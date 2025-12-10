Ενοχλημένος ο Γιάννης Αϊβάζης: «Δεν απαντάω σε προσωπικές ερωτήσεις»

«Με ενοχλεί πάρα πολύ», δήλωσε μεταξύ άλλων

Σε φιλανθρωπική εκδήλωση συνάντησαν οι τηλεοπτικές κάμερες τον Γιάννη Αϊβάζη, ο οποίος μίλησε, μεταξύ άλλων, για τα σχέδιά του ενόψει των φετινών γιορτών και για το πώς σκοπεύει να περάσει τα Χριστούγεννα.

Γιάννης Αϊβάζης: Πήρε μεταγραφή σε ομάδα της Πάτρας

«Τα Χριστούγεννα είναι οικογενειακές γιορτές. Ξεκούραση με την Ισμήνη μου μαζί, μια χαρά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός, δείχνοντας πως βασική του προτεραιότητα παραμένει η κόρη του, με την οποία επθυμεί να περάσει τις άγιες μέρες που έρχονται. 

Ο Γιάννης Αϊβάζης με την κόρη του, Ισμήνη

Ο Γιάννης Αϊβάζης με την κόρη του, Ισμήνη

Με αφορμή τη δήλωσή του αυτή, ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν σκοπεύει να κάνει ρεβεγιόν με την πρώην σύζυγό του, Μαρία Κορινθίου. «Όχι, όχι, ο καθένας κάνει το δικό του ρεβεγιόν. Οι ζωές μας δεν είναι κοινές, είναι ξεχωριστές», ξεκαθάρισε. 

Αϊβάζης: «Η Μαρία είναι η μητέρα του παιδιού μου- 18 χρόνια ήμασταν μαζί»

Ενοχλημένος ο Γιάννης Αϊβάζης: «Δεν απαντάω σε προσωπικές ερωτήσεις»

Η ερώτηση για την προσωπική του ζωή που ενόχλησε τον Γιάννη Αϊβάζη 

Ο ίδιος, ωστόσο, δεν έκρυψε την ενόχλησή του, όταν η συζήτηση στράφηκε στα δημοσιεύματα που αφορούν την προσωπική του ζωή μετά το διαζύγιο από τη γνωστή ηθοποιό. Παρόλα αυτά, θέλησε να δώσει τη δική του απάντηση, διευκρινίζοντας ότι αυτή την περίοδο δεν βρίσκεται σε κάποια σχέση. «Δεν απαντάω σε προσωπικές ερωτήσεις. Με ενοχλεί πάρα πολύ, χρόνια με ενοχλούσε και αυτή τη στιγμή με ενοχλεί πάρα πολύ που δεν μπορώ να είμαι ελεύθερος σαν άνθρωπος να κάνω αυτό το οποίο θέλω. Μόνος μου είμαι, τις περνάω πάρα πολύ όμορφα», αποκάλυψε.

Σε αντίθεση με τον Γιάννη Αϊβάζη, η Μαρία Κορινθίου δεν είναι μόνη στη ζωή της. Η αγαπημένη ηθοποιός έχει βρει ξανά τον έρωτα στο πρόσωπο του CEO γνωστής εταιρείας μπαχαρικών, Γιάννη Καραθανάση. Οι δυο τους δεν κρύβουν τη σχέση τους, ενώ στον ελεύθερο χρόνο τους πραγματοποιούν συχνά ταξίδια στο εξωτερικό.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Αϊβάζης και η Μαρία Κορινθίου επιβεβαίωσαν τον χωρισμό τους το καλοκαίρι του 2024, ύστερα από 14 χρόνια έγγαμου βίου και 16 χρόνια κοινής πορείας. Παρά τον χωρισμό τους, διατηρούν άριστες σχέσεις, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την ευτυχία της μονάκριβης κόρης τους, Ισμήνης, η οποία θα τους κρατά για πάντα ενωμένους.

