Φάρμα Ζωή: «Εννοείται ότι θέλουμε να είμαστε μαζί με τον Βασίλη»

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ζωή και Βασίλης: Η ιστορία αγάπης που ξεκίνησε μέσα στη Φάρμα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά την αποχώρησή της από τη «Φάρμα», η Ζωή βρέθηκε καλεσμένη στο «Breakfast@Star» και μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία της στο παιχνίδι, τα συναισθήματα και τις στιγμές που την σημάδεψαν.

Η Ζωή αποχαιρέτησε τη Φάρμα!

Η ίδια εμφανίστηκε πολύ χαρούμενη για τη συμμετοχή της και την πορεία της ως η τελευταία κοπέλα που έφυγε: «Είμαι πολύ καλά. Χαίρομαι που έφτασα μέχρι εκεί που ήμουν, η τελευταία κοπέλα που βγήκε. Και πιο πολύ από όλα που έχω ζήσει τόσες μέρες εκεί μέσα, έχω πάρει τόσες εμπειρίες και έκανα μέχρι τέλους».

Ζωή και Βασίλης: Η ιστορία αγάπης που ξεκίνησε μέσα στη Φάρμα

Στη συνέχεια, η Ζωή μίλησε για τα κέρδη της εμπειρίας αυτής, τόσο σε προσωπικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο: «Ναι, αρχικά κέρδισα σίγουρα το Βασίλη ξεκάθαρα. Και πέρα από αυτό, ό,τι έζησα με γέμισε πάρα πολύ. Είναι κάτι το οποίο δεν το ζεις καθημερινά, οπότε ήταν μια τέλεια εμπειρία και θα το ξανάκανα 1000%».

Όπως αποκάλυψε, η επικοινωνία της με τον Βασίλη ξεκίνησε αμέσως μετά την έξοδό της από το παιχνίδι: «Εννοείται μιλήσαμε, ναι. Δηλαδή και όταν ήμουν στον Αχυρώνα, αυτό που σκεφτόμουν ήταν ότι θα βγω και θα πάρω τον Βασίλη τηλέφωνο. Και πέρα από αυτό, είναι ότι είχες έναν άνθρωπο εκεί μέσα, να μοιράζεσαι στιγμές, να εμπιστεύεσαι, οπότε είναι λίγο δύσκολο το να ζεις με άτομα τα οποία δεν μπορείς να συναναστρέφεσαι. Είστε διαφορετικοί χαρακτήρες και ξέρεις ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που απλά σε καταλαβαίνει».

Σχετικά με την πρώτη τους επαφή τηλεφωνικά, αποκάλυψε με χαμόγελο: «Τον πήρα τηλέφωνο, του είπα ότι βγήκα και ήρθε κατευθείαν να με δει. Μου λέει: “Ζωή, πες μου ποιος σε έβγαλε”. Και του λέω Αντρέας και μου κάνει: “Ε όχι ρε Ζωή μου, ποιος ήθελε να σε βγάλει;”. Και πιστεύω ότι δεν τον ενδιέφερε ποιος με βγάζει παρά ο Αντρέας, αλλά ήθελε να δω ότι εγώ θα έκανα υπομονή και θα προσπαθούσα».

Όσον αφορά τη σχέση της με τον Βασίλη και το μέλλον τους έξω από το παιχνίδι, η Ζωή είπε: «Εννοείται ότι θέλουμε να είμαστε μαζί, γιατί μας έχουν δέσει πράγματα που δεν τα περνάς εύκολα. Και είναι και στιγμές δύσκολες, οπότε μας έχουν φέρει πιο κοντά. Εννοείται ότι θέλουμε να είμαστε μαζί και στον έξω κόσμο».

Για τα σχέδια τους στο μέλλον, συμπλήρωσε: «Έχουμε πει να πάμε ένα ταξίδι, έχουμε πει να κάνουμε κάποια πράγματα. Το ταξίδι είναι πολύ καλό, αυτά και βλέπουμε».

Όταν ρωτήθηκε για τους υπόλοιπους παίκτες και ποιον θα ήθελε να κερδίσει, η Ζωή απάντησε: «Ιδανικά θα ήθελα ο Λευτέρης να το πάρει, γιατί είναι ένας ολοκληρωμένος παίκτης για εμένα».

Το πρώτο τηλεφώνημα της Ζωής στον Βασίλη

Ο Λευτέρης την προετοίμασε γι’ αυτά που είχε πει για εκείνη. «Η αλήθεια είναι ότι το περίμενα, γιατί φαινόταν από τη στάση των παιδιών και στις δοκιμασίες. Πάλι καλά που με προετοίμασε, γιατί είπε πολλά».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας
 

ΦΑΡΜΑ
 |
ΦΑΡΜΑ ΖΩΗ
 |
ΦΑΡΜΑ ΒΑΣΙΛΗΣ
 |
BREAKFAST@STAR
