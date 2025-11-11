Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι άνδρα για ναρκωτικά - Βίντεο από την επιχείρηση

Αποκλειστικό βίντεο από την επιχείρηση της αστυνομίας στη Νέα Πέραμο
Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε το μεσημέρι της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου 2025 ένας 60χρονος άνδρας στη Νέα Πέραμο, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που πραγματοποιεί η ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και την εξάρθρωση κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αστυνομικοί είχαν εδώ και καιρό συγκεντρώσει στοιχεία που υποδείκνυαν ότι ο 60χρονος δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διακίνηση ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης σε περιοχές της Νέας Περάμου και των Μεγάρων. Μετά από προσεκτική παρακολούθηση και αξιολόγηση των πληροφοριών, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις υποψίες τους για την παράνομη δραστηριότητά του.

Ναρκωτικά

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας που ακολούθησε στην οικία του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και εξοπλισμού που σχετίζεται με τη διακίνησή τους, όπως φαίνεται και στο αποκλειστικό βίντεο που εξασφάλισε ο Βαγγέλης Γκούμας για το star.gr.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί βρήκαν:

  • 465 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
  • μικροποσότητα κατεργασμένης κάνναβης τύπου “σοκολάτα”,
  • 15 γραμμάρια σπόρων κάνναβης,
  • δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, προφανώς χρησιμοποιούμενες για τη μέτρηση και διαμοίραση των ναρκωτικών πριν από τη διάθεση στην αγορά.

Ναρκωτικά - Νέα Πέραμος

Σύλληψη 60χρονου για ναρκωτικά

Κάνναβη - Νέα Πέραμος

Νέα Πέραμος: Οι ποσότητες «μαρτυρούν» την εμπλοκή του άνδρα σε διακίνηση ναρκωτικών

Οι ποσότητες των ουσιών, σε συνδυασμό με τα εργαλεία που βρέθηκαν, ενισχύουν το σενάριο ότι ο 60χρονος δεν ήταν απλώς χρήστης, αλλά είχε ενεργό ρόλο στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή. Η υπόθεση ερευνάται περαιτέρω, προκειμένου να εξακριβωθεί αν ο συλληφθείς ενεργούσε μόνος του ή αν συμμετείχε σε ευρύτερο κύκλωμα.

Σημειώνεται ότι πέρα από τη νέα αυτή υπόθεση, σε βάρος του 60χρονου εκκρεμούσε ήδη καταδικαστική απόφαση φυλάκισης τριών ετών, επίσης για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι δεν ήταν άγνωστος στις αρχές και είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές υπηρεσίες για παρόμοιες πράξεις.

Μετά τη σύλληψή του, ο άνδρας οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, όπου του απαγγέλθηκαν οι σχετικές κατηγορίες. Αναμένεται να ακολουθήσει η προσαγωγή του ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις που του αποδίδονται.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, επιχειρώντας να εντοπίσουν πιθανούς συνεργούς, αλλά και το δίκτυο μέσω του οποίου προμηθευόταν την κάνναβη που φέρεται να διακινούσε. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται τηλεφωνικές επικοινωνίες και επαφές του κατηγορούμενου, ενώ παράλληλα ερευνάται εάν η υπόθεση συνδέεται με άλλες υποθέσεις ναρκωτικών που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στη Δυτική Αττική.

Ο 60χρονος παραμένει υπό κράτηση, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με στόχο την πλήρη εξιχνίαση του κυκλώματος και την απόδοση ευθυνών σε όλους τους εμπλεκόμενους.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
 |
ΚΑΝΝΑΒΗ
 |
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
 |
ΕΛΑΣ
