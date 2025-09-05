Από ασφυξία πέθανε ο μικρός Παναγιωτάκης, λένε οι ιατροδικαστές

Στα χέρια του Ανθρωποκτονιών το πόρισμά τους

Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφίες αρχείου Eurokinissi
Από ασφυξία πέθανε ο μικρός Παναγιωτάκης - Στα χέρια του Ανθρωποκτονιών το πόρισμα των ιατροδικαστών / Βίντεο από κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Παραδόθηκε στο Ανθρωποκτονιών το πόρισμα των ιατροδικαστών για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη.

Στο πόρισμα για τα αίτια θανάτου του Παναγιωτάκη, οι ιατροδικαστές - μέλη της επιτροπής αποκλείουν ο θάνατος του 15 μηνών βρέφους να προήλθε από παθολογικά αίτια.

Αμαλιάδα: «Είχα δει την Ειρήνη να δαιμονίζεται»

Παραδόθηκε το πόρισμα των ιατροδικαστών για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Η προφυλακισμένη Ειρήνη Μουρτζούκου έχει ομολογήσει τέσσερις δολοφονίες βρεφών, αλλά όπως έχει πει στο παρελθόν αρχνείται κάθε εμπλοκή στον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη

«Πόλεμος» μεταξύ Ειρήνης Μουρτζούκου - Πόπης

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πληροφορίες της ΕΡΤ, σύμφωνα με τα ευρήματα των ιατροδικαστών δεν διαπιστώθηκε καμία παθολογική αιτία θανάτου και ως πιθανότερη αιτία θανάτου αναδεικνύεται η υποξία.

Συνεπώς η ασφυξία προβάλλει ως η πλέον βασική αιτία θανάτου του παιδιού.

Υπενθυμίζεται ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου έχει δηλώσει στις Αρχές ότι δεν ευθύνεται για τον θάνατο του παιδιού της Πόπης.

Να σημειώσουμε εδώ ότι κλιμάκιο του τμήματος Ανθρωποκτονιών επισκέφθηκε χθες την Ειρήνη Μουρτζούκου στις φυλακές Κορυδαλλού. Σύμφωνα με το Mega, της έθεσαν αρκετές ερωτήσεις γύρω από τις συνθήκες θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη, όμως εκείνη δεν έδωσε καμία απάντηση. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΜΑΛΙΑΔΑ
 |
ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΥ
 |
ΒΡΕΦΟΣ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
