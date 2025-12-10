Τροχός της Τύχης: Δυσκόλεψε η «Ίδια κατάληξη» τον Θοδωρή - Εσένα;

Ο πίνακας δεν ήταν άσχημος, ωστόσο δε βοήθησε στη λύση του γρίφου

Τροχός της Τύχης: Δυσκόλεψε η «Ίδια κατάληξη» τον Θοδωρή - Εσένα;
Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 10/12/2025 στο Star, ο Θοδωρής ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.   

Τροχός της Τύχης: Δυσκόλεψε η «Ίδια κατάληξη» τον Θοδωρή - Εσένα;

Η κατηγορία ήταν «Ίδια κατάληξη», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ρ, το Ν, το Κ κι έξτρα σύμφωνο το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.     

Τροχός της Τύχης: Ο Συμεών βρήκε τον γρίφο πριν ανοίξει ο πίνακας - Εσύ;

Τροχός της Τύχης: Δυσκόλεψε η «Ίδια κατάληξη» τον Θοδωρή - Εσένα;

Ο Θοδωρής δεν τα πήγε άσχημα με τα γράμματα στον πίνακα, ωστόσο δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο

Τροχός της Τύχης: Πολλά τα γράμματα, δύσκολος ο γρίφος - Και για εσένα;

Εσύ πώς θα τα πας; Κάνε την προσπάθειά σου τώρα!

