Έξαλλος ο Παπανώτας με τον Οικονομόπουλο: «Ιεραπόστολος είναι;»

«Ο Χριστιανισμός θέλει σεμνότητα»

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Νίκος Οικονομόπουλος στον Γιώργο Λιάγκα σχολίασε η παρέα του Happy Day, το πρωί της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου.

Οικονομόπουλος: «Είχα κρίσεις πανικού. Σκέφτηκα να σταματήσω το τραγούδι»

Ο Δημήτρης Παπανώτας ξέσπασε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το δημοφιλής καλλιτέχνης μίλησε για τη βαθιά του πίστη. 

«Ο Χριστιανισμός θέλει σεμνότητα. Όταν σε ρωτήσουν: “Πιστεύετε στο Θεό;” “Ναι, πιστεύω πάρα πολύ, βαθιά μέσα μου”. τελεία. “Δεν μπορώ, πεθαίνω, πέφτω κάτω, τρελαίνομαι, είμαι παραδομένος, αυτό είναι… κάτι μου συμβαίνει, δεν είμαι στα καλά μου”», είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Παπανώτας  για όσα ανέφερε ο Νίκος Οικονομόπουλος και τον τρόπο που εκδήλωσε τη βαθιά του πίστη. 

οικονομόπουλος

Έξαλλος ο Παπανώτας με τον Οικονομόπουλο: «Ιεραπόστολος είναι;»

«Θέλω να σας διαβάσω τους στίχους του ανθρώπου που τρελαίνεται για τον Χριστό: “χωρίς ονόματα και λόγια ας προχωρήσουμε κι ας γνωριζόμαστε μονάχα λίγες ώρες. Θέλω τα μάτια μας απόψε να μιλήσουνε κι ούτε την πόρτα του σπιτιού μας να μην κλείσουμε“. Δε θα φτιάξουμε εμείς στον Χριστιανισμό, έχει συγκεκριμένους κανόνες. Δε θα τον πάρει ο καθένας να τον κάνει λάστιχο στον Χριστιανισμό, έχει κανόνες, όπως όλα στη ζωή έχει κανόνες», είπε στη συνέχεια ο Δημήτρης Παπανώτας και κατέληξε για τον τραγουδιστή: «Ούτε κοσμοκαλόγερος είναι, ούτε καλόγερος στο Άγιο Όρος. Τι είναι ο Οικονομόπουλος; Ιεραπόστολος;».

Νίκος Οικονομόπουλος: «Είμαι παραδομένος στον Χριστό»

οικονομόπουλος

Ο Νίκος Οικονομόπουλος μιλώντας στον Γιώργο Λιάγκα και στο «Πρωινό» για τη βαθιά του πίστη ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είμαι παραδομένος στον Χριστό. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο, παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή. Θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Θέλω να βοηθήσω όσο μπορώ ανθρώπους που έχουν προβλήματα, αλλά να γίνω καλύτερος άνθρωπος για να μπορέσω να πάω εκεί που θέλω.

Δεν ξέρω αν το αξίζω, αλλά θέλω να πάω. Πιστεύω σε αυτό, ξέρω ότι υπάρχει μέσα μου, όπως το ξέρουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούν να μιλήσουν δημόσια».

ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
