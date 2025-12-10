DJ έκανε αποθήκη ναρκωτικών το σπίτι του στον Νέο Κόσμο

Εντοπίστηκαν από βραστή κοκαΐνη, μέχρι παραισθησιογόνα μανιτάρια

Ελλαδα
Πηγή: astynomia.gr
Συνελήφθη 49χρονος DJ από το ελληνικό FBI, ο οποίος είχε κάνει αποθήκη ναρκωτικών ουσιών του διαμέρισμά του στον Νέο Κόσμο. Ο ίδιος όχι μόνο εμπορευόταν τα ναρκωτικά, αλλά έκανε και χρήση. 

DJ έκανε αποθήκη ναρκωτικών το σπίτι του στον Νέο Κόσμο

Κατά την έρευνα που έγινε σπίτι του από τις αρχές, βρέθηκε κοκαΐνη, ηρωίνη, παραισθησιογόνα μανιτάρια, αναβολικά, φάρμακα.

Στον χώρο βρέθηκε ακόμη και φυλλάδιο με τη χαρακτηριστική φράση στο κάτω μέρος του «Άσε το μιξάρισμα στον dj».

Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι άνδρα για ναρκωτικά - Βίντεο από την επιχείρηση

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 49χρονος έχει «βεβαρημένο» ιστορικό, καθώς τον Δεκέμβριο του 2016 είχε συλληφθεί για κατοχή ναρκωτικών και συγκεκριμένα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης βάρους 1,2 κιλών ενώ είχε και 21 ηρεμιστικά δισκία.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Ναρκωτικά σε σπίτι DJ

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, στην Αθήνα, 49χρονος ημεδαπός, για κατοχή και διακίνηση διάφορων μορφών ναρκωτικών ουσιών, καθώς και φαρμακευτικών δισκίων, αποξηραμένων παραισθησιογόνων μανιταριών και αναβολικών ουσιών, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Τι βρέθηκε στο σπίτι του DJ

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του κατηγορούμενου.

DJ έκανε αποθήκη ναρκωτικών το σπίτι του στον Νέο Κόσμο

Ειδικότερα, από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • Κοκαΐνη, μικτού βάρους 7,25 γραμμαρίων,
  • βραστή κοκαΐνη, μικτού βάρους 2,3 γραμμαρίων,
  • ηρωίνη, μικτού βάρους 8,85 γραμμαρίων,
  • κεταμίνη, μικτού βάρους 115,95 γραμμαρίων,
  • αποξηραμένα παραισθησιογόνα μανιτάρια, μικτού βάρους 402 γραμμαρίων,
  • κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, μικτού βάρους 23,6 γραμμαρίων,
  • «3MMC» μικτού βάρους 17,8 γραμμαρίων,
  • «2MMC» μικτού βάρους 1,1 γραμμαρίων,
  • «3-MMA» μικτού βάρους 6 γραμμαρίων,
  • αμφεταμίνη, μικτού βάρους 3,15 γραμμαρίων,
  • 42 χαρτάκια εμποτισμένα με την χημική ουσία «LSD»,
  • «MDMA» μικτού βάρους 25,95 γραμμαρίων,
  • 235 διάφορα δισκία, πλήθος θραυσμάτων δισκίων «XTC» (ecstasy),
  • ζελεδάκι,
  • χημικές ουσίες κατάλληλες για νόθευση ναρκωτικών μικτού βάρους 22,6 γραμμαρίων,
  • άγνωστες χημικές ουσίες μικτού βάρους 13,8 γραμμαρίων,
  • 6 γυάλινα φιαλίδια με ουσίες που εμπίπτουν στον πίνακα απαγορευμένων αναβολικών ουσιών,
  • 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
  • πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων,
  • πλήθος νάιλον συσκευασιών,
  • 3 κινητά τηλέφωνα και
  • 2.215 ευρώ.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
 |
DJ
 |
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
