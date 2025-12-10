Αγρότες: Ενισχύονται και επεκτείνονται τα μπλόκα

Νέες κινητοποιήσεις ετοιμάζουν οι αγρότες σε ολόκληρη τη χώρα, με τα μπλόκα να ενισχύονται και τους ίδιους να ετοιμάζουν νέες μορφές κινητοποιήσεων και απκλεισμούς στρατηγικών σημείων.

Αγρότες ήρθαν στα χέρια με αστυνομικούς στα Πράσινα Φανάρια της Θεσσαλονίκης, μεγάλος εκνευρισμός επικράτησε στο λιμάνι του Βόλου, ενώ στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου έπεσαν χημικά.

Πατρών – Αθηνών: Χημικά, αντιδράσεις και ουρές χιλιομέτρων μετά το μπλόκο των αγροτών

Οι αγρότες συγκρούστηκαν με δυνάμεις της αστυνομίας που δεν τους επέτρεψαν να φτάσουν στα διόδια, προκειμένου να κάνουν έναν συμβολικό αποκλεισμό. Την ίδια ώρα, είχαν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων με τους οδηγούς να αναγκάζονται να περάσουν μέσα από την πόλη.

Σε κλίμα μεγάλης έντασης εξελίχθηκαν τα επεισόδια στην Πατρών–Αθηνών, όταν οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών, προκαλώντας την οργή των αγροτών που διαμαρτυρήθηκαν έντονα, τονίζοντας πως ανάμεσά τους βρίσκονταν και μικρά παιδιά.

«Ρε παιδιά, σας προκαλέσαμε; Γιατί το κάνετε αυτό; Χτυπήσατε και υπάρχουν μικρά παιδιά», φώναζαν διαδηλωτές την ώρα που επικρατούσε αναστάτωση στο σημείο.

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, Δημήτρης Μαρμούτας, καταγγέλλει: «Σπρώχνανε γυναίκες, μικρά παιδιά, ηλικιωμένους στον γκρεμό για να τους σκοτώσουν. Αυτοί είναι…»

Ασθενοφόρα σταμάτησαν στο μπλόκο – Με συνοδεία της ΔΙΑΣ προς το Ρίο

Λίγο πριν ξεσπάσει η ένταση, δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ με ασθενή σταμάτησαν στον φραγμό που είχαν δημιουργήσει οι κλούβες των ΜΑΤ. Οι αστυνομικές δυνάμεις δεν μετακίνησαν τα οχήματα, ωστόσο μία μηχανή της ομάδας ΔΙΑΣ και τα ασθενοφόρα κινήθηκαν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας για να καταφέρουν να φτάσουν στο Γενικό Νοσοκομείο του Ρίου.

Ασθενοφόρο στο νοσοκομείο στο Ρίο συνοδεία της ΕΛ.ΑΣ.

Χιλιομετρικές ουρές – Τα οχήματα πέρασαν μέσα από την Πάτρα

Στο άνοιγμα του μπλόκου, οι εικόνες στο οδικό δίκτυο ήταν αποκαλυπτικές: δεκάδες νταλίκες και αυτοκίνητα είχαν δημιουργήσει χιλιομετρικές ουρές στη νέα εθνική οδό. Μετά την αποσυμφόρηση, όλα τα οχήματα αναγκάστηκαν να περάσουν μέσα από την πόλη της Πάτρας.

Μετά τα επεισόδια, αγρότες από την Αιτωλοακαρνανία άνοιξαν για λίγο τα διόδια στη γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης», επιτρέποντας στους οδηγούς να περάσουν χωρίς να πληρώσουν.

Ουρές στην Πάτρα από το μπλόκο



Αποφάσεις το Σάββατο στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας

Στη Θεσσαλία, από τη Νίκαια της Λάρισας η ανταποκρίτρια του Star Δήμητρα Τζιότζιου μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star τις τελευταίες πληροφορίες για τις επόμενες κινήσεις των αγροτών.

Νίκαια Λάρισας: Την Παρασκευή με τα τρακτέρ στους βουλευτές της ΝΔ

«Είμαστε 11 μέρες στα μπλόκα και ακόμη δεν γνωρίζουν τα αιτήματά μας» λένε οι αγρότες. Γι’ αυτό το λόγο την Παρασκευή θα πάνε με τρακτέρ στα γραφεία και των τριών κυβερνητικών βουλευτών για να επιδώσουν για πολλοστή φορά τα αιτήματά τους.

Το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στη Νίκαια θα γίνει πανελλαδική σύσκεψη όπου θα ληφθούν αποφάσεις για την κλιμάκωση του αγώνα τους. Θα δώσουν το παρών όλα τα μπλόκα για να πέσουν στο τραπέζι προτάσεις για την επόμενη φάση των κινητοποιήσεων.



Θεσσαλονίκη: Πανελλαδικό κάλεσμα για αποκλεισμό του λιμανιού την Παρασκευή

Στη Θεσσαλονίκη, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο κρίσιμη σύσκεψη των αγροτών των μπλόκων. Όπως ανέφερε η Λευκή Γεωργάκη για τις αποφάσεις τους, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν στα μπλόκα και οργανώνουν μεγάλο συλλαλητήριο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης την Παρασκευή.

Προχωρούν σε πανελλαδικό κάλεσμα και ζητούν όχι μόνο από τους συναδέλφους τους από διάφορα μέρη της Ελλάδος αλλά και από όλες τις κοινωνικές ομάδες να τους συμπαρασταθούν και να δώσουν δυναμικό παρών.

Θεσσαλονίκη: Κάλεσμα αποκλεισμού του λιμανιού από τους αγρότες

Σύμφωνα με τον πρώτο σχεδιασμό, στα δυτικά θα δοθεί το ραντεβού, στα διόδια των Μαλγάρων, στις 10 το πρωί και από εκεί θα ξεκινήσουν κομβόι με οχήματα τρακτέρ αλλά και λεωφορεία για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Μπορεί η αστυνομία να απαγορεύσει την διέλευση των τρακτέρ στην πόλη αλλά όπως λένε οι αγρότες δεν μπορεί να απαγορεύσει στους ίδιους να φτάσουν στο λιμάνι με άλλα μέσα.

Κρήτη: Παραμένουν οι αγρότες στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Κατάληψη και στα γραφεία της ΑΑΔΕ



Στην Κρήτη, οι αγρότες έχουν αποκλείσει υπηρεσίες στο Ηράκλειο. Ζητούν ραντεβού με τον ίδιο τον πρωθυπουργό, απαιτώντας άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Όπως ανέφερε η ανταποκρίτρια του Star Γωγώ Αποστολάκη, oι αγρότες έχουν κάνει κατάληψη για δεύτερη μέρα στα γραφεία της αποκεντρωμένης διοίκησης της Κρήτης και από σήμερα και στα γραφεία της ΑΑΔΕ.

Ηράκλειο Κρήτης: Κατάληψη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και στα γραφεία της ΑΑΔΕ

Όπως λένε δεν σκοπεύουν να φύγουν από εδώ αν δεν τους δεχτεί ο πρωθυπουργός ή ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης προκειμένου να του εκθέσουν τα αιτήματά τους και να δοθούν λύσεις άμεσα. Διαφορετικά λένε ότι οι κινητοποιήσεις τους θα συνεχιστούν δυναμικά μέχρι να πετύχουν τον σκοπό τους. Το κλίμα είναι ίδιο και στα Χανιά όπου οι αγρότες παραμένουν στο αεροδρόμιο χωρίς όμως να εμποδίζουν τη λειτουργία του. Τηρούν ωστόσο στάση αναμονής και συντάσσονται με τους υπόλοιπους αγρότες του νησιού.

Εντείνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις και στην Ήπειρο. Αύριο αγρότες ετοιμάζονται να αποκλείσουν το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Συνδεόμαστε με τον Κώστα Κολιάτσο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ.

Αγρότες της Θεσπρωτίας θα κλείσουν το λιμάνι της Ηγουμενίτσας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ήπειρο, με τους αγρότες να πραγματοποιούν αυτή την ώρα πανηπειρωτική σύσκεψη μπλόκων.

Οι αγρότες της Θεσπρωτίας θα προχωρήσουν σε συγκέντρωση και πορεία προς το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Το πρωί θα κάνουν 3 προσυγκεντρώσεις και στη συνέχεια με τρακτέρ θα περάσουν μέσα από τον κεντρικό δρόμο της πόλης και θα κατευθυνθούν προς το λιμάνι από όπου φεύγουν τα πλοία για Ιταλία, με σκοπό να αποκλείσουν την είσοδο του λιμανιού. Παράλληλα, παραμένουν τα μπλόκα στον Λούρο στην Πρέβεζα και στον κόμβο της Ιονίας στην Άρτα.

