12.25 , 13:09 Λιάγκας για Βανδή: «Mαθαίνω ότι δε θέλει να με δει και με στεναχωρεί πολύ»
10.12.25 , 12:54 Φαράγγι του Αμπά: Δεν ήταν ο Στέλιος το πρώτο θύμα - Η ιστορία της Κάλλιας
10.12.25 , 12:46 Υψηλό σάκχαρο: Αυτά είναι τα πρώτα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε
10.12.25 , 12:37 Γρηγόρης Πετράκος: «Δεν καβάλησα ποτέ το καλάμι»
10.12.25 , 12:35 Χριστουγεννιάτικα δώρα: 10 ιδέες για κάθε budget
10.12.25 , 12:29 Καινούργιου: Το σχόλιο μετά την έκρηξη της Ιωάννας Τούνη στο TikTok
10.12.25 , 12:27 Δήμητρα Παπαδήμα: «Σε ένα κρεβάτι γεννιόμαστε και σε ένα πεθαίνουμε»
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Τούνη για Αλεξάνδρου: «Θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς»
Το συμβολικό στολίδι που έχουν επώνυμες στα χριστουγεννιάτικα δέντρα τους
Άση Μπήλιου: Έντονο το αίσθημα της κόπωσης - Ποιοι επηρεάζονται;
Καινούργιου: Το σχόλιο μετά την έκρηξη της Ιωάννας Τούνη στο TikTok
Γιώργος Λιάγκας: Πρώτη φορά μιλάει για τη Μαρία Αντωνά και τα παιδιά του
Έλενα Παπαρίζου: «Είχε πάει ξανά στο νοσοκομείο πριν μερικές μέρες»
Λιάγκας για Βανδή: «Mαθαίνω ότι δε θέλει να με δει και με στεναχωρεί πολύ»
Φαράγγι του Αμπά: Δεν ήταν ο Στέλιος το πρώτο θύμα - Η ιστορία της Κάλλιας
Έκτακτο επίδομα Χριστουγέννων: Ποιοι δικαιούχοι θα εισπράξουν 400 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα ταξίδι γεμάτο χρώμα, ρυθμό και βραδινές εξόδους έκανε η Ιωάννα Τούνη, η οποία βρέθηκε στο Μεξικό για λίγες ημέρες χαλάρωσης και εξερεύνησης. 

Ιωάννα Τούνη: «Χρειάζομαι όσο τίποτα ένα διάλειμμα, ψυχοθεραπεία»

Ιωάννα Τούνη: «Καθάρισε την ενέργεια» της στο Μεξικό

Η γνωστή influencer επέλεξε να κάνει ένα μακρινό διάλειμμα από την καθημερινότητά της και να γνωρίσει από κοντά έναν από τους πιο ζωντανούς προορισμούς του κόσμου.

Τούνη: «Όλα αυτά τα χρόνια, ο ψυχισμός μου έχει βιαστεί ξανά και ξανά»

Ιωάννα Τούνη: «Καθάρισε την ενέργεια» της στο Μεξικό

Στο πλαίσιο του ταξιδιού της στο Μεξικό, η Ιωάννα Τούνη έκανε μια στάση σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς καθολικούς ναούς της χώρας, γνωστό για τη μπαρόκ αρχιτεκτονική του και τον χρυσό διάκοσμο.

Εντυπωσιακός ναος στο Μεξικό

Σε μία από τις φωτογραφίες είδαμε ένα εντυπωσιακό προσκυνητάρι, καλυμμένο με αμέτρητες λευκές κορδέλες και χαρτάκια, μια συνηθισμένη πρακτική στους μεξικανικούς ναούς όπου οι πιστοί αφήνουν ευχές και προσευχές.

Η Ιωάννα Τούνη επισκέπτεται ιστορικό ναό στο Μεξικό

Σε ένα ακόμα στιγμιότυπο απολαύσαμε το εσωτερικό του ναού, με ψηλές καμάρες, τεράστιους κίονες και έναν επιβλητικό θόλο που λούζεται από φυσικό φως.

Ιωάννα Τούνη: «Καθάρισε την ενέργεια» της στο Μεξικό

Το Μεξικό είναι γνωστό για τη βαθιά θρησκευτική του παράδοση, καθώς και για τους ναούς που αποτελούν αριστουργήματα της αποικιοκρατικής περιόδου.

Ιωάννα Τούνη: «Καθάρισε την ενέργεια» της στο Μεξικό

Πολλές φορές έχουμε ακούσει την επιχειρηματία να μιλά για την κακή ενέργεια γι’ αυτό και δεν παρέλειψε να την καθαρίσει!

Ιωάννα Τούνη: «Καθάρισε την ενέργεια» της στο Μεξικό

«Αυτός ο κύριος "καθαρίζει την ενέργεια" με local μίνι τελετή και ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΩ» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο που ανέβασε στο Instagram.

Ιωάννα Τούνη: «Καθάρισε την ενέργεια» της στο Μεξικό

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top