«Να σαπίσουν στη φυλακή τα χέρια που στέρησαν το οξυγόνο του Παναγιωτάκη»

Ξεσπά ο πατέρας του μικρού Παναγιώτη

Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται πλέον, με τον πιο επίσημο τρόπο, ο θάνατος του μικρού Παναγιωτάκη τον Αύγουστο του 2024. Η επιτροπή ιατροδικαστών κατέληξε ότι το 15 μηνών βρέφος δεν πέθανε από παθολογικά αίτια, αλλά από ασφυξία. Η ανταποκρίτρια του Star Κωνσταντίνα Τσεγγενέ έχει όλες τις πληροφορίες.

Από ασφυξία πέθανε ο μικρός Παναγιωτάκης, λένε οι ιατροδικαστές

«Δεν επιβεβαιώθηκε ουδεμία παθολογική αιτία θανάτου και η υποξία προβάλλει ως η πλέον συμβατή με τα ευρήματα αιτία θανάτου». Με αυτή τη φράση, οι αρμόδιοι ιατροδικαστές βάζουν τέλος στο θρίλερ της Αμαλιάδας, καταρρίπτοντας το αρχικό πόρισμα του ιατροδικαστή Ανδρέα Γκότση που έκανε λόγο για παθολογικά αίτια, τόνισε η Κωνσταντίνα Τσεγγενέ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Με λίγα λόγια κάποιος στέρησε το οξυγόνο από τον Παναγιωτάκη, οδηγώντας το μωρό σε έναν μαρτυρικό θάνατο.

Να θυμίσουμε ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου έχει ομολογήσει τους φόνους των άλλων τεσσάρων παιδιών. Για τον Παναγιωτάκη επιμένει μέσω του δικηγόρου της ότι η ευθύνη ανήκει σε άλλον.

Με το νέο πόρισμα ολοκληρώνεται πλέον η δικογραφία, η οποία περνάει στον εισαγγελέα.

Αμαλιάδα: «Είχα δει την Ειρήνη να δαιμονίζεται»

Στον Κώστα Γκελντή και το Star μίλησε ο πατέρας του μικρού Παναγιωτάκη:

«Όποιο χεράκι ήταν αυτό που μου στέρησε το οξυγόνο και μου πήγε το παιδί μου εκεί που είναι, να σαπίσουν μέσα στη φυλακή. Να ηρεμήσει το παιδί μου, η ψυχούλα του παιδιού μου και να τιμωρηθούν με τον χειρότερο τρόπο. Το έλεγα από την αρχή ότι κάποιο χέρι έχει πειράξει το παιδί μου», είπε ο πατέρας του παιδιού.

«Να σαπίσουν στη φυλακή τα χέρια που στέρησαν το οξυγόνο του Παναγιωτάκη»

