Αθηνά Οικονομάκου: Διαψεύδει ότι παντρεύεται στην Πάρο αλλά δεν... πείθει!

Τα υπονοούμενα της ηθοποιού για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα

Celebrities & Gossip Νεα
Η Αθηνά Οικονομάκου βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι φήμες για τον επικείμενο γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο το καλοκαίρι του 2026 φούντωσαν ξανά.

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Παντρεύονται το καλοκαίρι στην Πάρο

Ωστόσο, η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας τοποθετήθηκε δημόσια και, αν και διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα, δεν φαίνεται να έπεισε όλους όσοι παρακολουθούν στενά τη σχέση της.

Το βράδυ της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου, η Αθηνά Οικονομάκου και η Μαίρη Συνατσάκη διοργάνωσαν ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δείπνο για την εταιρεία ρούχων που διατηρούν μαζί. Πλήθος επωνύμων, influencers και συνεργατών έδωσαν δυναμικό «παρών», ενώ η κάμερα της εκπομπής Happy Day βρέθηκε εκεί για να καλύψει τη λαμπερή βραδιά.

Αθηνά Οικονομάκου: Διαψεύδει ότι παντρεύεται στην Πάρο αλλά δεν... πείθει!

Μιλώντας στον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο, η ηθοποιός δεν άφησε περιθώρια παρερμηνειών σχετικά με τις φήμες περί γάμου στην Πάρο:

«Δεν θα είμαι στην Πάρο τον Ιούνιο. Όχι δεν θα είμαι. Δεν ξέρω πώς τα κυκλοφορήσατε όλα αυτά. Ψέματα όλα. Θα φανεί στο μέλλον. Ψέματα όλα σας λέω! Η Πάρος είναι ένας προορισμός που λατρεύει ο Μπρούνο, θα δούμε τι θα γίνει», δήλωσε με έμφαση.

Η Μαίρη Συνατσάκη, από την πλευρά της, σχολίασε με χιούμορ: «Δεν έχω λάβει πρόσκληση, άρα δεν ισχύει», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο, αλλά χωρίς επιβεβαίωση. Και χαμηλόφωνα η Αθηνά της είπε: «Ψεύτρα!».

Παρά τις διαψεύσεις, η σχέση της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα προχωρά δυναμικά. Το ζευγάρι είναι μαζί αρκετούς μήνες και, παρά την απόσταση Μιλάνο–Αθήνα, έχει καταφέρει να χτίσει μια ισορροπημένη, ώριμη καθημερινότητα. Τα κοινά ταξίδια, οι εξορμήσεις και οι δημόσιες αναρτήσεις στα social media δείχνουν ότι οι δυο τους απολαμβάνουν τη συντροφικότητα και τον χρόνο που περνούν μαζί.

Μάλιστα, ο Ιταλός πρώην μπασκετμπολίστας έχει ήδη γνωρίσει τα παιδιά της ηθοποιού, γεγονός που αποδεικνύει πως η σχέση έχει προχωρήσει σε σοβαρό επίπεδο.

Αθηνά Οικονομάκου: Διαψεύδει ότι παντρεύεται στην Πάρο αλλά δεν... πείθει!

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει υπάρξει ήδη πρόταση γάμου από τον Μπρούνο, ενώ η ίδια η Αθηνά έχει παραδεχτεί στο παρελθόν ότι ο γάμος είναι μέσα στα άμεσα σχέδιά τους — αλλά παραμένει επτασφράγιστο μυστικό.

Παρά τις έντονες διαψεύσεις της, πολλοί θεωρούν ότι η Αθηνά Οικονομάκου απλώς θέλει να κρατήσει χαμηλούς τόνους μέχρι να ανακοινωθεί επίσημα το χαρμόσυνο γεγονός. Και όπως όλα δείχνουν, είτε γίνει στην Πάρο είτε αλλού, ο γάμος της με τον Μπρούνο Τσερέλα είναι κάτι που αργά ή γρήγορα θα συμβεί.

