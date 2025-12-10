GNTM: Ένταση ανάμεσα στην Ειρήνη και τον Μιχάλη - Στη μέση ο Edouardo

Μετά την αποχώρηση της Ελένης στο προηγούμενο επεισόδιο, εννέα επίδοξα μοντέλα συνεχίζουν την πορεία τους στο GNTM 2025 με έναν και μοναδικό στόχο: τον μεγάλο τελικό.

Απόψε, στις 21:00, στο Star, το σπίτι γεμίζει με θετική ενέργεια και θετικά vibes, καθώς η Κατερίνα Σαλακά θα είναι καλεσμένη στη σημερινή δοκιμασία επιβράβευσης.

Η Κατερίνα Σαλακά καλεσμένη στη σημερινή δοκιμασία επιβράβευσης

«Είμαστε όλοι χαρούμενοι. Είμαστε ευτυχισμένοι. Έχουμε θετική ενέργεια. Χαμογελάμε από το πρωί», ακούγεται να λέει στο sneak preview που προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή Breakfast@Star.

Πίσω από το πλατό, όμως, τα αίματα ανάβουν ανάμεσα στην Ειρήνη και τον Μιχάλη. Ο καβγάς τους φέρνει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τον Edouardo, ο οποίος, στην προσπάθειά του να ηρεμήσει τα πνεύματα, συγκρούεται με την Ειρήνη. Ο Edouardo καλείται να διαχειριστεί μία στιγμή έντασης με την κοπέλα με την οποία έχει αναπτύξει συναισθηματικό δέσιμο, όπως ο ίδιος έχει παραδεχτεί.

Μιχάλης: Το στόμα σου γενικά πρέπει να το ανοίξεις συνέχεια.

Ειρήνη: Μπορείς να συνεχίζεις να με προσβάλλεις. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.

Μιχάλης: Δεν σε προσέβαλα, καθόλου.

Ειρήνη: Και πριν άσχημα μου μίλησες, χωρίς λόγο.

Μιχάλης: Πώς σου μίλησα άσχημα; Απλά σου είπα ότι δεν χρειάζεται να ανοίγεις το στόμα σου συνέχεια για να πεις κάτι.

Ειρήνη: Δεν δέχομαι να μου μιλάς έτσι.

Μιχάλης: Πώς;

Ειρήνη: Ειρωνικά και απαξιωτικά. Μπορείς έτσι να μιλάς στην οικογένειά σου, στους φίλους σου, όχι σε μένα.

Μιχάλης: Πολύ καλό κοριτσάκι, μπράβο.

GNTM: Ο καβγάς της Ειρήνης με τον Μιχάλη και η αμηχανία του Edouardo

Τότε, ο Edouardo παρενέβη στη συζήτηση, ζητώντας και από τους δύο να σταματήσουν.

«Μπορείς να αναφερθείς στον Μιχάλη, αν θεωρείς ότι έχει λάθος, και να του πεις να σταματήσει», απάντησε η Ειρήνη, ενώ στις κάμερες δήλωσε πως αποκαλύφθηκε ο χαρακτήρας του Μιχάλη μετά το μεταξύ τους επεισόδιο: «Χαίρομαι που βγήκε ο χαρακτήρας του, γιατί πλέον δεν θα είμαι εγώ η παράλογη της υπόθεσης. Δεν θέλω να μου μιλάς έτσι».

