Κατερίνα Λιόλιου: Τραγουδάει σε μπλόκο αγροτών το «Νοικιάστηκε»

Τη στήριξή της στους αγρότες έδειξε η Κατερίνα Λιόλιου. Η γνωστή τραγουδίστρια βρέθηκε στα μπλόκα με τη στιγμή να καταγράφεται και βίντεο να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου μέσω των social media.

Σε κλιπ που δημοσιεύτηκαν στο Facebook, η Κατερίνα Λιόλιου φαίνεται να τραγουδά το κομμάτι της «Νοικιάστηκε» περιτριγυρισμένη από αγρότες, οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.

Μόλις μάλιστα ερμήνευσε μερικούς στίχους από το συγκεκριμένο τραγούδι οι παρευρισκόμενοι αγρότες έσπευσαν να τη χειροκροτήσουν. Η τραγουδίστρια βρέθηκε χθες στη Λαμία για τη φωταγώγηση του δέντρου της πόλης.

Τι συμβαίνει με τα μπλόκα των αγροτών στη χώρα

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν κλιμακώσει τις κινητοποιήσεις τους, στήνοντας μπλόκα σε όλη την Ελλάδα και προκαλώντας σημαντικές κυκλοφοριακές αναταράξεις. Χιλιάδες τρακτέρ έχουν κατέβει σε εθνικές οδούς και μετωπικούς δρόμους, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι δρόμοι παραμένουν κλειστοί για ώρες. Παράλληλα, οι κινητοποιήσεις δεν περιορίζονται μόνο στο οδικό δίκτυο: έχουν σημειωθεί αποκλεισμοί σε τελωνεία, σύνορα και προετοιμάζονται αποκλεισμοί λιμανιών, με στόχο να ασκηθεί πίεση για την άμεση καταβολή επιδοτήσεων και οικονομικών ενισχύσεων στους παραγωγούς.

Στην Κρήτη, η κατάσταση έφτασε σε πρωτοφανές σημείο, καθώς αγρότες εισέβαλαν στην πίστα του αεροδρομίου Ηρακλείου, με αποτέλεσμα να διακοπούν οι πτήσεις για μικρό χρονικό διάστημα. Οι κινητοποιήσεις των αγροτών επικεντρώνονται στα προβλήματα που προέκυψαν από καθυστερημένες ενισχύσεις, το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις δυσκολίες στην κτηνοτροφία, ζητώντας άμεση στήριξη από την κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου, αλλά υπογραμμίζει ότι οι δρόμοι και οι βασικές αρτηρίες πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί, προκειμένου να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία της χώρας.